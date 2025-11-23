Statistiche e quote Livorno-Torres: sfida salvezza in Serie C

Livorno e Torres si preparano a scendere in campo domenica 24 novembre alle ore 20:30 per una sfida valida per il campionato di Serie C. L’incontro, in programma allo stadio Armando Picchi di Livorno, mette di fronte due squadre in cerca di riscatto in un momento cruciale della stagione. Da una parte i toscani, desiderosi di allontanarsi dalla zona calda della classifica, dall’altra i sardi, intenzionati a invertire una tendenza negativa. La partita sarà trasmessa in streaming gratuito per gli utenti registrati alla piattaforma Sisal.

Livorno-Torres: incrocio delicato in Serie C e posta in palio alta

La sfida tra Livorno e Torres rappresenta uno degli incroci più delicati dell’attuale giornata di Serie C, dove ogni punto può significare molto in chiave salvezza. Il Livorno, attualmente diciassettesimo con 11 punti, cerca di lasciare alle spalle un avvio di campionato complicato. La formazione allenata da Alessandro Vittorio Formisano proverà a sfruttare il fattore campo e la determinazione dei propri uomini, tra cui Dionisi in attacco e la solidità di Odjer e Hamlili a centrocampo. Dall’altra parte, la Torres allenata da Michele Pazienza occupa il penultimo posto con 8 punti e affronta un periodo di difficoltà, ma l’organico sardo può ancora offrire margini di miglioramento, soprattutto grazie alla brillantezza di Di Stefano e alla fisicità di Diakité. Entrambe le squadre sono chiamate a una reazione per evitare di restare invischiate nella lotta per la retrocessione.

Statistiche recenti e confronto tra le due squadre

Analizzando il rendimento delle formazioni, emergono alcuni dati significativi:

Il Livorno ha raccolto 11 punti in stagione, posizionandosi al diciassettesimo posto.

ha raccolto 11 punti in stagione, posizionandosi al diciassettesimo posto. La Torres segue con 8 punti, occupando la diciannovesima posizione.

segue con 8 punti, occupando la diciannovesima posizione. Entrambe le squadre hanno alternato momenti di difficoltà a prestazioni incoraggianti, ma la continuità è mancata.

Il Livorno si affida a una difesa compatta e a un centrocampo esperto per ritrovare equilibrio, mentre la Torres punta su rapidità e verticalità per sorprendere gli avversari.

Nei precedenti incontri, le due compagini si sono spesso affrontate in match molto equilibrati, dove la differenza è stata fatta da episodi o giocate individuali. L’aspetto motivazionale potrebbe risultare determinante anche in questa occasione.

Quote principali per Livorno-Torres: i mercati più seguiti

I bookmaker propongono diverse quote per l’incontro tra Livorno e Torres, con particolare attenzione ai mercati più popolari come esito finale, under/over e goal/no goal. Le quote principali disponibili sui principali operatori, tra cui Sisal, riflettono l’equilibrio della sfida:

Esito Finale Quota Vittoria Livorno Da 2.10 a 2.40 Pareggio Da 2.80 a 3.10 Vittoria Torres Da 3.00 a 3.40

Le quote mostrano una leggera preferenza per il fattore campo, ma il margine tra le due squadre rimane ridotto. Anche i mercati relativi al numero di reti segnate e alla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno sono molto equilibrati, a conferma dell’incertezza che accompagna questo confronto.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa aspettarsi dal match

Alcuni dati e tendenze possono fornire ulteriori spunti di riflessione per l’analisi di Livorno-Torres:

Il Livorno ha segnato almeno un gol nelle ultime tre partite casalinghe.

ha segnato almeno un gol nelle ultime tre partite casalinghe. La Torres ha subito reti in tutte le ultime cinque trasferte, ma è riuscita a segnare in tre di queste occasioni.

ha subito reti in tutte le ultime cinque trasferte, ma è riuscita a segnare in tre di queste occasioni. Entrambe le squadre hanno dimostrato una certa vulnerabilità difensiva, ma anche la capacità di reagire in fase offensiva.

Negli ultimi scontri diretti, raramente le gare sono terminate a reti inviolate, segno di un approccio propositivo da parte di entrambe.

Questi elementi suggeriscono una gara aperta, nella quale sia Livorno che Torres cercheranno di sfruttare al meglio le proprie risorse per centrare un risultato positivo.

In conclusione, Livorno-Torres rappresenta un appuntamento importante per la stagione di entrambe le squadre. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio che lascia spazio a molteplici sviluppi: sarà una sfida da seguire con attenzione, in attesa di vedere chi saprà imporsi in un contesto così delicato per la classifica di Serie C.