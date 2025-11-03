Home | Statistiche e quote NFL: Cowboys-Cardinals e Seahawks-Commanders

NFL Week 9 si preannuncia ricca di appuntamenti di grande interesse tra Sunday Night Football e Monday Night. Tra le sfide principali spiccano Dallas Cowboys-Arizona Cardinals e Washington Commanders-Seattle Seahawks, due confronti che mettono in campo squadre con situazioni di classifica e livelli di forma molto differenti. Ecco un’analisi approfondita sulle statistiche e sulle quote aggiornate per questi incontri, utili per comprendere i trend e i dati salienti che caratterizzeranno le partite del weekend.

Panoramica sui match: Cowboys-Cardinals e Commanders-Seahawks

Il Monday Night tra Cowboys e Cardinals si disputerà il 3 novembre alle ore 2:15 presso l’AT&T Stadium di Arlington. Si sfidano la decima e la quattordicesima forza della NFC, con i padroni di casa alla ricerca di riscatto dopo una sconfitta pesante. La sfida tra Commanders e Seahawks è invece in programma nella serata di domenica nell’ambito del Sunday Night Football. I Commanders sono in cerca di una reazione dopo una serie di risultati negativi, mentre i Seahawks, forti di un buon rendimento in trasferta, puntano a consolidare la propria posizione nella NFC.

Statistiche comparative: Forma, precedenti e rendimento recente

Analizzando le statistiche delle due partite, emergono dati significativi sullo stato di forma delle squadre coinvolte:

Dallas Cowboys : Secondi in NFC con un record di 3 vittorie e 4 sconfitte. L’attacco guidato da Prescott e Williams è il secondo della lega per yard totali e il primo per yard guadagnate sui passaggi.

: Ultimi in con una striscia negativa di 5 sconfitte consecutive dopo aver vinto le prime due partite stagionali. Washington Commanders : Bilancio di 3-5, con il quarterback Jayden Daniels recentemente rientrato dall’infortunio. L’attacco fatica a raggiungere i 30 punti, mentre la difesa concede molto sui passaggi.

Nei precedenti storici, Washington detiene un vantaggio con 13 vittorie contro le 10 di Seattle, anche se i Seahawks hanno vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti.

Quote principali e mercati disponibili

Le principali quote aggiornate per le due partite offrono uno spaccato interessante sulle aspettative dei bookmaker:

Match Vincente 1 Vincente 2 Spread Over/Under Cowboys vs Cardinals – – – – Seahawks vs Commanders Seahawks ML: 1.67 Commanders ML: 2.30 SEA -2,5 48,5

Per Seahawks-Commanders, i bookmaker vedono favoriti i padroni di casa, con una quota moneyline di 1.67 contro il 2.30 dei Commanders. Lo spread è fissato a -2,5 per Seattle, mentre l’over/under a 48,5 punti segnala aspettative di un match potenzialmente ricco di segnature. Per Cowboys-Cardinals non sono segnalate quote dettagliate, ma il contesto fa presupporre un vantaggio casalingo per Dallas.

Tendenze statistiche e curiosità sui match NFL della settimana

Alcune tendenze e curiosità numeriche possono aiutare a meglio comprendere il contesto delle partite:

Prescott ha già superato le 2.000 yard lanciate in stagione, con 16 touchdown e solo 3 intercetti.

ha già superato le 2.000 yard lanciate in stagione, con 16 touchdown e solo 3 intercetti. Il ricevitore Jackson Smith-Nzigba dei Seahawks guida la NFL con 819 yard ricevute, rappresentando una minaccia costante per le difese avversarie.

dei guida la NFL con 819 yard ricevute, rappresentando una minaccia costante per le difese avversarie. La difesa di Seattle è tra le migliori contro la corsa, concedendo solo 75,7 yard a partita, mentre la secondaria di Washington fatica, avendo concesso 18 ricezioni da almeno 25 yard, la seconda peggior statistica della lega.

è tra le migliori contro la corsa, concedendo solo 75,7 yard a partita, mentre la secondaria di fatica, avendo concesso 18 ricezioni da almeno 25 yard, la seconda peggior statistica della lega. Nei precedenti, Seattle ha vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti con Washington.

I dati evidenziano l’importanza di singoli matchup, come la sfida tra il gioco aereo dei Seahawks e la difesa sui passaggi dei Commanders, e la capacità dei Cowboys di produrre yards e punti contro una Arizona in difficoltà.

In sintesi, la Week 9 di NFL propone sfide ricche di spunti statistici e numerici, con quote aggiornate che riflettono i diversi momenti di forma delle squadre. Analizzare nel dettaglio i dati di rendimento, le prestazioni individuali e i precedenti aiuta ad apprezzare meglio le dinamiche di incontri che promettono spettacolo e grande equilibrio in campo.