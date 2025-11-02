Home | Statistiche e quote Milan-Roma: numeri, trend e dettagli

Questa sera si accendono i riflettori su San Siro per l’atteso incontro di Serie A tra Milan e Roma. Il match, valido per il massimo campionato italiano, mette di fronte due formazioni storiche che attraversano un momento di forma particolare, promettendo una sfida avvincente sia dal punto di vista tecnico che statistico.

La solidità del Milan in casa e la sua recente imbattibilità

Il Milan si presenta a questo appuntamento forte di una striscia positiva che ne testimonia la costanza di rendimento: i rossoneri sono imbattuti da 9 partite ufficiali, con un bilancio di 7 vittorie e 2 pareggi. L’ultima sconfitta risale al 24 agosto, nella gara d’esordio in campionato contro la Cremonese, terminata 1-2. Da allora, la squadra allenata da Allegri ha mostrato grande compattezza e capacità di gestione delle partite.

9 partite senza sconfitte (7 vittorie, 2 pareggi)

(7 vittorie, 2 pareggi) 18 gol segnati nelle ultime 9 gare casalinghe

nelle ultime 9 gare casalinghe Presenza costante nel tabellino dei marcatori quando gioca a San Siro

Significativo il dato che vede il Milan andare sempre a segno nelle ultime 9 partite casalinghe, confermando una solidità offensiva tra le mura amiche. Tuttavia, i rossoneri evidenziano una certa vulnerabilità nel secondo tempo: ben 3 dei 7 gol subiti sono arrivati nei primi quindici minuti della ripresa, un aspetto tattico che potrebbe avere un ruolo chiave nell’economia dell’incontro.

Roma: la miglior difesa della Serie A e la forza delle riprese

Dalla parte opposta, la Roma si distingue in questa stagione per la straordinaria solidità difensiva. I giallorossi vantano il titolo di miglior difesa della Serie A 2025/26, con appena 4 reti subite fino ad oggi. Il momento positivo della squadra è confermato da un bilancio recente che parla di 12 vittorie e 6 sconfitte nelle ultime 18 partite ufficiali, senza pareggi a partire dal 13 aprile, giorno del derby contro la Lazio.

Un elemento che contraddistingue la Roma è la capacità di migliorare il proprio rendimento nella seconda frazione di gioco. La squadra guidata da De Rossi è tra le tre formazioni del torneo che hanno guadagnato più punti nelle riprese rispetto ai risultati maturati al 45’, totalizzando un saldo di +7 punti. Questa tendenza evidenzia concentrazione e capacità di reazione dopo l’intervallo.

4 gol subiti in stagione

in stagione Bilancio recente: 12 vittorie , 6 sconfitte nelle ultime 18 gare

, nelle ultime 18 gare +7 punti guadagnati nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo

Quote principali per Milan-Roma: equilibrio e attenzione ai dettagli

Le statistiche presentate delineano un match potenzialmente equilibrato, con entrambe le squadre che presentano numeri significativi sia in fase offensiva che difensiva. Le quote dei principali bookmaker riflettono questa incertezza, con il Milan leggermente favorito grazie al fattore campo e all’imbattibilità recente, mentre la Roma può contare sulla miglior difesa del campionato e su un rendimento particolarmente positivo nelle riprese.

Le quote principali si focalizzano su:

Vittoria Milan : favorita ma con margine ridotto

: favorita ma con margine ridotto Pareggio: considerato una possibilità concreta, vista la solidità di entrambe

Vittoria Roma: opzione meno quotata ma supportata dai dati difensivi e dalla tradizione recente nelle riprese

L’equilibrio tra le due squadre suggerisce attenzione ai dettagli e ai momenti chiave della partita, con particolare interesse al rendimento nei secondi tempi.

Curiosità e tendenze: Roma sempre a segno contro il Milan

Uno dei dati più interessanti riguarda la tradizione recente di Roma contro il Milan: i giallorossi sono andati a segno in ciascuna delle ultime 7 partite ufficiali disputate contro i rossoneri, realizzando complessivamente 10 gol. Questo trend evidenzia una certa continuità offensiva della squadra capitolina negli scontri diretti, nonostante la forza difensiva avversaria. Si tratta di una curiosità statistica che potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro e le scelte tattiche degli allenatori.

In conclusione, il confronto tra Milan e Roma si presenta come una sfida ad alto contenuto tecnico e statistico, con numeri che testimoniano la solidità e la determinazione di entrambe le formazioni. L’incrocio di tendenze e curiosità rende il match particolarmente interessante, sia per gli appassionati di calcio che per chi segue con attenzione i dati e le quote.