Home | Statistiche e quote Milan-Juventus Women: numeri e tendenze

Il campionato di Serie A femminile propone oggi un appuntamento di grande interesse: la sfida tra Milan e Juventus Women, in programma alle 14:00. L’incontro mette di fronte due delle realtà più consolidate del calcio femminile italiano, entrambe desiderose di raccogliere punti preziosi nella corsa alle posizioni di vertice. La partita si disputerà sul campo del Milan, che proverà a interrompere la lunga serie positiva delle bianconere negli scontri diretti.

Lunga imbattibilità della Juventus negli scontri diretti

La storia recente dei confronti tra Milan e Juventus Women racconta di una netta supremazia delle bianconere. Su 17 sfide in Serie A, la Juventus è rimasta imbattuta in ben 14 occasioni, grazie a 11 vittorie e tre pareggi. Nelle ultime otto partite, il Milan non è mai riuscito a prevalere: sei volte ha festeggiato la Juventus, due sono stati i pareggi. Un risultato positivo oggi permetterebbe alle bianconere di eguagliare la propria striscia più lunga di imbattibilità contro una singola avversaria, come già fatto contro squadre quali Roma, Fiorentina, Sassuolo e Inter.

Forma e statistiche a confronto: rendimento offensivo e difensivo

L’analisi delle prestazioni stagionali mette in evidenza alcune peculiarità interessanti:

Juventus : squadra con il maggior numero di tiri totali in campionato (78), seconda solo alla Roma per tiri nello specchio (21).

: squadra con il maggior numero di tiri totali in campionato (78), seconda solo alla per tiri nello specchio (21). La precisione al tiro delle bianconere, tuttavia, è tra le più basse (35,6%), superiore solo a quella del Como (34%).

(34%). Juventus primatista anche nei tiri dopo recupero offensivo (11), ben cinque in più rispetto al Milan .

primatista anche nei tiri dopo recupero offensivo (11), ben cinque in più rispetto al . Milan unica squadra con due giocatrici autrici di una doppietta in stagione ( Monica Renzotti e Kayleigh van Dooren ).

unica squadra con due giocatrici autrici di una doppietta in stagione ( e ). Entrambe le squadre si distinguono per realizzazioni negli ultimi 15 minuti: il Milan ne ha segnati 5 (record), la Juventus il 67% dei suoi gol nell’ultimo quarto d’ora.

Quote principali per Milan-Juventus Women

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono la solidità della Juventus Women negli scontri diretti e la storica difficoltà del Milan nel superare le bianconere. Nel mercato “1X2”, la vittoria delle ospiti viene generalmente proposta a una quota inferiore rispetto a quella del Milan, mentre il pareggio si attesta su valori intermedi. Si segnala particolare attenzione anche alle quote relative al numero di gol, dato che entrambe le squadre hanno dimostrato propensione offensiva soprattutto nei minuti finali. Il mercato “Over 2,5 gol” risulta tra i più attenzionati, viste le recenti statistiche realizzative delle due formazioni.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

L’incontro offre diversi spunti interessanti dal punto di vista dei dati:

Juventus imbattuta nelle ultime otto sfide contro il Milan .

imbattuta nelle ultime otto sfide contro il . La maggior parte dei gol bianconeri arriva nell’ultimo quarto d’ora (67%).

Monica Renzotti e Kayleigh van Dooren sono le uniche in Serie A con una doppietta a testa in stagione nella stessa squadra.

e sono le uniche in Serie A con una doppietta a testa in stagione nella stessa squadra. Tra le ex in campo, Valentina Cernoia ha realizzato 30 reti in 143 presenze con la Juventus e ora guida il Milan nei cross effettuati (12).

ha realizzato 30 reti in 143 presenze con la e ora guida il nei cross effettuati (12). Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Juventus contro il Milan (10 gol).

La presenza di numerose atlete con trascorsi importanti e record personali aggiunge ulteriore fascino a una sfida già ricca di motivazioni.

In conclusione, il confronto tra Milan e Juventus Women si preannuncia equilibrato e ricco di spunti statistici. Le due squadre, pur con caratteristiche diverse, hanno dimostrato solidità e propensione offensiva, soprattutto nei momenti chiave delle partite. Le quote dei bookmaker e i dati raccolti suggeriscono un match aperto, in cui ogni dettaglio potrà risultare decisivo.