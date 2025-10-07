Statistiche e quote Musetti-Auger-Aliassime: sfida chiave a Shanghai

Il Master 1000 di Shanghai entra nel vivo e, con l’eliminazione di Jannik Sinner, l’attenzione degli appassionati italiani si concentra su Lorenzo Musetti, unico rappresentante azzurro ancora in gara. La sfida clou vede il tennista toscano, testa di serie numero 8, affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime in un match che si preannuncia decisivo non solo per il percorso nel torneo ma anche in ottica ATP Finals di Torino. L’incontro, programmato per mercoledì 8 ottobre alle ore 12:30 italiane, rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata.

Un confronto decisivo tra Musetti e Auger-Aliassime a Shanghai

La partita tra Musetti e Auger-Aliassime si carica di significato sia per la posta in palio all’interno del Master 1000 di Shanghai, sia per le ripercussioni sulla Race to Turin, la classifica che assegna i posti alle prossime ATP Finals. Musetti, dopo essere rimasto l’unico italiano in corsa, si trova ad affrontare un avversario già battuto in quattro dei sette confronti diretti, con l’ultimo successo registrato quest’anno nel torneo di Miami. Il bilancio dei precedenti (4-3 in favore di Musetti) testimonia un equilibrio che si riflette anche nelle aspettative per il match odierno. Inoltre, la pressione è accentuata dalla posizione in classifica: Musetti occupa attualmente l’ottavo posto della Race, l’ultimo disponibile per qualificarsi alle Finals, con Auger-Aliassime diretto inseguitore. L’infortunio di Jack Draper (nono in classifica) lascia aperte le speranze per entrambi, rendendo lo scontro di Shanghai particolarmente strategico.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento

L’analisi dei dati recenti e dei precedenti tra i due protagonisti mette in luce alcuni aspetti chiave:

Precedenti totali: 7 incontri, 4 vittorie per Musetti , 3 per Auger-Aliassime .

7 incontri, 4 vittorie per , 3 per . Ultimo confronto: Musetti vincente a Miami nel 2023.

vincente a nel 2023. Forma attuale: Musetti ha mostrato solidità negli ultimi turni, mentre Auger-Aliassime cerca continuità dopo alcune prestazioni altalenanti.

ha mostrato solidità negli ultimi turni, mentre cerca continuità dopo alcune prestazioni altalenanti. Situazione ATP Race: Musetti : 8° posto (ultimo utile per le Finals) Auger-Aliassime : subito dietro, complice anche l’infortunio di Draper



Il match si presenta dunque come uno snodo cruciale per entrambe le carriere in questa stagione, con la pressione di dover ottenere punti preziosi per la qualificazione al grande appuntamento di fine anno a Torino.

Quote dei bookmaker e mercati principali per il match

Secondo le principali piattaforme di scommesse, il favore dei pronostici è per Lorenzo Musetti, il cui successo viene quotato tra 1,69 e 1,75. Di seguito, una sintesi delle quote principali:

Esito Quota Vittoria Musetti 1,69 – 1,75 Vittoria Auger-Aliassime 2,05 – 2,06

Set Betting: 2-0 Musetti: quota 2,70 2-0 Auger-Aliassime: quota 3,35 2-1 Musetti: quota 3,90 2-1 Auger-Aliassime: quota 4,40



Le quote rispecchiano l’equilibrio visto nei precedenti e il leggero vantaggio attribuito a Musetti, sia per il rendimento recente sia per la posta in gioco nella Race.

Curiosità numeriche e tendenze dal torneo di Shanghai

Non solo il duello tra Musetti e Auger-Aliassime, ma l’intera giornata del Master 1000 di Shanghai offre diversi spunti statistici interessanti:

Novak Djokovic diventa il favorito per la vittoria finale, con una quota di 2,60.

diventa il favorito per la vittoria finale, con una quota di 2,60. Alex De Minaur segue a 5, mentre Daniil Medvedev e Jiri Lehecka sono quotati a 8.

segue a 5, mentre e sono quotati a 8. Lorenzo Musetti è quotato 13 per il suo primo titolo in un Master 1000.

è quotato 13 per il suo primo titolo in un Master 1000. Tra gli altri match di giornata: Rinderknech-Lehecka: precedenti 1-1, quote 3,23 – 1,34 Borges-De Minaur: nessun precedente, quote 5,95 – 1,13 Tien-Medvedev: precedenti 2-0 per Tien, quote 3,28 – 1,33



La giornata si preannuncia ricca di incontri con implicazioni non solo per la classifica del torneo ma anche per la corsa alle ATP Finals e per l’assegnazione dell’importante titolo cinese.

Il Master 1000 di Shanghai si conferma teatro di sfide di alto livello, con Lorenzo Musetti chiamato a difendere l’onore italiano e a inseguire un risultato che potrebbe cambiare il suo finale di stagione. Le statistiche e le quote raccontano di un equilibrio sottile, dove ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa alle ATP Finals di Torino.