Home | Statistiche e quote NBA: Thunder e rivali, tutti i numeri chiave

La nuova stagione della NBA è pronta a ripartire e l’attenzione degli appassionati di basket si concentra sulle principali favorite per la conquista del titolo. Dopo il trionfo degli Oklahoma City Thunder nella scorsa edizione, il campionato americano si preannuncia ricco di sfide e di dati interessanti per chi vuole approfondire il quadro delle statistiche e delle quote aggiornate. L’evento avrà inizio nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, segnando così il via alla regular season 2025-2026, con le principali arene pronte ad accendersi.

Oklahoma City Thunder: campioni in carica e favoriti dai bookmaker

Gli Oklahoma City Thunder, forti del secondo titolo della loro storia conquistato contro gli Indiana Pacers, si presentano come la squadra da battere secondo gli operatori di scommesse. Il trionfo della franchigia, tornata al successo dopo l’epoca dei Seattle Supersonics, conferma la solidità del gruppo guidato da Shai Gilgeous-Alexander e compagni. Le principali piattaforme di scommesse come Goldbet, Snai, Betflag, Lottomatica, Planetwin365 e Sisal propongono i Thunder come favoriti per il bis, con una quota media di 3.50 per la vittoria finale. Dietro di loro si posizionano i Denver Nuggets, offerti a 9.00, seguiti da Cleveland Cavaliers e New York Knicks a 12.00. La lista delle pretendenti è ricca di squadre di prestigio come gli Houston Rockets (quota 15.00), i Los Angeles Lakers (17.00), i Minnesota Timberwolves (17.00), i Clippers (21.00), i Golden State Warriors e gli Orlando Magic (26.00).

Analisi delle conferenze: Ovest e Est a confronto tra quote e trend

La lotta per il primato nella Western Conference vede ancora una volta i Thunder in cima ai pronostici, anche se con leggere variazioni tra le agenzie:

Snai : quota 1.52

: quota 1.52 LeoVegas : quota 2.25

: quota 2.25 bet365 : quota 2.40

: quota 2.40 Sisal: quota 2.50

Seguono i Denver Nuggets a 8.00 e gli Houston Rockets a 9.00. Più distanziati i Minnesota Timberwolves (22.00), i Clippers (30.00) e i Lakers (35.00). In Eastern Conference, invece, si assiste a un equilibrio maggiore: i Cavaliers sono i più accreditati con quote tra 2.00 e 3.50 a seconda dell’operatore, seguiti dai Knicks (4.50) e dai Magic (7.00). Da segnalare la presenza degli Atlanta Hawks (15.00), dei Detroit Pistons (16.00) e dei Milwaukee Bucks (30.00) tra le outsider.

Quote principali: confronto tra i mercati e focus sulla NBA Cup

Oltre al titolo NBA, le attenzioni si concentrano sulla NBA Cup, la nuova competizione che anima la prima parte della stagione. L’evento, in programma dal 31 ottobre al 16 dicembre, vede ancora i Thunder favoriti con quote comprese tra 4.10 e 5.00 a seconda dell’operatore (Marathon Bet, StarCasinò, Admiral Bet, Snai). I Cavaliers sono proposti a 8.50, i Knicks a 11.00 e Rockets e Magic a 16.00. Questo scenario testimonia la fiducia dei bookmaker nel percorso stagionale degli Oklahoma City Thunder, sia in regular season che nelle nuove competizioni introdotte dalla lega.

Tendenze e curiosità statistiche sulle squadre protagoniste

Analizzando le statistiche recenti, emergono alcune tendenze utili per comprendere meglio il panorama attuale della NBA:

I Thunder sono reduci da una stagione in cui hanno mantenuto un’alta media punti e un rendimento costante sia in casa che in trasferta.

sono reduci da una stagione in cui hanno mantenuto un’alta media punti e un rendimento costante sia in casa che in trasferta. I Nuggets , guidati da Nikola Jokic , hanno confermato la loro competitività nei playoff, risultando però meno costanti durante la stagione regolare.

, guidati da , hanno confermato la loro competitività nei playoff, risultando però meno costanti durante la stagione regolare. I Cavaliers e i Knicks hanno mostrato una crescita significativa nelle ultime stagioni, attestandosi tra le squadre più solide del panorama orientale.

La presenza di numerose squadre in grado di competere ai massimi livelli rende la stagione 2025-2026 particolarmente aperta e interessante dal punto di vista delle statistiche e delle quote aggiornate.

In conclusione, l’avvio della nuova stagione NBA promette spettacolo e grande equilibrio tra le principali franchigie. I dati e le quote aggiornate confermano la centralità degli Oklahoma City Thunder, ma la corsa al titolo resta aperta grazie alle tante squadre pronte a sorprendere. Sarà interessante seguire l’andamento delle partite per vedere se le tendenze statistiche saranno confermate dai risultati sul campo.