Home | Statistiche e quote Milan-Fiorentina: numeri, trend e focus

La Serie A torna protagonista dopo la sosta con una sfida di grande interesse tra Milan e Fiorentina in programma il 19 ottobre 2025 a San Siro. Questo confronto non rappresenta soltanto un incrocio importante per la classifica, ma anche un’occasione particolare per Stefano Pioli, ex allenatore dei rossoneri e attuale tecnico dei viola, che si appresta a celebrare il proprio 60° compleanno proprio all’indomani della partita. In questo articolo analizziamo le statistiche recenti delle due squadre, l’andamento in campionato, le quote aggiornate dai principali bookmakers e le curiosità numeriche che caratterizzano l’incontro.

Analisi descrittiva: Milan-Fiorentina, un confronto dal forte impatto

L’appuntamento di San Siro tra Milan e Fiorentina offre diversi spunti di riflessione. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, ripartono dopo una prima parte di stagione contrassegnata da alti e bassi, con buoni risultati alternati a qualche passo falso. La Fiorentina di Pioli, invece, si trova in un momento di difficoltà, con una serie di risultati negativi che hanno alimentato dubbi sulla tenuta della squadra e sulla posizione del tecnico.

La partita rappresenta quindi un crocevia importante per entrambe le formazioni:

Milan punta a consolidare la propria posizione tra le prime della classe e a ritrovare continuità di rendimento.

Fiorentina è chiamata a reagire dopo un avvio complicato, cercando punti utili per risalire la classifica e rasserenare l'ambiente.

Statistiche comparative: andamento e precedenti tra le due squadre

Le statistiche stagionali evidenziano chiaramente il diverso momento vissuto dalle due squadre:

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Media gol fatti Media gol subiti Milan 4 1 1 1,8 0,8 Fiorentina 0 3 3 0,7 1,5

Nei precedenti più recenti giocati a San Siro, il Milan ha spesso avuto la meglio, ma la Fiorentina è riuscita a strappare qualche punto importante, confermando la natura imprevedibile dello scontro diretto.

Ultimi 5 incontri a San Siro: 3 vittorie Milan , 1 pareggio, 1 vittoria Fiorentina .

La Fiorentina non vince a Milano dalla stagione 2022/23.

Quote principali e tendenze dai bookmakers

I principali operatori di scommesse evidenziano un chiaro favore per il Milan nella gara contro la Fiorentina. Secondo le quote offerte da Snai ed Sisal (riferite ai dati più recenti):

Vittoria Milan quotata tra 1,60 e 1,75.

Pareggio proposto tra 3,70 e 4,00.

Successo esterno della Fiorentina tra 4,75 e 5,00.

Interessante anche la quota relativa all’esonero di Stefano Pioli: secondo Snai, l’eventuale separazione tra tecnico e società viola entro l’inizio del 2026 viene proposta a 1,50, segno che il momento è particolarmente delicato per l’allenatore.

Curiosità numeriche e trend delle due formazioni

Alcuni dati statistici e tendenze meritano attenzione in vista del match:

Il Milan è la squadra con più minuti effettivi di gioco in Serie A, evidenziando ritmo e intensità.

è la squadra con più minuti effettivi di gioco in Serie A, evidenziando ritmo e intensità. La Fiorentina ha il record inverso: è la formazione con meno minuti effettivi di gioco.

ha il record inverso: è la formazione con meno minuti effettivi di gioco. Il Milan ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe della stagione.

ha segnato almeno un gol in tutte le partite casalinghe della stagione. La Fiorentina ha raccolto la maggior parte dei punti grazie ai pareggi.

ha raccolto la maggior parte dei punti grazie ai pareggi. Il match sarà anche la vigilia del 60° compleanno di Stefano Pioli, aspetto che aggiunge pathos all’evento.

In conclusione, Milan-Fiorentina si preannuncia come un appuntamento cruciale sia per la classifica che per il destino dei protagonisti. Le statistiche e le quote mettono in evidenza il favore verso i padroni di casa, ma il calcio spesso riserva sorprese, soprattutto in occasione di sfide dal valore simbolico e personale come quella di San Siro.