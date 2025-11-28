Home | Statistiche e quote Milan-Lazio: numeri, trend e valutazioni

Il prossimo 29 novembre, alle ore 20:45, lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà teatro della sfida tra Milan e Lazio, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Questo incontro si presenta come uno dei più attesi del turno, con entrambe le formazioni impegnate nella rincorsa a posizioni di prestigio in classifica. La partita sarà seguita con particolare attenzione dagli appassionati, anche in virtù delle numerose statistiche e delle quote proposte dai bookmaker.

Il contesto della sfida: formazioni e assenze chiave

La sfida tra Milan e Lazio si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con alcune novità nelle rispettive formazioni. I rossoneri, allenati da Allegri, dovranno fare a meno di Pulisic, ancora indisponibile a causa di un problema fisico, sostituito da Saelemaekers. Il modulo previsto è il 3-5-2, con Maignan in porta e una difesa composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo spiccano i nomi di Rabiot, Modric, Fofana e Bartesaghi. In avanti, spazio alla coppia Leão–Nkunku, con il portoghese chiamato a confermare il suo ottimo momento di forma.

La Lazio di Sarri risponde con un 4-3-3 e l’assenza pesante di Cataldi. In porta ci sarà Provedel, mentre la difesa sarà composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo agiranno Guendouzi, Vecino e Basic, mentre il tridente offensivo vede protagonisti Isaksen, Dia e Zaccagni. Dalla panchina, Pedro e Castellanos rappresentano valide alternative.

Statistiche recenti: andamento e rendimento delle squadre

L’analisi delle ultime giornate mostra come il Milan abbia mantenuto una buona continuità di rendimento, alternando vittorie e pareggi:

Ultimi 5 risultati Milan : Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Pareggio.

: Vittoria, Pareggio, Vittoria, Pareggio, Pareggio. Ultimi 5 risultati Lazio: Vittoria, Sconfitta, Vittoria, Pareggio, Vittoria.

La classifica presenta un Milan in cerca di conferme contro una Lazio che, nonostante qualche passo falso, ha saputo reagire con prestazioni convincenti. Da segnalare anche la solidità dei rossoneri tra le mura amiche, mentre i biancocelesti hanno alternato risultati nelle trasferte recenti.

Focus sui protagonisti: prestazioni individuali e statistiche

Tra i giocatori più attesi spicca Rafael Leão, già autore di 4 reti e 1 assist in 8 presenze stagionali. Il suo contributo offensivo è sottolineato dai 12 tiri totali, di cui 8 nello specchio, e da una media voto di 7.08. Al suo fianco, Adrien Rabiot si è distinto per l’adattamento in una posizione più avanzata, collezionando 215 passaggi in 450 minuti e una valutazione media di 6.94.

Per la Lazio, Mattia Zaccagni ha messo a segno 3 gol in 11 presenze e si è distinto anche per il lavoro difensivo, con 18 tackle e 11 intercettazioni. Matty Guendouzi, con una media di 7.06 in 10 presenze e 467 passaggi completati, rappresenta il motore del centrocampo biancoceleste.

Le quote dei principali bookmaker: favoriti e valutazioni

I principali operatori di scommesse vedono il Milan favorito per la vittoria casalinga. Le quote offerte da William Hill sono:

Esito Quota Vittoria Milan 1.60 Pareggio 3.80 Vittoria Lazio 5.50

Simili le valutazioni di Bet365, che mantiene stabili le quote per rossoneri e pareggio, mentre la vittoria della Lazio viene quotata leggermente più alta a 5.75. Queste valutazioni riflettono il predominio tecnico e il buon momento di forma del Milan, ma non escludono la possibilità di sorprese.

Curiosità e tendenze: numeri e statistiche ricorrenti

Milan sempre a segno nelle ultime 5 gare interne di campionato.

sempre a segno nelle ultime 5 gare interne di campionato. Lazio in gol in 4 delle ultime 5 trasferte.

in gol in 4 delle ultime 5 trasferte. Leão e Zaccagni hanno segnato rispettivamente il 25% e il 27% dei gol totali delle loro squadre.

e hanno segnato rispettivamente il 25% e il 27% dei gol totali delle loro squadre. Entrambe le squadre hanno una media superiore a 1.5 gol segnati a partita.

Questi dati evidenziano la vocazione offensiva delle due formazioni e suggeriscono una partita aperta, con diversi protagonisti in grado di incidere sul risultato.

In conclusione, Milan e Lazio si preparano a un confronto ricco di spunti, sia dal punto di vista tattico che statistico. Le quote attuali confermano il favore dei bookmaker per i rossoneri, ma le statistiche individuali e collettive lasciano spazio a ogni esito, alimentando l’attesa per una delle sfide più interessanti della tredicesima giornata di Serie A.