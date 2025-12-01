Statistiche e quote NBA: Nets-Hornets, Heat-Clippers, Wizards-Bucks

La notte NBA del 1 dicembre 2025 propone una serie di sfide di particolare interesse per gli appassionati di basket e di dati statistici. Alle 01:00 e alle 01:30 orario italiano, il palcoscenico americano vedrà impegnate quattro formazioni di Eastern Conference e Western Conference: Brooklyn Nets contro Charlotte Hornets, Miami Heat contro Los Angeles Clippers, e Washington Wizards contro Milwaukee Bucks. In questo approfondimento analizziamo le statistiche più rilevanti, i trend delle ultime settimane e le principali quote disponibili per questi incontri chiave della regular season NBA.

Un turno NBA cruciale per squadre in cerca di riscatto

Le partite di inizio dicembre riflettono il momento di transizione di molte squadre NBA. Al Barclays Center di New York, i Brooklyn Nets ospitano i Charlotte Hornets, entrambe in difficoltà in classifica. I Nets, ultimi nell’Atlantic Division con 3 vittorie su 19 partite, cercano di interrompere una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, dopo l’ultimo ko contro i Bucks (116-99), dove solo Wolf ha superato i 20 punti. I Hornets, invece, sono quarti nella Southeast Division con un bilancio di 6 vittorie e 14 sconfitte, ma arrivano da due successi consecutivi, l’ultimo dei quali in overtime contro i Raptors (118-111) trascinati da Bridges top scorer.

Analogamente, al Kaseya Center di Miami, i Heat (13 vittorie e 7 sconfitte, quarti ad Est) affrontano i Clippers (quarti nella Pacific Division con 5 vittorie e 15 sconfitte), in un confronto tra squadre con ambizioni e momenti di forma differenti. I Heat vantano il secondo miglior attacco della lega (123 punti di media), ma sono reduci da una sconfitta spettacolare contro i Pistons (135-130) nonostante i 31 punti di Wiggings. I Clippers, invece, sono in striscia negativa da quattro gare, l’ultima delle quali persa 114-110 contro i Mavericks nonostante i 30 punti di Leonard.

Infine, la sfida tra Washington Wizards e Milwaukee Bucks mette di fronte due squadre in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Gli Wizards hanno raccolto solo 2 vittorie in 18 partite, mentre i Bucks sono all’undicesimo posto ad Est con 9 vittorie e 12 sconfitte, ma possono contare su un Antetokounmpo in buona forma.

Forma recente, precedenti e rendimento delle squadre

Brooklyn Nets : 3 vittorie, 16 sconfitte; ultimi nell’Atlantic Division; 4 sconfitte consecutive; miglior realizzatore recente Wolf .

: 3 vittorie, 16 sconfitte; ultimi nell’Atlantic Division; 4 sconfitte consecutive; miglior realizzatore recente . Charlotte Hornets : 6 vittorie, 14 sconfitte; quarti nella Southeast; 2 successi consecutivi; vittoria nello scontro diretto del 23 ottobre (136-117).

: 6 vittorie, 14 sconfitte; quarti nella Southeast; 2 successi consecutivi; vittoria nello scontro diretto del 23 ottobre (136-117). Miami Heat : 13 vittorie, 7 sconfitte; quarti ad Est; secondo attacco NBA con 123 punti di media; ultima sconfitta contro i Pistons (135-130).

: 13 vittorie, 7 sconfitte; quarti ad Est; secondo attacco NBA con 123 punti di media; ultima sconfitta contro i (135-130). Los Angeles Clippers : 5 vittorie, 15 sconfitte; quarti nella Pacific; 4 sconfitte di fila; Leonard e Zubac i più costanti.

: 5 vittorie, 15 sconfitte; quarti nella Pacific; 4 sconfitte di fila; e i più costanti. Washington Wizards : 2 vittorie, 16 sconfitte; situazione difficile; ultimi in classifica; roster con Middleton , Coulibaly , Sarr , George , McCollum .

: 2 vittorie, 16 sconfitte; situazione difficile; ultimi in classifica; roster con , , , , . Milwaukee Bucks: 9 vittorie, 12 sconfitte; undicesimi ad Est; rendimento calante dopo un buon inizio; Antetokounmpo in evidenza.

Nei confronti recenti, spiccano il successo dei Hornets sui Nets a ottobre e la vittoria esterna dei Heat sui Clippers del 4 novembre (di un solo punto).

Le principali quote offerte dai bookmaker

Le quote dei principali bookmaker riflettono i diversi momenti di forma delle squadre coinvolte. Ad esempio:

Per Brooklyn Nets-Charlotte Hornets , i Hornets partono leggermente favoriti dopo le ultime due vittorie, ma i Nets giocano in casa e cercano il riscatto.

, i partono leggermente favoriti dopo le ultime due vittorie, ma i giocano in casa e cercano il riscatto. In Miami Heat-Los Angeles Clippers , i Heat sono considerati favoriti grazie al rendimento offensivo e alla migliore posizione in classifica, mentre i Clippers cercano di interrompere la serie negativa.

, i sono considerati favoriti grazie al rendimento offensivo e alla migliore posizione in classifica, mentre i cercano di interrompere la serie negativa. Per Washington Wizards-Milwaukee Bucks, le quote danno fiducia ai Bucks, alla luce della maggiore qualità sul roster e della recente forma di Antetokounmpo.

Chi segue la NBA in chiave statistica trova nei servizi streaming come quello di Sisal informazioni in tempo reale su tiri, rimbalzi, assist e altri parametri utili per comprendere l’andamento delle partite.

Curiosità numeriche e tendenze stagionali

La stagione NBA 2025-2026 offre alcuni dati e curiosità interessanti:

I Miami Heat sono il secondo miglior attacco NBA, con una media di 123 punti segnati a partita.

sono il secondo miglior attacco NBA, con una media di 123 punti segnati a partita. I Clippers sono in una serie negativa nonostante le buone performance di Leonard e Zubac .

sono in una serie negativa nonostante le buone performance di e . I Brooklyn Nets hanno vinto solo 3 delle prime 19 partite: rendimento inferiore alle aspettative.

hanno vinto solo 3 delle prime 19 partite: rendimento inferiore alle aspettative. I Charlotte Hornets hanno già superato i Nets nello scontro diretto di ottobre con un ampio margine.

hanno già superato i nello scontro diretto di ottobre con un ampio margine. Washington Wizards e Milwaukee Bucks vivono momenti di crisi, ma i Bucks cercano il rilancio con Antetokounmpo.

Le scelte dei quintetti di partenza potrebbero cambiare all’ultimo momento, anche per tentare di invertire il trend negativo delle rispettive stagioni.

Le sfide NBA di questa settimana sono caratterizzate da situazioni di classifica delicate e trend statistici significativi. Dall’attacco prolifico dei Miami Heat alla crisi di risultati dei Brooklyn Nets e dei Washington Wizards, passando per i dati in tempo reale offerti dalle piattaforme di streaming, la notte NBA si annuncia ricca di spunti per gli appassionati di basket e di statistiche.