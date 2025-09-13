Home | Statistiche e quote Modena-Bari: numeri, curiosità e trend

Il prossimo incontro di Serie B vedrà protagonisti Modena e Bari, in programma sabato 13 settembre 2025 allo Stadio Alberto Braglia con calcio d’inizio fissato per le ore 15.00. La sfida rappresenta un punto nodale della terza giornata di campionato, dove entrambe le squadre cercano conferme: i gialloblù per proseguire il buon avvio di stagione, i biancorossi per invertire una partenza meno brillante delle aspettative.

Modena-Bari: sfida al Braglia tra ambizioni e necessità di riscatto

Il contesto della partita tra Modena e Bari si presenta carico di interesse per diverse ragioni. I padroni di casa, guidati da Andrea Sottil, arrivano forti di quattro punti conquistati nelle prime due giornate, frutto di una vittoria contro la Sampdoria e di un pareggio interno con l’Avellino. L’aria a Modena è positiva, e la squadra sembra beneficiare della continuità tattica garantita dal modulo 3-5-2, con possibili variazioni in vista per adattarsi alle esigenze dell’incontro e all’avversario. Sul fronte opposto, il Bari di Fabio Caserta – tecnico che lo scorso anno ha portato il Catanzaro ai playoff – è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dopo la sconfitta all’esordio in trasferta contro il Venezia e il pareggio interno con il Monza, i pugliesi sono chiamati a una prova di maturità in un campo storicamente complicato.

Analisi statistiche: precedenti e rendimento recente delle squadre

Il confronto tra Modena e Bari vanta una lunga tradizione. Nei 42 precedenti disputati allo Stadio Braglia:

19 vittorie Modena

15 pareggi

8 vittorie Bari

L’ultimo incrocio, datato 23 agosto 2024, ha visto prevalere i gialloblù per 2-1, con reti decisive di Palumbo su rigore e Mendes. L’ultima affermazione del Bari in terra modenese risale al 28 febbraio 2015 (0-1). Nelle quattro partite più recenti al Braglia, si contano tre pareggi (tra cui un pirotecnico 3-3 in Supercoppa di Serie C) e una vittoria per i padroni di casa, segno di un equilibrio piuttosto marcato nei confronti diretti recenti.

Quote principali: mercato e valutazioni dei bookmaker

Le quote dei bookmaker rispecchiano lo stato di forma delle due squadre. Secondo i principali operatori, la vittoria del Modena è considerata più probabile rispetto a quella del Bari, che invece viene valutata come l’esito meno atteso tra i tre possibili risultati. Il pareggio si colloca a metà strada e viene giudicato meno improbabile rispetto a una vittoria esterna dei pugliesi ma comunque difficile da realizzarsi. Questi valori di mercato riflettono sia i risultati delle prime giornate sia il rendimento in casa dei gialloblù e le difficoltà offensive mostrate dal Bari nelle ultime uscite. Tuttavia, il valore della rosa biancorossa e la guida tecnica esperta suggeriscono attenzione a possibili reazioni.

Tendenze, curiosità e dati utili sulla partita

Alcune curiosità arricchiscono l’analisi dell’incontro:

Il Modena ha spesso cambiato volto in attacco, con diverse soluzioni a disposizione tra Defrel , Gliozzi , Mendes , Di Mariano e Caso .

ha spesso cambiato volto in attacco, con diverse soluzioni a disposizione tra , , , e . Il Bari è ancora alla ricerca della giusta quadratura, soprattutto in trasferta, dove non vince al Braglia da oltre dieci anni.

è ancora alla ricerca della giusta quadratura, soprattutto in trasferta, dove non vince al da oltre dieci anni. Le ultime stagioni hanno visto partite spesso equilibrate e con diversi gol, specie nei minuti finali.

Lo stadio si prepara ad accogliere oltre diecimila spettatori, con una nutrita rappresentanza ospite di circa millecinquecento tifosi del Bari .

. La partita sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese, esordiente in Serie B per il Modena e già arbitro di un pari per il Bari.

In conclusione, Modena-Bari si presenta come una sfida ricca di motivazioni e di spunti statistici interessanti. Tra tradizione, rendimento recente e valutazioni dei bookmaker, il match promette equilibrio e attenzione ai dettagli, con entrambe le squadre pronte a giocarsi punti importanti per il loro cammino stagionale.