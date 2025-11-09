Home | Statistiche e quote NFL Week 10: record, trend e mercati top

La settimana 10 della stagione NFL 2025 si presenta come un punto di svolta per molte squadre che puntano alla qualificazione ai playoff. Domenica 10 novembre, con partite distribuite tra la tarda mattinata e il prime time, la competizione entra nel vivo sia per i risultati in campo sia per i traguardi statistici individuali e collettivi. Alcuni giocatori potrebbero raggiungere record storici, mentre le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio e l’incertezza di questa fase della stagione.

Record e traguardi da raggiungere nella week 10 della NFL

La decima giornata della NFL 2025 è ricca di protagonisti pronti a scrivere nuove pagine della storia della lega. Ecco alcuni dei principali record e traguardi individuali in ballo:

Lamar Jackson ( Baltimore Ravens ): con una vittoria contro Minnesota , può superare Ken Stabler per il quarto maggior numero di vittorie da parte di un quarterback nelle prime 100 partite da titolare (attualmente 72). Inoltre, potrebbe diventare il terzo quarterback di sempre con un passer rating di almeno 100 nelle prime 100 partite, insieme a Aaron Rodgers e Patrick Mahomes .

( ): con una vittoria contro , può superare per il quarto maggior numero di vittorie da parte di un quarterback nelle prime 100 partite da titolare (attualmente 72). Inoltre, potrebbe diventare il terzo quarterback di sempre con un passer rating di almeno 100 nelle prime 100 partite, insieme a e . Drake Maye ( New England Patriots ): con almeno 200 yard su passaggio e un passer rating di 100 o superiore contro Tampa Bay , può diventare il secondo giocatore della storia NFL a registrare questi numeri per nove partite consecutive, dopo Aaron Rodgers (12 partite nel 2011).

( ): con almeno 200 yard su passaggio e un passer rating di 100 o superiore contro , può diventare il secondo giocatore della storia NFL a registrare questi numeri per nove partite consecutive, dopo (12 partite nel 2011). Justin Herbert ( Los Angeles Chargers ): con almeno due touchdown su passaggio contro Pittsburgh , può superare Peyton Manning per partite con almeno due touchdown nelle prime sei stagioni (record attualmente a 50 partite).

( ): con almeno due touchdown su passaggio contro , può superare per partite con almeno due touchdown nelle prime sei stagioni (record attualmente a 50 partite). Jaxon Smith-Njigba ( Seattle Seahawks ): può diventare il primo nella storia NFL con almeno otto ricezioni e 120 yard ricevute in cinque partite consecutive.

( ): può diventare il primo nella storia NFL con almeno otto ricezioni e 120 yard ricevute in cinque partite consecutive. Christian McCaffrey ( San Francisco 49ers ): con almeno cinque touchdown su corsa e cinque su ricezione in quattro stagioni diverse, diventerebbe primatista assoluto nella storia della lega, superando Marshall Faulk .

( ): con almeno cinque touchdown su corsa e cinque su ricezione in quattro stagioni diverse, diventerebbe primatista assoluto nella storia della lega, superando . Myles Garrett (Cleveland Browns): con due sack contro i New York Jets, può diventare il primo dal 1982 con almeno 12 sack in sei stagioni consecutive.

Analisi comparativa: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Nel weekend spiccano alcune sfide decisive per la corsa ai playoff, con squadre in momenti di forma molto diversi:

Falcons vs Colts : partita internazionale a Berlino, con i Colts che presentano in campo Sauce Gardner dopo il recente scambio dai Jets .

vs : partita internazionale a Berlino, con i che presentano in campo dopo il recente scambio dai . Jaguars vs Texans e Patriots vs Buccaneers : incontri chiave nella finestra delle 13:00 EDT, con particolare attenzione alla rincorsa playoff.

vs e vs : incontri chiave nella finestra delle 13:00 EDT, con particolare attenzione alla rincorsa playoff. Cardinals , Seahawks , Rams e 49ers : la NFC West è più combattuta che mai, con tre squadre ancora in lotta per il titolo di division e i Cardinals in cerca di continuità dopo la vittoria contro Dallas .

, , e : la è più combattuta che mai, con tre squadre ancora in lotta per il titolo di division e i in cerca di continuità dopo la vittoria contro . Il Sunday Night Football propone Steelers vs Chargers, uno scontro tra una squadra solida e una alle prese con diversi infortuni.

Le statistiche recenti sottolineano la solidità offensiva di alcuni team e la capacità di altri di sorprendere in trasferta, rendendo le partite particolarmente equilibrate.

Quote principali disponibili per week 10: equilibrio e sorprese

I bookmaker principali, tra cui bet365, DraftKings e BetMGM, propongono quote aggiornate per tutte le partite della week 10. Ecco alcune indicazioni rilevanti:

Le quote moneyline per partite come Steelers vs Chargers e Rams vs 49ers sono estremamente ravvicinate, segno dell’incertezza che caratterizza questa fase del campionato.

vs e vs sono estremamente ravvicinate, segno dell’incertezza che caratterizza questa fase del campionato. Alcuni mercati, come il “primo touchdown”, offrono promozioni particolari con possibilità di rimborso, mentre le offerte “rete di sicurezza” consentono di recuperare l’importo di una scommessa persa sotto forma di bonus.

La promozione “pagamento anticipato” prevede la vincita della scommessa se la squadra selezionata si trova in vantaggio di almeno 17 punti in qualsiasi momento della partita.

Le piattaforme principali offrono inoltre incentivi per i nuovi utenti, come bonus di benvenuto o scommesse gratuite, che possono essere utilizzate su uno qualsiasi degli incontri in programma.

Tendenze e curiosità numeriche: i numeri che fanno la differenza

Oltre ai record individuali, alcune tendenze statistico-numeriche meritano attenzione:

Smith-Njigba guida la NFL per yard ricevute da un giocatore under 25 nelle prime otto partite della stagione (948 yard).

guida la NFL per yard ricevute da un giocatore under 25 nelle prime otto partite della stagione (948 yard). McCaffrey , con 596 yard su corsa e 626 su ricezione, può entrare nella ristretta élite di chi supera le 600 yard in entrambe le categorie nelle prime dieci partite stagionali.

, con 596 yard su corsa e 626 su ricezione, può entrare nella ristretta élite di chi supera le 600 yard in entrambe le categorie nelle prime dieci partite stagionali. Garrett ha raggiunto almeno 10 sack per otto stagioni consecutive, eguagliando i migliori difensori della storia.

Questi dati forniscono una chiave di lettura interessante per valutare l’impatto dei singoli in una stagione dove i dettagli possono fare la differenza.

La week 10 della NFL 2025 promette spettacolo sia per i risultati in campo che per le statistiche individuali e collettive. Le quote riflettono un equilibrio diffuso e lasciano spazio a sorprese e record, rendendo la giornata di domenica particolarmente attesa da appassionati e osservatori.