Statistiche e quote Napoli-Genoa: numeri e trend dal Maradona

Il prossimo appuntamento di Serie A vede protagoniste Napoli e Genoa, che si sfideranno domenica alle ore 18:00 presso lo Stadio Maradona. Un match che si preannuncia cruciale sia per la corsa all’Europa dei partenopei sia per il consolidamento della posizione in classifica dei liguri. L’incontro, diretto dall’arbitro Pairetto, sarà trasmesso in diretta su DAZN, promettendo spettacolo e tensione tra due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente ambiziosi.

Napoli-Genoa: l’attesa per una sfida chiave in Serie A

La sfida tra Napoli e Genoa rappresenta un momento determinante per la stagione delle due squadre. I padroni di casa, guidati da Francesco Calzona, sono alla ricerca di continuità dopo una stagione caratterizzata da risultati altalenanti. La recente vittoria contro il Sassuolo ha ridato fiducia all’ambiente, ma la strada verso la qualificazione europea è ancora lunga e tortuosa. Il Napoli dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti dovute a infortuni e squalifiche, ma potrà contare sulla qualità di elementi come Osimhen e Kvaratskhelia. Dall’altra parte, il Genoa di Alberto Gilardino ha sorpreso positivamente nella sua stagione da neopromossa, mostrando solidità e organizzazione. La squadra ligure vuole proseguire il suo cammino tra le protagoniste della parte centrale della classifica, affidandosi anche al contributo di giocatori come Retegui e Gudmundsson. L’approccio tattico e la capacità di sfruttare le opportunità saranno elementi centrali per determinare l’esito del confronto.

Statistiche comparative: forma e precedenti storici

Analizzando i numeri delle due squadre, emergono dati interessanti che aiutano a inquadrare meglio il match.

Napoli e Genoa si sono affrontate 104 volte nella storia della Serie A.

e si sono affrontate 104 volte nella storia della Serie A. Il bilancio è favorevole ai partenopei con 48 vittorie, mentre il Genoa si è imposto in 25 occasioni e sono stati registrati 31 pareggi.

si è imposto in 25 occasioni e sono stati registrati 31 pareggi. L’ultima sfida allo Stadio Maradona risale alla stagione 2021/22, con un netto successo per 3-0 in favore del Napoli.

La squadra partenopea ha tendenzialmente avuto la meglio sui liguri, soprattutto tra le mura amiche. Tuttavia, va sottolineato come il Genoa abbia dimostrato in questa stagione di poter mettere in difficoltà anche le formazioni più quotate, grazie a una difesa compatta e a ripartenze rapide. La solidità offensiva del Napoli, unita alla necessità di trovare continuità, si scontrerà con l’organizzazione difensiva e la freschezza atletica degli uomini di Gilardino.

Quote principali disponibili per Napoli-Genoa

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’attesa per una partita potenzialmente equilibrata ma con i padroni di casa leggermente favoriti. Ecco una panoramica delle quote più rilevanti:

Esito Quota Vittoria Napoli circa 1.65 Pareggio circa 3.80 Vittoria Genoa circa 5.00

Oltre all’1X2 classico, sono disponibili mercati relativi al numero di gol, alle marcature dei singoli e agli Under/Over, che rispecchiano l’incertezza e la competitività della sfida. L’attenzione degli operatori è rivolta in particolare ai principali attaccanti, come Osimhen e Retegui, che potrebbero incidere sull’andamento della partita.

Tendenze e curiosità numeriche: spunti interessanti sul match

Alcune tendenze statistiche offrono ulteriori elementi di riflessione:

Il Napoli ha segnato almeno un gol nelle ultime 5 partite casalinghe di Serie A.

ha segnato almeno un gol nelle ultime 5 partite casalinghe di Serie A. Il Genoa ha perso una sola delle ultime 6 trasferte di campionato.

ha perso una sola delle ultime 6 trasferte di campionato. Le sfide tra queste due squadre negli ultimi anni hanno spesso registrato pochi gol, con prevalenza di Under 2.5.

Questi dati evidenziano come la sfida al Maradona sia tutt’altro che scontata, con due squadre capaci di alternare fasi di grande solidità a improvvisi blackout. Gli appassionati potranno quindi aspettarsi una gara combattuta fino all’ultimo minuto.

In conclusione, Napoli-Genoa si profila come un incontro carico di spunti statistici e con quote che lasciano spazio a diverse interpretazioni. Il confronto tra la necessità di rilancio dei partenopei e la voglia di conferma dei liguri rende il match particolarmente interessante sia per gli appassionati di calcio che per chi segue con attenzione i dati e le tendenze della Serie A.