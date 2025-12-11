Statistiche e quote NFL Week 15: focus sui big match della settimana

La Week 15 della NFL si presenta come un momento cruciale per il football americano, con diversi scontri di alta classifica e match che possono determinare il destino di molte squadre in chiave playoff. Tra le partite più attese spiccano Chiefs-Chargers, Patriots-Bills, Rams-Lions e Broncos-Packers, senza dimenticare il tradizionale Monday Night tra Steelers e Dolphins. L’evento si svolge tra l’11 e il 15 dicembre, con numerose formazioni in cerca di conferme e punti fondamentali.

Andamento recente: risultati e stato di forma delle squadre

Le principali protagoniste di questa settimana arrivano ai rispettivi match con stati di forma molto diversi tra loro. Ecco alcuni dati rilevanti sulle squadre in campo:

Atlanta Falcons : hanno perso sette delle ultime otto partite, con l’ultima sconfitta pesante (9-37) contro i Seahawks . Con un record di 4-9, la stagione si conferma negativa, mentre il quarterback Kirk Cousins ha disputato solo sei match (quattro da titolare) a causa di infortuni e scelte tecniche.

: hanno perso sette delle ultime otto partite, con l’ultima sconfitta pesante (9-37) contro i . Con un record di 4-9, la stagione si conferma negativa, mentre il quarterback ha disputato solo sei match (quattro da titolare) a causa di infortuni e scelte tecniche. Buccaneers : guidati da Baker Mayfield , stanno vivendo una stagione altalenante (7-6), con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il QB ha realizzato 20 touchdown e solo 5 intercetti.

: guidati da , stanno vivendo una stagione altalenante (7-6), con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il QB ha realizzato 20 touchdown e solo 5 intercetti. Los Angeles Chargers : si avvicinano ai playoff (record 9-4) forti di una difesa capace di realizzare quattro intercetti contro gli Eagles e di un quarterback, Justin Herbert , che ha giocato nonostante una frattura alla mano, dimostrando grande resilienza.

: si avvicinano ai playoff (record 9-4) forti di una difesa capace di realizzare quattro intercetti contro gli e di un quarterback, , che ha giocato nonostante una frattura alla mano, dimostrando grande resilienza. Buffalo Bills: con 9 vittorie e 4 sconfitte, sono in corsa per il sesto titolo divisionale consecutivo. Il quarterback Josh Allen si distingue per 3.083 yard lanciate e 22 touchdown ma dovrà mantenere alta la concentrazione contro i Patriots.

Precedenti e confronti statistici tra le squadre

L’analisi dei precedenti aiuta a comprendere le tendenze dei vari incontri:

Buccaneers-Falcons : negli ultimi 10 scontri diretti, Tampa Bay è avanti 6-4 (con 5-5 nei risultati rispetto alle quote e Over/Under 6-4). All’andata, i Buccaneers si sono imposti 23-20.

: negli ultimi 10 scontri diretti, è avanti 6-4 (con 5-5 nei risultati rispetto alle quote e Over/Under 6-4). All’andata, i si sono imposti 23-20. Chiefs-Chargers : i Chiefs sono avanti 7-3 nelle ultime 10 sfide, ma i Chargers vantano un 6-4 a favore rispetto alle quote (ATS), segno di equilibrio nelle attese dei bookmaker.

: i sono avanti 7-3 nelle ultime 10 sfide, ma i vantano un 6-4 a favore rispetto alle quote (ATS), segno di equilibrio nelle attese dei bookmaker. Patriots-Bills : Buffalo ha vinto sei degli ultimi dieci incontri, ma i Patriots sono avanti 6-4 nel confronto con l’handicap (ATS).

: ha vinto sei degli ultimi dieci incontri, ma i sono avanti 6-4 nel confronto con l’handicap (ATS). Rams-Lions: equilibrio totale con 5 vittorie per parte negli ultimi 10 precedenti e una tendenza Over/Under che vede i Rams leggermente favoriti negli ultimi confronti scommesse.

Quote principali e mercati più seguiti per la Week 15

Le quote dei bookmaker per la Week 15 offrono indicazioni interessanti sulle aspettative dei vari match:

Match Squadra favorita Spread Over/Under Buccaneers vs Falcons Buccaneers -4.5 44.5 Chiefs vs Chargers Chiefs -5.5 41.5 Patriots vs Bills Patriots +1.0 49.5 Rams vs Lions Rams -6.0 55.0 Broncos vs Packers Packers +2.0 42.5

Si nota come molti incontri siano caratterizzati da linee Over/Under piuttosto alte, in particolare Rams-Lions, segno di attacchi prolifici. Al contrario, match come Chiefs-Chargers offrono spread più marcati a favore dei padroni di casa.

Tendenze numeriche e curiosità sulle squadre della settimana

Diversi dati emergono dalle statistiche delle squadre protagoniste:

I Detroit Lions guidano la lega per punti segnati a partita (30,3), seguiti a breve distanza dai Rams (29,2).

guidano la lega per punti segnati a partita (30,3), seguiti a breve distanza dai (29,2). I Green Bay Packers presentano una delle difese più solide, con soli 19 punti concessi a partita e un differenziale di palle perse di +4.

presentano una delle difese più solide, con soli 19 punti concessi a partita e un differenziale di palle perse di +4. Jahmyr Gibbs dei Lions è secondo per touchdown totali (13) dietro Jonathan Taylor di Indianapolis (16).

dei è secondo per touchdown totali (13) dietro di (16). Il quarterback dei Vikings, J.J. McCarthy, ha lanciato tre touchdown nell’ultimo match, ma la stella Justin Jefferson è in calo rispetto agli anni precedenti.

La Week 15 della NFL si prospetta ricca di spunti statistici e di interesse per appassionati e non, con match che possono cambiare il volto della stagione. Le quote e i dati raccontano di un equilibrio diffuso e di squadre alla ricerca della miglior forma proprio nel momento decisivo del campionato.