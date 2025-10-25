Statistiche e quote Monza-Reggiana: Serie B in equilibrio

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 15:00, lo U-Power Stadium ospiterà la sfida tra Monza e Reggiana per la nona giornata del campionato di Serie B 2025/2026. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con un percorso recente molto simile, rendendo la gara particolarmente interessante anche dal punto di vista delle statistiche e delle quote proposte dai principali bookmaker.

Monza e Reggiana: percorso identico nelle ultime partite

Le ultime tre giornate di campionato hanno visto sia il Monza che la Reggiana ottenere risultati identici: un pareggio seguito da due vittorie consecutive. Questo andamento le pone in una posizione di equilibrio, seppur con differenze di classifica. Il Monza, guidato da mister Bianco, occupa attualmente il quinto posto con 14 punti, grazie anche al successo esterno della scorsa settimana contro il Frosinone, deciso da una rete di Keita Balde. La Reggiana, invece, si trova a 12 punti, appena dentro la zona playoff, dopo aver vinto il derby contro il Cesena e aver superato il Bari con un convincente 3-1. Entrambe le squadre nutrono ambizioni importanti: i brianzoli vogliono difendere la posizione in classifica, mentre i granata mirano al sorpasso e a consolidare la presenza in zona playoff.

Statistiche comparative: rendimento e forma delle due squadre

Analizzando nel dettaglio i dati delle ultime giornate, emergono alcuni elementi chiave che fotografano bene lo stato di forma delle due formazioni:

Monza : 14 punti in 8 gare, 2 vittorie nelle ultime 2 partite, miglioramento evidente nella fase difensiva con una sola rete subita negli ultimi 180 minuti.

: 14 punti in 8 gare, 2 vittorie nelle ultime 2 partite, miglioramento evidente nella fase difensiva con una sola rete subita negli ultimi 180 minuti. Reggiana: 12 punti, 2 vittorie consecutive, attacco in crescita con 4 gol segnati nelle ultime due uscite, tra cui la prestazione da protagonista di Tavşan (rete e assist contro il Bari).

Negli scontri diretti più recenti tra le due squadre, il Monza ha spesso avuto la meglio, ma la tendenza positiva della Reggiana suggerisce una partita aperta e combattuta. Entrambe le squadre adottano il modulo 3-4-2-1, puntando su solidità difensiva e ripartenze veloci.

Quote principali disponibili per Monza-Reggiana

Le quote dei bookmaker riflettono chiaramente le valutazioni sulla carta: il Monza viene considerato favorito per la vittoria. Secondo Sisal, il segno 1 (successo dei padroni di casa) è quotato a 1.50, evidenziando una forte fiducia nei confronti dei brianzoli. Al contrario, la vittoria della Reggiana è proposta a 12.00, una quota decisamente elevata che sottolinea le difficoltà previste per gli ospiti. Il pareggio (segno X) si attesta invece a 3.75, opzione che potrebbe stuzzicare chi si attende una gara equilibrata.

Esito Quota Vittoria Monza 1.50 Pareggio 3.75 Vittoria Reggiana 12.00

Queste valutazioni si basano sia sul rendimento recente che sulla posizione in classifica, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto in un torneo competitivo come la Serie B.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

Alcuni dati statistici aggiuntivi completano il quadro dell’evento:

Il Monza viene da tre partite senza sconfitte e ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima gara.

viene da tre partite senza sconfitte e ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima gara. La Reggiana ha segnato almeno due gol nelle ultime due partite, mostrando una crescente efficacia offensiva.

ha segnato almeno due gol nelle ultime due partite, mostrando una crescente efficacia offensiva. Entrambe le squadre hanno adottato il medesimo modulo (3-4-2-1) nelle ultime uscite, segno di una certa coerenza tattica.

La presenza di giocatori come Keita Balde e Tavşan può risultare determinante nello sviluppo dell’incontro.

Questi elementi suggeriscono una sfida equilibrata, con il Monza leggermente favorito ma con una Reggiana pronta a sovvertire ogni pronostico.

In conclusione, Monza e Reggiana si affrontano in una gara che promette equilibrio, con dati e quote che delineano un chiaro favore per i padroni di casa ma senza escludere sorprese. Le statistiche recenti e le tendenze numeriche lasciano presagire una partita combattuta e ricca di spunti di interesse anche per chi segue la Serie B da spettatore neutrale.