Statistiche e quote Newcastle-Manchester City: tutti i dati chiave

Sabato prossimo, in occasione della giornata di Premier League, il Manchester City farà visita al Newcastle allo St. James’ Park. La partita, fissata per le 18:30, si presenta come una sfida decisiva sia per la lotta al vertice che per le zone calde della classifica. Sullo sfondo, l’obiettivo di Erling Haaland di battere un importante record di marcature e la necessità, per i padroni di casa, di invertire una tendenza negativa che rischia di compromettere la stagione.

Il contesto della sfida: obiettivi e pressioni a confronto

Il Manchester City arriva nel nord dell’Inghilterra con una tradizione favorevole e una posizione di classifica da consolidare. I campioni in carica hanno infatti conquistato ben 12 vittorie esterne al St. James’ Park, record condiviso di successi fuori casa contro un singolo avversario in Premier League. La squadra di Guardiola ha la possibilità di mettere pressione all’Arsenal, impegnato nel derby domenicale contro il Tottenham. Sul versante opposto, il Newcastle attraversa un momento delicato: due sconfitte consecutive e il 14° posto in classifica, con solo due punti di margine sulla zona retrocessione, rendono la sfida di sabato particolarmente delicata. La gestione del doppio impegno campionato-coppe sembra mettere in evidenza i limiti di una rosa ancora troppo corta per i ritmi della stagione.

Statistiche a confronto: forma attuale e precedenti storici

Analizzando i dati più rilevanti:

Il Manchester City ha perso solo una delle ultime otto partite di campionato, subendo appena quattro gol in questo periodo.

ha perso solo una delle ultime otto partite di campionato, subendo appena quattro gol in questo periodo. Il Newcastle non ha mai battuto il City in 18 partite di massima serie con Howe in panchina (16 sconfitte, 2 pareggi).

non ha mai battuto il in 18 partite di massima serie con in panchina (16 sconfitte, 2 pareggi). I “Magpies” hanno mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni in stagione, seconda miglior statistica della Premier dopo i sette clean sheet dell’ Arsenal .

. Solo Sheffield United e Bournemouth hanno segnato meno degli 11 gol realizzati dal Newcastle in questa stagione.

e hanno segnato meno degli 11 gol realizzati dal in questa stagione. Il Manchester City è invece in cerca della tredicesima vittoria esterna contro il Newcastle, un dato che conferma la netta supremazia nei confronti diretti recenti.

Le quote principali: cosa offrono i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse offrono quote che riflettono le differenze di rendimento e tradizione tra le due squadre. Il Manchester City parte nettamente favorito, con la vittoria esterna valutata a quote basse dai principali operatori. Il pareggio e il successo del Newcastle vengono invece proposti a valori più alti, segno della fiducia riposta dagli analisti nei confronti della squadra di Guardiola. Le quote per il segno “Over 2.5” sono generalmente inferiori rispetto all’“Under”, dato il potenziale offensivo degli ospiti e la necessità dei padroni di casa di ottenere punti preziosi. Particolare attenzione è rivolta ai marcatori: la quota per un gol di Haaland è tra le più basse dell’intero palinsesto, confermando l’attesa per il possibile nuovo record.

Tendenze e curiosità: numeri e dati da non trascurare

Tra le statistiche più interessanti:

Haaland è a un solo gol dal superare il record di Alan Shearer come giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol in Premier League . Il norvegese potrebbe farcela in sole 109 partite, contro le 124 dell’ex bomber inglese.

è a un solo gol dal superare il record di come giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol in . Il norvegese potrebbe farcela in sole 109 partite, contro le 124 dell’ex bomber inglese. Il Newcastle ha segnato solo in quattro delle ultime otto gare disputate.

ha segnato solo in quattro delle ultime otto gare disputate. Il centravanti Woltemade è al momento il miglior marcatore stagionale dei padroni di casa con quattro reti, a pari merito con nomi illustri come Mo Salah , Gyokeres e Joao Pedro .

è al momento il miglior marcatore stagionale dei padroni di casa con quattro reti, a pari merito con nomi illustri come , e . Assenze pesanti in entrambe le squadre: il Manchester City deve rinunciare a Rodri e Kovacic, il Newcastle a Wissa, Osula, Ashby e lo squalificato Dan Burn. Dubbi dell’ultima ora su Gordon, Joelinton, Nick Pope e Livramento.

In definitiva, l’analisi dei numeri e delle quote evidenzia il ruolo di favorito del Manchester City e la necessità, per il Newcastle, di trovare compattezza e concretezza per uscire indenne da una delle prove più difficili della stagione. L’attenzione sarà focalizzata anche sulla possibile impresa personale di Haaland, pronto a riscrivere la storia del calcio inglese proprio nella casa di Shearer.