Statistiche e quote NFL Week 2: Eagles-Chiefs da brividi

La NFL si prepara a vivere la Week 2 della stagione 2025, una fase già cruciale per molte squadre che vogliono confermare o invertire le tendenze emerse all’esordio. In programma dal giovedì 11 settembre al lunedì 15 settembre, la seconda settimana propone sedici sfide, tra cui spiccano una rivincita del Super Bowl, partite di divisione e confronti che potrebbero già delineare i primi equilibri della regular season. Le quote dei principali bookmaker riflettono i risultati della Week 1, con aggiustamenti dovuti a infortuni e sorprese, e promettono grande equilibrio e spettacolo.

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs: rivincita da Super Bowl

La partita di cartello della Week 2 vede i Philadelphia Eagles affrontare in trasferta i Kansas City Chiefs domenica 14 settembre alle 16:25 ora locale. Si tratta della rivincita dell’ultimo Super Bowl, con due squadre guidate dai quarterback Jalen Hurts e Patrick Mahomes. I bookmaker propongono una sfida equilibratissima, come testimoniato da queste principali quote:

Spread : Eagles favoriti di 1,5 punti

: Eagles favoriti di 1,5 punti Moneyline : Eagles -120, Chiefs +100

: Eagles -120, Chiefs +100 Over/Under: 46,5 punti totali

Entrambe le squadre sono note per i loro attacchi spettacolari. Le quote rispecchiano un equilibrio sostanziale: sebbene gli Eagles siano leggermente favoriti, giocare in casa potrebbe dare ai Chiefs un vantaggio non trascurabile. La pressione sarà sugli attacchi di entrambe, con i due quarterback tra i più talentuosi della lega pronti a dare spettacolo.

Statistiche e confronti: le sfide chiave della Week 2

Oltre alla rivincita del Super Bowl, la Week 2 della NFL propone altri incontri di grande interesse, alcuni dei quali potrebbero già incidere sulla corsa ai playoff. Ecco una panoramica dei principali match:

Buffalo Bills vs New York Jets (14 settembre, 13:00 ET): Buffalo favorito di 6,5 punti Moneyline: Bills -320, Jets +260 Over/Under: 46,5 punti Duel tra Josh Allen e Aaron Rodgers , con i Bills che cercano conferme e i Jets in cerca di riscatto

(14 settembre, 13:00 ET): Cleveland Browns vs Baltimore Ravens (14 settembre, 13:00 ET): Ravens favoriti di 11,5 punti Moneyline: Ravens -900, Browns +550 Over/Under: 44,5 punti I Ravens partono forti dopo una buona Week 1, ma la difesa dei Browns può creare problemi

(14 settembre, 13:00 ET): Chicago Bears vs Detroit Lions (14 settembre, 13:00 ET): Lions favoriti di 5,5 punti Moneyline: Lions -250, Bears +210 Over/Under: 47,5 punti Attesa per la sfida tra i giovani quarterback Caleb Williams e Jared Goff

(14 settembre, 13:00 ET):

Altri incontri da tenere d’occhio, secondo le quote, sono Chargers-Raiders e Falcons-Vikings, che promettono equilibrio e possibili sorprese.

Quote principali e mercati più seguiti della seconda settimana

Le quote dei bookmaker per la Week 2 della NFL mettono in evidenza alcune partite con spread molto contenuti e altre con margini più marcati. In particolare, la sfida tra Eagles e Chiefs è quotata come la più incerta, con uno spread di appena 1,5 punti. Al contrario, il confronto tra Ravens e Browns vede i padroni di casa nettamente favoriti con uno spread di 11,5 punti.

Tra i mercati più seguiti dagli appassionati troviamo:

Lo spread , ovvero il margine di vittoria previsto

, ovvero il margine di vittoria previsto La moneyline , ovvero la quota per la vittoria secca di una squadra

, ovvero la quota per la vittoria secca di una squadra L’over/under, cioè la somma totale dei punti segnati dalle due squadre

Le quote sono costantemente aggiornate in base alle prestazioni delle squadre, agli infortuni e alle condizioni dei giocatori chiave.

Tendenze numeriche e curiosità dalle prime giornate

La Week 2 offre già alcuni spunti interessanti dal punto di vista statistico:

Le squadre che hanno sorpreso nella prima giornata vedono ora quote più basse, a testimonianza dell’attenzione dei bookmaker ai risultati recenti.

Alcune formazioni, come i Jets e i Bears , sono chiamate al riscatto dopo un debutto difficile e potrebbero modificare le proprie tendenze offensive e difensive.

e i , sono chiamate al riscatto dopo un debutto difficile e potrebbero modificare le proprie tendenze offensive e difensive. Le sfide tra quarterback di esperienza (Rodgers, Mahomes) e giovani emergenti (Hurts, Williams) sono uno dei temi centrali della settimana, con possibili ripercussioni anche sulle quote delle prossime giornate.

Da segnalare anche come alcune partite, in particolare quelle tra squadre della stessa division, si presentino molto equilibrate, con quote che riflettono la difficoltà di prevedere un andamento netto.

La Week 2 della stagione NFL 2025 si annuncia dunque ricca di sfide equilibrate e di grande interesse, sia dal punto di vista sportivo che per l’analisi delle quote. Le statistiche e le tendenze emerse nella prima giornata offrono già spunti significativi per comprendere meglio l’andamento delle squadre e le possibili sorprese di questa fase iniziale di campionato.