Statistiche e quote Novara-Trento: sfida equilibrata in Serie C

La partita tra Novara e Trento, valida per la terza giornata del girone A di Serie C 2025/2026, si giocherà domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Silvio Piola. Questo appuntamento rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, desiderose di riscattarsi dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante. L’attenzione degli addetti ai lavori è rivolta alle statistiche, ai precedenti e alle quote offerte dai bookmaker, che testimoniano una situazione di grande equilibrio.

Novara-Trento: una sfida tra squadre alla ricerca di riscatto

L’incontro fra Novara e Trento si disputa in un contesto di incertezza, con entrambe le compagini che hanno vissuto un inizio di campionato altalenante. I piemontesi sono reduci da due pareggi consecutivi, entrambi per 1-1, contro la neopromossa Dolomiti Bellunesi e la nuova Inter Under 23. Dall’altra parte, i gialloblù hanno ottenuto una vittoria esterna contro la Giana Erminio ma sono poi incappati in una sconfitta casalinga contro l’Union Brescia. Entrambe le squadre hanno già salutato la Coppa Italia di Serie C ai trentaduesimi di finale: il Novara è stato eliminato dalla Juventus Next Gen, mentre il Trento è stato estromesso ai rigori dal Carpi dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti tra Novara e Trento

Analizzando le statistiche recenti e i precedenti tra le due squadre emergono alcuni dati interessanti:

Nell’ultimo incrocio, risalente ad aprile 2025, il Novara ha avuto la meglio con un netto 3-0 sui trentini.

ha avuto la meglio con un netto 3-0 sui trentini. Entrambe le formazioni hanno mostrato una certa difficoltà a trovare la vittoria in questa fase iniziale della stagione. Il Novara non ha ancora ottenuto i tre punti, mentre il Trento alterna prestazioni convincenti a passi falsi.

non ha ancora ottenuto i tre punti, mentre il alterna prestazioni convincenti a passi falsi. Sul fronte difensivo, entrambe le squadre hanno subito gol in almeno una delle prime due giornate, segno di una fase arretrata ancora da registrare.

La scelta degli allenatori riflette la volontà di trovare maggiore solidità: Novara dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2, mentre il Trento opta per un 4-3-3 più offensivo. Tra i giocatori chiave si segnalano Da Graca e Alberti per i padroni di casa, Capone e Pellegrini tra gli ospiti.

Quote principali e prospettive di equilibrio

Le quote offerte dai principali bookmaker, con riferimento a Snai, riflettono il sostanziale equilibrio che caratterizza questa sfida:

Esito Quota Vittoria Novara (1) 2,55 Pareggio (X) 3,15 Vittoria Trento (2) 2,50

La differenza minima tra le quote per il successo dell’una o dell’altra squadra sottolinea quanto sia difficile individuare una favorita netta. Il pareggio, leggermente più alto (3,15), testimonia la possibilità di una partita combattuta e aperta fino all’ultimo.

Tendenze recenti e curiosità numeriche delle due squadre

Alcune tendenze interessanti emergono dai numeri delle ultime settimane:

Il Novara ha pareggiato entrambe le prime due partite per 1-1, mostrando una certa costanza nel risultato.

ha pareggiato entrambe le prime due partite per 1-1, mostrando una certa costanza nel risultato. Il Trento è reduce da una vittoria in trasferta e da una sconfitta casalinga, dimostrando una grande variabilità di rendimento.

è reduce da una vittoria in trasferta e da una sconfitta casalinga, dimostrando una grande variabilità di rendimento. Entrambe le formazioni sono già fuori dalla Coppa Italia di Serie C, il che potrebbe influire sulla concentrazione e sulle energie da dedicare esclusivamente al campionato.

Da segnalare inoltre che nell’ultimo incontro diretto il Novara non ha subito gol, mentre in questa stagione nessuna delle due squadre è ancora riuscita a mantenere la porta inviolata nei primi due turni.

In conclusione, Novara e Trento si affrontano in un momento significativo della stagione, entrambe a caccia di risposte e punti preziosi. Le statistiche e le quote raccontano di una partita dall’esito incerto, dove l’equilibrio potrebbe essere l’elemento dominante e ogni dettaglio farà la differenza ai fini del risultato finale.