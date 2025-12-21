Statistiche e quote Napoli-Bologna: finale Supercoppa 2024

La Supercoppa Italiana vede protagoniste Napoli e Bologna in una sfida che promette emozioni e grande equilibrio. L’incontro, in programma domani sera a Riyadh, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre, desiderose di arricchire la propria bacheca. Il match arriva in un momento particolare della stagione: da una parte la voglia di rivalsa degli azzurri dopo un periodo altalenante, dall’altra la consapevolezza dei rossoblù di poter competere ai massimi livelli.

Napoli e Bologna a confronto: un incontro ad alto tasso di equilibrio

Il percorso che ha condotto Napoli e Bologna fino alla finale di Supercoppa Italiana evidenzia la solidità e la determinazione di entrambe le formazioni. Dopo aver superato rispettivamente Milan e Inter nelle semifinali, le due squadre si presentano all’appuntamento con la voglia di confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane. Il Napoli di Antonio Conte arriva da una netta vittoria che ha restituito fiducia al gruppo, mentre il Bologna guidato da Vincenzo Italiano ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le formazioni più blasonate. Entrambe le compagini hanno saputo adattarsi tatticamente alle esigenze del torneo, mostrando duttilità e capacità di reazione nei momenti decisivi.

Statistiche e rendimento: forma recente e precedenti tra Napoli e Bologna

Analizzando le statistiche delle ultime gare si evidenziano alcuni dati interessanti:

Napoli ha trovato nuova solidità difensiva, confermata dalla prestazione contro il Milan in semifinale.

ha trovato nuova solidità difensiva, confermata dalla prestazione contro il in semifinale. La squadra partenopea ha alternato momenti di difficoltà, come le due sconfitte tra Lisbon e Udine , a prestazioni molto convincenti.

e , a prestazioni molto convincenti. Bologna si è distinto per organizzazione e compattezza, riuscendo a eliminare l’ Inter e a presentarsi al meglio per questa finale.

si è distinto per organizzazione e compattezza, riuscendo a eliminare l’ e a presentarsi al meglio per questa finale. Nei precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, si è registrato un equilibrio con risultati mai scontati e frequenti pareggi.

Entrambe le squadre presentano dunque una buona condizione fisica e mentale, elementi che contribuiscono a rendere la finale particolarmente aperta e interessante.

Le quote principali per la finale di Supercoppa Italiana

Le principali piattaforme di scommesse hanno pubblicato le quote per la finale tra Napoli e Bologna. Secondo gli operatori, il Napoli parte leggermente favorito, grazie anche all’esperienza in partite di questo tipo e alla rosa più ampia. Tuttavia, il Bologna viene considerato avversario temibile e le quote per la vittoria dei rossoblù risultano particolarmente interessanti per chi cerca sorprese. Di seguito una sintesi delle quote principali, che riflettono l’equilibrio percepito dagli analisti:

Vittoria Napoli : quota tra 2.00 e 2.30

: quota tra 2.00 e 2.30 Pareggio (al 90′): quota tra 3.10 e 3.40

Vittoria Bologna: quota tra 3.50 e 4.00

Le quote dei mercati “Under/Over” e “Entrambe le squadre a segno” si mantengono su valori intermedi, segno che ci si aspetta una partita equilibrata, con possibilità di gol da entrambe le parti ma senza eccessi.

Tendenze numeriche e curiosità: attenzione ai dettagli

Alcuni dati statistici meritano attenzione in vista di Napoli-Bologna:

Il Napoli ha mostrato una certa propensione a segnare nelle fasi iniziali delle gare decisive.

ha mostrato una certa propensione a segnare nelle fasi iniziali delle gare decisive. La difesa azzurra, recentemente rafforzata, ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime uscite importanti.

Sul fronte Bologna , la squadra si è distinta per la capacità di reagire dopo aver subito gol, ribaltando più volte il risultato in stagione.

, la squadra si è distinta per la capacità di reagire dopo aver subito gol, ribaltando più volte il risultato in stagione. Entrambe le formazioni hanno un buon rendimento nei calci piazzati, aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo in una partita secca.

Questi dettagli suggeriscono che la partita potrebbe essere decisa da episodi e dalla capacità di sfruttare le occasioni nei momenti chiave.

In conclusione, la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna si preannuncia equilibrata e ricca di spunti sia dal punto di vista statistico che delle quote. Gli appassionati potranno assistere a una sfida in cui ogni dettaglio e ogni scelta tattica potranno fare la differenza, con la consapevolezza che i numeri raccontano solo una parte della storia.