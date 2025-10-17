Statistiche e quote MotoGP Australia: Bezzecchi leader a Phillip Island

Phillip Island si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione motociclistica: il Gran Premio d’Australia di MotoGP 2025. L’evento, che si svolgerà nel weekend con le qualifiche e la gara in programma tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, rappresenta una tappa cruciale per la classifica mondiale, con i migliori piloti pronti a sfidarsi su uno dei tracciati più iconici del calendario. Gli appassionati e gli addetti ai lavori sono già focalizzati sulle prestazioni mostrate durante le prime sessioni e sulle quote offerte dai principali bookmaker.

Bezzecchi e Aprilia dominano il venerdì di Phillip Island: analisi delle prime sessioni

Il fine settimana australiano si è aperto con una sorpresa: nella sessione di prove libere del venerdì, il pilota di casa Jack Miller (Yamaha) ha fatto segnare il miglior tempo in 1:28.281, seguito a breve distanza da Alex Marquez (Ducati) e dal giovane talento Pedro Acosta (KTM). L’attenzione si è poi spostata sulla seconda sessione, in cui Marco Bezzecchi ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con un giro record: 1:26.492, il tempo più veloce mai registrato a Phillip Island. Il precedente record apparteneva a Jorge Martin (1:27.2), ma Bezzecchi ha saputo migliorarsi ulteriormente, confermandosi in vetta anche con un secondo giro cronometrato in 1:26.580.

Alle sue spalle si sono piazzati Raul Fernandez (Aprilia), in costante crescita nelle ultime gare, e Fabio Di Giannantonio (Ducati), che ha beneficiato di un aggiornamento aerodinamico. Tra i piloti italiani, oltre a Bezzecchi, si è messo in evidenza anche Francesco Bagnaia (Ducati), solo nono e attardato di circa sei decimi dal leader.

Confronto tra piloti: forma recente e precedenti a Phillip Island

Analizzando la forma attuale e i precedenti degli attori principali:

Marco Bezzecchi ha mostrato una notevole velocità nelle ultime gare, ma dovrà scontare due long lap penalty durante la gara per un incidente con Marc Marquez nella tappa precedente.

Alex Marquez è in grande crescita, attualmente secondo nella classifica generale e sempre competitivo nelle sessioni di prove.

Pedro Acosta, rookie della stagione, si è inserito stabilmente tra i primi, confermando il suo talento su ogni circuito.

, rookie della stagione, si è inserito stabilmente tra i primi, confermando il suo talento su ogni circuito. Fabio Quartararo (Yamaha) si mantiene costantemente nella top 5, mentre Francesco Bagnaia cercherà di recuperare terreno dopo un venerdì non brillante.

Da segnalare le difficoltà delle Honda ufficiali, con Joan Mir e Luca Marini fuori dalla top ten a causa di problemi tecnici e ritardi in pista. Inoltre Franco Morbidelli e Enea Bastianini non sono riusciti a brillare, rispettivamente 14° e 15° nelle prime sessioni.

Le principali quote offerte dai bookmaker per il GP d’Australia

Le prestazioni viste nelle sessioni di libere e prequalifiche hanno già influenzato le quote proposte dai bookmaker per la gara di domenica. Bezzecchi, grazie al nuovo record della pista, gode dei favori degli operatori, che lo posizionano tra i principali candidati alla vittoria. Le quote per la vittoria di Bezzecchi si mantengono tra 3.00 e 4.00, a seconda dei diversi siti, seguite da quelle per Alex Marquez e Pedro Acosta, rispettivamente tra 4.50 e 6.00.

Interessante anche la quota per Francesco Bagnaia, tradizionalmente tra i favoriti, ma attualmente proposta tra 7.00 e 9.00 a causa delle difficoltà riscontrate nelle prime sessioni. Da non sottovalutare le possibili sorprese, come Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, le cui quote si aggirano intorno a 10.00, segno che il mercato scommesse prevede un evento aperto e competitivo.

Tendenze e curiosità statistiche dal weekend australiano

Il Gran Premio d’Australia si conferma spesso teatro di risultati imprevedibili, complice anche il meteo mutevole e il tracciato molto veloce. Alcuni dati emersi dalle prime sessioni:

Marco Bezzecchi ha segnato due giri consecutivi sotto il precedente record della pista, confermando una particolare sintonia con il circuito di Phillip Island.

ha segnato due giri consecutivi sotto il precedente record della pista, confermando una particolare sintonia con il circuito di . Negli ultimi cinque GP disputati qui, il vincitore è partito sempre dalla prima fila, confermando l’importanza delle qualifiche.

La presenza di numerose wild card (tra cui Pol Espargaro, Lorenzo Savadori e Michele Pirro) potrebbe animare ulteriormente le fasi iniziali della corsa.

Da notare anche la costante competitività di Aprilia e Ducati, che piazzano diversi piloti tra i primi dieci, segno di un equilibrio tecnico che potrebbe rendere la gara particolarmente combattuta.

In conclusione, il Gran Premio d’Australia di MotoGP 2025 si preannuncia come uno degli appuntamenti più incerti e spettacolari della stagione. Le statistiche emerse dalle sessioni di prove e le quote aggiornate dei bookmaker testimoniano un equilibrio che promette emozioni e colpi di scena, con tanti piloti in lizza per la vittoria e la possibilità di vedere nuovi record abbattuti a Phillip Island.