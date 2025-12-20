Statistiche e quote Loreto Pesaro-Quarrata: sfida salvezza

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata si appresta a disputare la seconda trasferta consecutiva in pochi giorni, questa volta ospite della Consultinvest Loreto Pesaro al PalaMegabox. L’incontro, valido per la 18ª giornata del girone B di Serie B Nazionale, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 18 e sarà trasmesso su Lnp Pass. Si tratta di una sfida particolarmente delicata per entrambe le squadre, in lotta per risalire la classifica e acquisire punti preziosi per la salvezza.

Un confronto tra squadre in cerca di riscatto nella Serie B

La partita tra Dany Basket Quarrata e Consultinvest Loreto Pesaro rappresenta un incontro chiave per la seconda metà della stagione. I marchigiani padroni di casa, infatti, occupano l’ultima posizione della graduatoria con 6 punti, a pari merito con la Virtus Imola. Dopo un inizio di campionato difficile, caratterizzato da cinque sconfitte consecutive, la formazione allenata da Gabriele Ceccarelli ha mostrato segnali di ripresa. Le prime vittorie sono arrivate contro Ravenna e, successivamente, in trasferta a Fabriano. L’ultimo successo risale a pochi giorni fa contro la Power Basket Nocera. Nel turno infrasettimanale, i pesaresi hanno sfiorato il colpaccio in casa di Caserta, arrendendosi solo nel finale dopo aver condotto anche con 14 punti di vantaggio nel corso del primo tempo. Tra le note positive per la squadra di casa, l’inserimento dell’esterno Elia Morandotti, autore di 15 punti nell’ultima uscita.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento stagionale

Analizzando i principali dati statistici delle due formazioni, emergono alcuni elementi interessanti:

La Consultinvest Loreto Pesaro segna in media 72,3 punti a partita e ne subisce 79,2.

segna in media 72,3 punti a partita e ne subisce 79,2. Il miglior realizzatore dei marchigiani è Matteo Graziani con una media di 13,9 punti a gara; seguono Federico Tognacci , Andrea Valentini e Lucio Gabriel Delfino , tutti in doppia cifra di media.

con una media di 13,9 punti a gara; seguono , e , tutti in doppia cifra di media. L’ultimo arrivato Elia Morandotti ha già dimostrato di poter essere un fattore in attacco.

ha già dimostrato di poter essere un fattore in attacco. La squadra toscana, reduce da un ciclo intenso di partite, ha mostrato capacità di adattamento e determinazione, come sottolineato dal coach Alberto Tonfoni.

Per entrambe le compagini, la gestione delle energie e la capacità di restare concentrati nei momenti chiave della partita saranno aspetti determinanti.

Principali quote e mercati scommesse disponibili

Le quote dei principali bookmakers riflettono l’equilibrio di una sfida tra due squadre che, nonostante le difficoltà, hanno dimostrato di poter sorprendere. Di norma, in partite simili si possono trovare le seguenti tipologie di mercati:

Esito finale 1X2 : equilibrio nei valori proposti, con un leggero favore per la squadra di casa, considerando il fattore campo e l’ultimo successo ottenuto.

: equilibrio nei valori proposti, con un leggero favore per la squadra di casa, considerando il fattore campo e l’ultimo successo ottenuto. Punti totali Over/Under : soglia spesso fissata intorno ai 150 punti, dato il rendimento offensivo delle due squadre.

: soglia spesso fissata intorno ai 150 punti, dato il rendimento offensivo delle due squadre. Margine di vittoria: mercati che prevedono scarti ridotti, sintomo di una partita potenzialmente combattuta fino alla sirena finale.

Le variazioni delle quote potranno essere influenzate dalle condizioni degli atleti e dalle eventuali rotazioni decise dagli allenatori alla luce del fitto calendario.

Curiosità numeriche e tendenze della sfida

Alcune tendenze statistiche meritano attenzione in vista della partita:

La Consultinvest Loreto Pesaro , dopo l’innesto di alcuni nuovi elementi, è riuscita a migliorare la propria produzione offensiva nelle ultime gare.

, dopo l’innesto di alcuni nuovi elementi, è riuscita a migliorare la propria produzione offensiva nelle ultime gare. Nonostante il basso numero di vittorie, la squadra marchigiana ha spesso tenuto testa ad avversari più quotati, cedendo solo nel finale come accaduto a Caserta .

. Il Dany Basket Quarrata affronta la seconda trasferta di fila in pochi giorni, un dato che potrebbe incidere sulla gestione delle energie nel corso della gara.

Entrambe le formazioni hanno dimostrato attitudine a reagire alle difficoltà, rendendo la sfida particolarmente incerta sul piano numerico e statistico.

In conclusione, Consultinvest Loreto Pesaro e Dany Basket Quarrata si preparano a un confronto diretto che potrebbe risultare decisivo per il prosieguo del campionato. Le statistiche e le quote suggeriscono una partita aperta, in cui la gestione dei dettagli e la freschezza fisica potranno fare la differenza.