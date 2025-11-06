Statistiche e quote Mainz-Fiorentina: numeri e tendenze chiave

La sfida tra Mainz e Fiorentina, in programma questa sera alle 18:45 alla Mewa Arena, rappresenta uno degli incroci più interessanti della terza giornata di Conference League. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con il massimo dei punti in Europa, ma attraversano profonde crisi nei rispettivi campionati. Il match, trasmesso in esclusiva su Sky Sport, vede la Fiorentina guidata ad interim da Daniele Galloppa, dopo l’esonero di Stefano Pioli. Un confronto che promette tensione e incertezza, con punti pesantissimi in palio per il prosieguo del girone.

Analisi del momento: due percorsi opposti tra Europa e campionato

L’attuale situazione delle due squadre offre un quadro singolare: sia il Mainz che la Fiorentina sono al comando del proprio girone europeo con 6 punti su 6, ma faticano enormemente nei rispettivi tornei nazionali. La Fiorentina, nonostante il rendimento perfetto in Conference League (vittorie su Sigma Olomouc e Rapid Vienna, 5 gol fatti e nessuno subito), è all’ultimo posto in Serie A con solo 4 punti in 10 giornate e nessuna vittoria. La crisi interna ha portato all’allontanamento prima del DS Pradè e poi dell’allenatore. Il Mainz, invece, dopo aver superato Omonia Nicosia e Zrinjski Mostar 1-0, si trova penultimo in Bundesliga con 5 punti in 9 partite. Nell’ultimo turno, però, i tedeschi hanno interrotto una serie negativa pareggiando con il Werder Brema.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento europeo

Un’analisi più dettagliata dei numeri mette in risalto alcuni aspetti chiave delle due formazioni:

Fiorentina : in Conference League 2 vittorie, 5 gol segnati, 0 subiti. In Serie A : 4 punti in 10 gare, nessun successo, 4 sconfitte nelle ultime 6.

: in 2 vittorie, 5 gol segnati, 0 subiti. In : 4 punti in 10 gare, nessun successo, 4 sconfitte nelle ultime 6. Mainz : in Europa 2 gare vinte 1-0 (nessun gol subito), in Bundesliga penultimo posto con una sola vittoria e 3 pareggi.

: in Europa 2 gare vinte 1-0 (nessun gol subito), in penultimo posto con una sola vittoria e 3 pareggi. Precedenti: l’unico confronto diretto tra le due squadre risale a un’amichevole del 2018, terminata 0-0 dopo 45 minuti e decisa ai rigori.

La solidità difensiva europea del Mainz è un dato da non sottovalutare, mentre la Fiorentina mostra un doppio volto tra le competizioni.

Le quote principali dei bookmaker: equilibrio e sorprese

L’andamento altalenante delle due squadre sui fronti nazionali e internazionali si riflette anche nelle valutazioni dei principali bookmaker:

Esito Quota Vittoria Mainz 2,20 Pareggio 3,25 Vittoria Fiorentina 3,30

La leggera preferenza per il Mainz (quota 2,20) evidenzia quanto il difficile momento in Serie A influenzi la percezione sulla Fiorentina, nonostante il percorso netto in Europa. Il pareggio e il successo ospite si attestano su valori molto vicini, a dimostrazione dell’equilibrio e dell’incertezza che caratterizzano la sfida.

Curiosità statistiche e tendenze: tra solidità e sorprese

Alcuni dati e tendenze emergono dall’analisi delle ultime settimane:

Entrambe le squadre non hanno mai subito gol in Conference League finora.

finora. Il Mainz ha vinto entrambi i match europei con il risultato minimo (1-0).

ha vinto entrambi i match europei con il risultato minimo (1-0). La Fiorentina è reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei di campionato, ma in Europa non ha ancora subito gol.

è reduce da quattro sconfitte nelle ultime sei di campionato, ma in Europa non ha ancora subito gol. Per entrambe, la gara di stasera rappresenta il primo vero scontro diretto in una competizione ufficiale europea.

Curiosamente, sia Mainz che Fiorentina sono tra le favorite per la vittoria finale della Conference League, nonostante le rispettive posizioni di classifica nei campionati nazionali.

In sintesi, Mainz–Fiorentina si profila come uno degli incontri più incerti e interessanti della giornata europea, con entrambe le squadre desiderose di confermare la propria solidità continentale e lasciarsi alle spalle le difficoltà domestiche. Le statistiche e le quote evidenziano equilibrio e imprevedibilità, rendendo la partita un banco di prova importante per il futuro europeo di entrambe.