Home | Statistiche e quote NFL Week 3: record e trend da seguire

La week 3 della stagione NFL 2025 si preannuncia ricca di spunti interessanti sia dal punto di vista delle statistiche individuali che delle quote offerte dai principali bookmakers. Le partite in programma, tra cui spiccano match come Rams-Eagles, Broncos-Chargers e il Monday Night tra Baltimore e Detroit, attireranno l’attenzione non solo degli appassionati di football americano ma anche di chi segue da vicino i numeri e le tendenze del campionato. In questo articolo analizziamo i dati più rilevanti, i record a portata di mano e le principali quote disponibili per gli incontri.

Record individuali e traguardi storici in vista nella week 3 NFL

La week 3 della NFL potrebbe essere teatro di nuovi record personali e di squadra. Alcuni dei protagonisti più attesi arrivano a questa giornata con la possibilità di scrivere pagine importanti nella storia della lega:

Lamar Jackson ( Baltimore ): dopo due uscite con rating elevati, può diventare il quarto quarterback di sempre con un rating di almeno 125 nelle prime tre partite stagionali. Inoltre, potrebbe unirsi a un gruppo ristretto di quarterback in grado di mantenere una serie di partite consecutive con almeno due touchdown su passaggio e rating superiore a 90, raggiungendo nomi come Tom Brady , Peyton Manning e Patrick Mahomes .

( ): dopo due uscite con rating elevati, può diventare il quarto quarterback di sempre con un rating di almeno 125 nelle prime tre partite stagionali. Inoltre, potrebbe unirsi a un gruppo ristretto di quarterback in grado di mantenere una serie di partite consecutive con almeno due touchdown su passaggio e rating superiore a 90, raggiungendo nomi come , e . Jared Goff ( Detroit Lions ): con altre 300 yard su passaggio contro Baltimore , Goff può raggiungere Drew Brees e Dan Marino al terzo posto per partite da almeno 300 yard nei primi dieci anni di carriera.

( ): con altre 300 yard su passaggio contro , Goff può raggiungere e al terzo posto per partite da almeno 300 yard nei primi dieci anni di carriera. Patrick Mahomes ( Kansas City Chiefs ): ha l’occasione di eguagliare Russell Wilson per il maggior numero di vittorie da titolare nei primi nove anni di carriera e di superare Peyton Manning per il primato di touchdown nei primi nove anni in NFL.

( ): ha l’occasione di eguagliare per il maggior numero di vittorie da titolare nei primi nove anni di carriera e di superare per il primato di touchdown nei primi nove anni in NFL. Aaron Rodgers ( Pittsburgh ): con un passaggio da touchdown può superare Brett Favre al quarto posto nella classifica all-time dei touchdown in carriera.

( ): con un passaggio da touchdown può superare al quarto posto nella classifica all-time dei touchdown in carriera. Justin Herbert ( Los Angeles Chargers ): può entrare tra i quarterback con almeno sei partite consecutive con passer rating oltre 110, statistica che lo porrebbe a fianco di leggende come Tom Brady e Steve Young .

( ): può entrare tra i quarterback con almeno sei partite consecutive con passer rating oltre 110, statistica che lo porrebbe a fianco di leggende come e . Josh Jacobs (Green Bay Packers): con un touchdown su corsa a Cleveland diventerebbe il quinto giocatore con almeno un touchdown su corsa in 12 partite consecutive, traguardo raggiunto solo da grandi nomi come John Riggins ed Emmitt Smith.

Le statistiche di forma e i principali trend delle squadre NFL

Oltre ai record personali, la week 3 offre interessanti dati sui trend di squadra e sulle condizioni di forma:

I Los Angeles Chargers guidano la AFC West con un bilancio di 2-1 e affronteranno i Denver Broncos desiderosi di risalire la classifica.

guidano la con un bilancio di 2-1 e affronteranno i desiderosi di risalire la classifica. Rams ed Eagles ripropongono una sfida che in passato ha deciso anche i playoff e potrebbero essere tra i principali candidati al titolo NFC.

ed ripropongono una sfida che in passato ha deciso anche i playoff e potrebbero essere tra i principali candidati al titolo NFC. I Packers stanno vivendo un buon momento grazie al rendimento costante di Josh Jacobs nel gioco di corsa.

La stagione NFL è ancora nelle sue fasi iniziali, ma alcune squadre hanno già mostrato segnali di solidità offensiva e difensiva, mentre altre sono alla ricerca di continuità.

Quote principali e mercati più seguiti per la week 3 NFL

I bookmakers propongono numerose opzioni di scommessa per la week 3 della NFL. Tra le quote principali spiccano:

Quote sui vincitori delle partite più attese, come Rams-Eagles e Broncos-Chargers .

e . Mercati dedicati ai marcatori di touchdown: molti operatori offrono promozioni come il rimborso della scommessa in caso di esito negativo su un touchdown scorer.

Quote speciali sui record individuali: viene data attenzione alle prestazioni di Jackson, Mahomes e altri quarterback, con possibilità di scommettere su traguardi statistici come il numero di yard lanciate, il rating o i touchdown.

Le app dei principali operatori, come DraftKings Sportsbook, consentono di combinare scommesse preimpostate (parlay) per aumentare la potenziale vincita su più eventi della domenica.

Curiosità numeriche e tendenze da monitorare in NFL Week 3

Diversi dati curiosi emergono osservando le statistiche della week 3:

Lamar Jackson è tra i pochi quarterback con rating costantemente sopra i 125 nelle prime settimane di stagione.

è tra i pochi quarterback con rating costantemente sopra i 125 nelle prime settimane di stagione. Patrick Mahomes si conferma come il più vincente prima dei 30 anni nella storia della NFL .

si conferma come il più vincente prima dei 30 anni nella storia della . Josh Jacobs potrebbe entrare in una selezionata élite di running back grazie alla sua striscia di touchdown consecutivi.

Questi trend evidenziano come la stagione sia ricca di spunti statistici e curiosità utili non solo per gli appassionati di numeri ma anche per chi segue le evoluzioni delle quote settimana dopo settimana.

In sintesi, la week 3 della NFL offre numerosi motivi di interesse tra record individuali, trend di squadra e mercati di scommessa in continua evoluzione. Seguire le statistiche aggiornate e le quote principali permette di comprendere meglio le dinamiche della stagione e di cogliere tutte le sfumature di uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti.