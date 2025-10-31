Home | Statistiche e quote Nantes-Metz: numeri, tendenze e protagonisti

Domenica 2 novembre, lo Stade de la Beaujoire accoglierà la sfida tra Nantes e Metz, valida per l’undicesima giornata della Ligue 1 stagione 2025/26. Un confronto di metà classifica che promette intensità e desiderio di riscatto da parte di entrambe le squadre, con i padroni di casa decisi a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi e scalare posizioni in classifica.

Nantes-Metz: contesto e aspettative del match dell’11ª giornata

Il match tra Nantes e Metz si inserisce in un momento cruciale della stagione. I padroni di casa cercano conferme dopo prestazioni altalenanti, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione e ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. La partita rappresenta una delle tante sfide importanti di questa giornata di Ligue 1, una competizione che si conferma sempre imprevedibile e combattuta.

Nantes vuole sfruttare la spinta del pubblico e dare continuità ai risultati positivi ottenuti tra le mura amiche.

vuole sfruttare la spinta del pubblico e dare continuità ai risultati positivi ottenuti tra le mura amiche. Metz arriva con l’obiettivo di interrompere la propria altalena di prestazioni e trovare punti fondamentali in trasferta.

Forma recente e statistiche comparative tra Nantes e Metz

Analizzando l’andamento delle due squadre, emergono alcuni dati utili a comprendere meglio il momento che attraversano:

Squadra Ultime 5 (W-D-L) Posizione Nantes L, W, L, D, D Metà classifica Metz W, L, L, L, D Metà classifica

I gialloverdi, pur mostrando sprazzi di buon gioco, hanno alternato vittorie e stop, mentre il Metz ha evidenziato difficoltà soprattutto nelle ultime trasferte, raccogliendo pochi punti lontano da casa.

Nantes : punti di forza nelle partite casalinghe e buona tenuta difensiva negli scontri diretti.

: punti di forza nelle partite casalinghe e buona tenuta difensiva negli scontri diretti. Metz: capacità di tenere testa a squadre di livello simile, ma ancora poche reti segnate rispetto alle occasioni create.

Quote principali per Nantes-Metz: bookmaker e valori in campo

I principali operatori di scommesse attribuiscono a Nantes i favori del pronostico, seppure con margini non schiaccianti. Le quote offerte da William Hill e Bet365 fotografano una sfida che vede i padroni di casa leggermente avvantaggiati:

Vittoria Nantes : 1.95 (William Hill), 1.91 (Bet365)

: 1.95 (William Hill), 1.91 (Bet365) Pareggio: 3.40 (William Hill), 3.60 (Bet365)

Vittoria Metz: 3.80 (William Hill), 4.00 (Bet365)

Secondo i bookmaker, la spinta dello Stade de la Beaujoire può risultare determinante, ma il Metz resta una squadra capace di mettere in difficoltà anche avversari più quotati, soprattutto se la difesa saprà reggere l’urto nei momenti chiave.

Protagonisti e statistiche individuali: i giocatori da seguire

La sfida mette in vetrina alcuni profili interessanti, capaci di incidere sia nella fase offensiva sia in quella difensiva:

Matthis Abline ( Nantes ): 10 presenze (7 da titolare), 1 gol, 2 assist, media voto 7.03. Brillante nei dribbling (24 riusciti su 46 tentati) e fondamentale per l’assetto offensivo della squadra.

( ): 10 presenze (7 da titolare), 1 gol, 2 assist, media voto 7.03. Brillante nei dribbling (24 riusciti su 46 tentati) e fondamentale per l’assetto offensivo della squadra. Habib Diallo ( Metz ): 7 presenze, 1 gol, 1 assist, 33 duelli vinti su 86. Attaccante fisico e abile nel gioco aereo.

( ): 7 presenze, 1 gol, 1 assist, 33 duelli vinti su 86. Attaccante fisico e abile nel gioco aereo. Jessy Deminguet ( Metz ): 9 presenze, 11 tackle, 7 intercetti. Centrocampista di equilibrio, prezioso nelle fasi di transizione difensiva.

( ): 9 presenze, 11 tackle, 7 intercetti. Centrocampista di equilibrio, prezioso nelle fasi di transizione difensiva. Cheikh Tidiane Sabaly (Metz): 8 partite, 620 minuti giocati. Versatilità e grande lavoro di supporto a centrocampo.

Questi dati confermano la presenza di giovani talenti e giocatori di esperienza, pronti a dare spettacolo e incidere sul risultato finale.

Tendenze e curiosità numeriche: come si presentano Nantes e Metz

Alcuni trend statistici emergono nell’analisi delle ultime stagioni e delle recenti prestazioni:

Nantes ha vinto le ultime due partite casalinghe contro squadre di pari livello.

ha vinto le ultime due partite casalinghe contro squadre di pari livello. Metz fatica a trovare il gol in trasferta, segnando meno di una rete a partita fuori casa nelle ultime 5 gare.

fatica a trovare il gol in trasferta, segnando meno di una rete a partita fuori casa nelle ultime 5 gare. Entrambe le formazioni hanno una media gol subiti per partita superiore a 1, segno di una propensione alla partita aperta e alla possibilità di reti da entrambe le parti.

Inoltre, la presenza di giovani in grado di incidere nell’uno contro uno e la volontà di entrambe le squadre di imporsi in zona offensiva potrebbero favorire una gara vivace e ricca di spunti interessanti.

In sintesi, Nantes-Metz rappresenta un appuntamento significativo per la classifica e per testare la crescita delle due squadre. Le statistiche e le quote dei bookmaker confermano il leggero vantaggio dei padroni di casa, ma il campo potrebbe riservare sorprese in una sfida che si preannuncia aperta e combattuta fino all’ultimo minuto.