Home | Statistiche e quote NBA-WNBA: FanDuel e Amazon su Prime Video

L’esperienza di visione delle partite di NBA e WNBA su Prime Video si prepara a cambiare volto a partire dalla prossima stagione, grazie a una nuova partnership tra FanDuel e Amazon. L’accordo, che coinvolge due importanti attori dell’intrattenimento sportivo, mira a integrare le statistiche e le quote aggiornate dei principali eventi di basket direttamente all’interno delle trasmissioni streaming. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l’analisi dei dati e il coinvolgimento attivo dei tifosi, offrendo nuove funzionalità rivolte sia agli appassionati del gioco che a chi desidera semplicemente approfondire la propria conoscenza delle dinamiche di gara.

Nuova partnership tra FanDuel e Amazon: l’innovazione nelle quote NBA e WNBA

A partire dalla stagione sportiva imminente, FanDuel diventerà il fornitore ufficiale di quote e partner esclusivo per NBA e WNBA su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon. Questa collaborazione punta a trasformare il modo in cui i tifosi si avvicinano alle partite, integrando direttamente nelle trasmissioni insight statistici e dati sulle quote in tempo reale. Gli spettatori avranno la possibilità di attivare nuove funzioni, come il bet tracking e l’Odds View, per seguire da vicino l’andamento delle proprie scommesse e visualizzare le statistiche più rilevanti mentre guardano le partite. L’iniziativa è stata presentata come un passo avanti nell’offerta di contenuti dinamici e interattivi, pensati non solo per chi scommette ma anche per chi desidera una narrazione più ricca e informata delle partite. Blake Griffin, noto analista e ambasciatore NBA su Prime, sarà protagonista di campagne e contenuti creativi che accompagneranno questo nuovo modo di vivere il basket.

Statistiche in tempo reale e confronto tra quote: le nuove funzionalità

La vera novità introdotta dalla partnership riguarda l’integrazione delle statistiche e delle quote durante la diretta delle partite. Le principali caratteristiche delle nuove funzioni sono:

Bet tracking personalizzato : collega l’account Prime Video a FanDuel per vedere sullo schermo lo stato delle proprie scommesse NBA, aggiornate in tempo reale con andamento, progressi e risultati.

: collega l’account a per vedere sullo schermo lo stato delle proprie scommesse NBA, aggiornate in tempo reale con andamento, progressi e risultati. Odds View : overlay dinamico che mostra le quote live, le linee e le probabilità per i mercati più popolari come moneyline, spread, totali, player props, parlay e game props.

: overlay dinamico che mostra le quote live, le linee e le probabilità per i mercati più popolari come moneyline, spread, totali, player props, parlay e game props. Dati contestuali: le performance di squadre e giocatori vengono presentate in relazione ai mercati delle scommesse, offrendo una panoramica immediata delle tendenze in atto durante la partita.

Tutte queste funzioni sono pensate per arricchire la narrazione della gara, fornendo elementi utili sia agli scommettitori esperti che a chi desidera approfondire l’analisi tecnica e statistica del match.

Quote principali e mercati disponibili su Prime Video

I mercati maggiormente seguiti e le quote aggiornate saranno sempre accessibili tramite l’overlay Odds View. I principali mercati previsti includono:

Moneyline : la quota sulla vittoria di una delle due squadre.

: la quota sulla vittoria di una delle due squadre. Spread : la differenza di punti prevista tra le squadre.

: la differenza di punti prevista tra le squadre. Totali : la somma totale dei punti segnati.

: la somma totale dei punti segnati. Player props : le statistiche individuali dei giocatori, come punti, rimbalzi e assist.

: le statistiche individuali dei giocatori, come punti, rimbalzi e assist. Parlay e game props: scommesse combinate e particolari eventi di gara.

Questi dati saranno aggiornati in tempo reale, permettendo agli spettatori di seguire non solo l’andamento della gara, ma anche le variazioni delle quote e delle probabilità associate ai principali eventi e protagonisti del match.

Tendenze numeriche e curiosità: il valore dei dati nel basket moderno

L’integrazione di dati e statistiche nelle trasmissioni rappresenta una tendenza ormai consolidata nel basket professionistico. Alcuni trend osservati nelle ultime stagioni NBA e WNBA includono:

Incremento dell’uso dei dati avanzati per l’analisi di prestazioni individuali e collettive.

per l’analisi di prestazioni individuali e collettive. Frequenza sempre più alta di partite decise negli ultimi minuti , con impatto diretto sulle quote live.

, con impatto diretto sulle quote live. Maggiore attenzione ai player props , dato il ruolo crescente delle superstar nelle dinamiche di gara.

, dato il ruolo crescente delle superstar nelle dinamiche di gara. Quote in continuo aggiornamento in base a infortuni, rotazioni e tendenze di gioco emerse nei primi quarti di gara.

Questi elementi contribuiscono a rendere l’esperienza di visione e analisi sempre più coinvolgente e informata, sia per i semplici appassionati che per chi ama approfondire ogni aspetto della partita.

In conclusione, la collaborazione tra FanDuel e Amazon per NBA e WNBA su Prime Video segna un’evoluzione nel modo di fruire il basket in streaming, offrendo strumenti innovativi per seguire statistiche, quote e trend in tempo reale. Un passo che avvicina sempre più il pubblico alle dinamiche di campo e ai numeri che raccontano ogni partita.