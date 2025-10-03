Home | Statistiche e quote Newcastle-Nottingham: trend e numeri chiave

Newcastle e Nottingham Forest si preparano a scendere in campo domenica 5 ottobre alle ore 15:00 presso il suggestivo St. James’ Park. L’incontro, valido per la settima giornata della Premier League 2025/26, promette interesse sia per la posta in palio in classifica sia per il confronto tra due squadre con ambizioni e motivazioni diverse. I Magpies puntano a consolidare la loro posizione nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Forest cerca punti preziosi in trasferta per allontanarsi dalla zona calda.

Analisi delle formazioni: Newcastle e Nottingham Forest a confronto

Entrambe le formazioni dovrebbero schierarsi con il 4-3-3, modulo che offre equilibrio tra copertura difensiva e spinta offensiva:

Newcastle : confermato Pope tra i pali, difesa composta da Trippier , Botman , Thiaw e Burn . In mediana, occhi puntati su Tonali , affiancato da Joelinton e Guimarães . In avanti spazio a Gordon , Murphy e Woltemade come riferimento centrale.

: confermato tra i pali, difesa composta da , , e . In mediana, occhi puntati su , affiancato da e . In avanti spazio a , e come riferimento centrale. Nottingham Forest: la squadra ospite proporrà un centrocampo solido con Ndoye, Douglas Luiz e McAtee. In attacco, il compito di pungere la difesa avversaria sarà affidato a Igor Jesus, coadiuvato dagli inserimenti dei compagni.

La scelta del modulo speculare lascia presagire una gara tattica, con molta attenzione alle transizioni e alla fase di interdizione.

Forma e rendimento: come arrivano Newcastle e Forest

Le ultime settimane raccontano di due squadre dal cammino differente:

Newcastle arriva da un periodo di risultati altalenanti, ma può contare su una rosa consolidata e una buona solidità casalinga. I bianconeri hanno saputo esprimere un calcio propositivo, trovando in Tonali e nel giovane Woltemade due elementi in grado di incidere sia in fase di costruzione che in zona gol.

arriva da un periodo di risultati altalenanti, ma può contare su una rosa consolidata e una buona solidità casalinga. I bianconeri hanno saputo esprimere un calcio propositivo, trovando in e nel giovane due elementi in grado di incidere sia in fase di costruzione che in zona gol. Nottingham Forest, invece, fatica a trovare continuità e in trasferta ha raccolto meno di quanto sperato. Il centrocampo, guidato da Douglas Luiz, dovrà garantire filtro ma anche capacità di verticalizzare rapidamente per sorprendere la retroguardia avversaria.

Precedenti recenti:

Le ultime sfide tra le due squadre in Premier League hanno spesso visto il Newcastle prevalere, specie tra le mura amiche.

hanno spesso visto il prevalere, specie tra le mura amiche. Il Forest non vince a St. James’ Park da diverse stagioni, elemento che pesa anche nell’analisi delle tendenze pre-partita.

Quote principali: Magpies favoriti secondo i bookmaker

L’analisi delle principali quote evidenzia una netta preferenza per i padroni di casa:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Newcastle 1.60 1.60 Pareggio 4.00 4.20 Vittoria Nottingham 5.00 5.25

Il valore attribuito alla vittoria del Newcastle risulta quindi molto basso, sintomo di un pronostico orientato verso la squadra di casa. Il successo in trasferta del Forest appare invece come risultato meno probabile secondo i principali operatori.

Statistiche chiave: i protagonisti e i numeri da tenere d’occhio

Alcuni dati individuali e collettivi emergono nell’analisi prepartita:

Sandro Tonali : 6 presenze stagionali, media voto di 7.1, 290 passaggi completati, 8 tackle e 6 intercetti. Leader in mezzo al campo e fondamentale per l’impostazione.

: 6 presenze stagionali, media voto di 7.1, 290 passaggi completati, 8 tackle e 6 intercetti. Leader in mezzo al campo e fondamentale per l’impostazione. Nick Woltemade : giovane punta centrale con 2 gol in 216 minuti giocati, media voto 6.97. Minaccia costante sulle palle alte grazie ai suoi 198 cm.

: giovane punta centrale con 2 gol in 216 minuti giocati, media voto 6.97. Minaccia costante sulle palle alte grazie ai suoi 198 cm. Douglas Luiz (Forest): nonostante una sola presenza completa, ha già messo in evidenza una buona precisione nei passaggi (56 riusciti) e può essere risorsa per la manovra offensiva ospite.

Curiosità numeriche:

Il Newcastle ha mantenuto la porta inviolata nel 50% delle gare casalinghe stagionali.

ha mantenuto la porta inviolata nel 50% delle gare casalinghe stagionali. Il Forest ha subito almeno due gol in quattro trasferte su sei.

ha subito almeno due gol in quattro trasferte su sei. Entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete nelle ultime tre sfide dirette.

Alla luce delle statistiche e delle quote aggiornate, Newcastle e Nottingham Forest si preparano a una gara cruciale per i rispettivi obiettivi stagionali. I dati mettono in risalto l’importanza dei singoli ma anche la tendenza dei bianconeri a sfruttare il fattore campo. Restano quindi da seguire con attenzione le performance dei protagonisti e l’evolversi delle strategie tecniche durante l’incontro.