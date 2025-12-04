Statistiche e quote Modena-Catanzaro: analisi completa Serie B

Modena e Catanzaro si preparano ad affrontarsi in uno degli incontri più attesi della prossima giornata di Serie B, in programma l’8 dicembre 2025 allo stadio Braglia. In un momento chiave della stagione, entrambe le squadre cercano risposte importanti: i padroni di casa dopo la sconfitta nel derby contro il Cesena, gli ospiti forti del recente successo ottenuto contro la Virtus Entella. L’analisi delle statistiche e delle quote dei principali bookmaker offre una panoramica dettagliata sui possibili sviluppi del match.

Modena-Catanzaro: confronto tra forma attuale e precedenti

Il cammino recente di Modena e Catanzaro evidenzia andamenti differenti. I gialloblù emiliani stanno attraversando una fase di difficoltà, come testimoniano i due pareggi e la sconfitta nelle ultime tre uscite, incluso il passo falso nel derby con il Cesena. Gli uomini di Sottil hanno evidenziato alcune incertezze sia nella finalizzazione che nella gestione difensiva, come dimostrato dall’errore dal dischetto di Gliozzi e dalla rete subita a causa di una disattenzione di Adorni nell’ultima gara.

Modena : 7 vittorie, 2 sconfitte, 5 pareggi, 21 gol fatti, 9 subiti (media gol fatti 1.5, subiti 0.64)

: 7 vittorie, 2 sconfitte, 5 pareggi, 21 gol fatti, 9 subiti (media gol fatti 1.5, subiti 0.64) Catanzaro: 4 vittorie, 3 sconfitte, 7 pareggi, 19 gol fatti, 17 subiti (media gol fatti 1.36, subiti 1.21)

Il Catanzaro arriva all’appuntamento con una ritrovata fiducia, grazie alla vittoria interna contro la Virtus Entella firmata da Iemmello, decisivo nel finale dopo una doppia rimonta. La squadra di Aquilani ha mostrato buoni segnali di crescita, soprattutto nella reazione dopo essere andata in svantaggio.

Quote principali e analisi dei mercati

I principali operatori di scommesse evidenziano una leggera preferenza verso il Modena, favorito con una quota intorno a 1.72 per il successo interno. Il pareggio si attesta a quota 3.50, mentre la vittoria esterna del Catanzaro è quotata a 5.00. Questi valori riflettono la solidità casalinga degli emiliani e le incertezze degli ospiti fuori casa.

Esito Quota Vittoria Modena 1.72 Pareggio 3.50 Vittoria Catanzaro 5.00

Altri mercati analizzati, come Under/Over 2.5 e Goal/No Goal, vedono una leggera propensione per partite con pochi gol, anche in virtù delle recenti difficoltà offensive del Modena. Il segno Multigol 1-3 Casa è quotato circa 1.30, a testimonianza delle aspettative moderate sul numero di reti realizzate dai padroni di casa.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati storici e tendenze recenti aggiungono ulteriori spunti di interesse:

Il Modena è la squadra contro cui il Catanzaro ha perso più partite in Serie B : 14 sconfitte nei precedenti.

è la squadra contro cui il ha perso più partite in : 14 sconfitte nei precedenti. Gli emiliani sono ancora imbattuti in casa in questa stagione, con 5 vittorie e 2 pareggi.

Il Modena ha mancato il gol nelle ultime due partite, tante quante nelle precedenti dodici.

ha mancato il gol nelle ultime due partite, tante quante nelle precedenti dodici. Tutti i quattro gol di Iemmello in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe.

Questi elementi suggeriscono una certa solidità interna da parte del Modena e qualche difficoltà del Catanzaro ad imporsi fuori casa, pur con la consapevolezza di poter contare su soluzioni offensive di valore.

Probabili formazioni e possibili scelte dei tecnici

Le scelte dei tecnici potrebbero risultare decisive per l’andamento dell’incontro. Sottil, dopo aver reintegrato Caso, potrebbe puntare su un modulo 3-5-2 con Defrel e Gliozzi in avanti. Nel Catanzaro, Aquilani sembra orientato a confermare il tandem offensivo Cisse-Iemmello e a rinforzare il centrocampo con cinque elementi, adattando la squadra alle caratteristiche degli avversari.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Santoro, Gerli, Zampano; Defrel, Gliozzi.

(3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Pyyhtia, Santoro, Gerli, Zampano; Defrel, Gliozzi. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Verrengia; Cassandro, Petriccione, Rispoli, Pontisso, Favasuli; Cisse, Iemmello.

Entrambe le squadre possono contare su alternative valide dalla panchina, pronte a cambiare il corso del match in caso di necessità.

In conclusione, la sfida tra Modena e Catanzaro si preannuncia ricca di spunti tecnici e statistici. I dati analizzati mostrano un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma la variabilità della Serie B lascia aperti diversi scenari. Le quote e le statistiche aiutano a comprendere meglio le dinamiche che potrebbero svilupparsi in campo, offrendo un quadro completo agli appassionati e agli osservatori.