Statistiche e quote Livorno-Forlì: numeri e dati della Serie C

Livorno e Forlì si sfideranno domenica 2 novembre 2025 alle ore 12:30 presso lo Stadio Armando Picchi in occasione della dodicesima giornata del girone B della Serie C 2025-2026. L’incontro si preannuncia particolarmente interessante, con entrambe le squadre chiamate a riscattare recenti risultati non del tutto soddisfacenti e a consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Due formazioni in cerca di riscatto: contesto e motivazioni

La sfida tra Livorno e Forlì assume una rilevanza particolare in questa fase del campionato. I padroni di casa, attualmente in zona playout, hanno urgente bisogno di punti dopo una nuova battuta d’arresto contro il Perugia, squadra che fino a quel momento non aveva ancora ottenuto vittorie stagionali. Il successo contro la Sambenedettese di poche settimane fa sembrava poter rappresentare un punto di svolta per i labronici, ma la sconfitta recente ha rimesso tutto in discussione. Il Forlì, invece, arriva da una serie positiva in campionato: quattro risultati utili consecutivi, tra cui il pareggio casalingo con il Pineto, e una posizione in piena zona playoff. Tuttavia, la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Arzignano ha lasciato un po’ d’amaro in bocca agli emiliani, che ora puntano a riprendere la marcia in campionato. Entrambe le formazioni sono dunque motivate a ottenere una vittoria che potrebbe risultare fondamentale nell’economia della stagione, soprattutto per un Livorno che non può più permettersi passi falsi.

Forma, precedenti e rendimento delle squadre

Analizzando le statistiche recenti, emergono alcune tendenze significative:

Livorno ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato.

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. La sconfitta contro il Perugia ha interrotto una breve serie positiva dei labronici.

ha interrotto una breve serie positiva dei labronici. Forlì non perde da quattro turni in Serie C, confermando una buona solidità difensiva e un rendimento costante.

non perde da quattro turni in Serie C, confermando una buona solidità difensiva e un rendimento costante. In Coppa Italia, però, la formazione emiliana ha subito una battuta d’arresto, venendo eliminata dall’Arzignano.

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, si è spesso assistito a gare combattute e dal risultato incerto, a conferma dell’equilibrio che caratterizza questo confronto. L’attuale differenza di sette punti in classifica tra Forlì e Livorno sottolinea il momento di difficoltà dei toscani, ma anche la necessità per gli emiliani di non perdere terreno rispetto alle prime della classe.

Le principali quote disponibili sul match

Secondo le principali piattaforme di scommesse, il match tra Livorno e Forlì si presenta aperto e senza un favorito netto. Le quote offerte da Eurobet sono indicativi dell’incertezza che circonda questo scontro:

Esito Quota Vittoria Livorno (1) 2.50 Pareggio (X) 2.85 Vittoria Forlì (2) 2.70

Il margine tra le diverse opzioni è minimo, con una leggera preferenza per il successo interno del Livorno, ma il Forlì viene considerato un avversario temibile e in grado di ottenere un risultato positivo. Anche il pareggio rappresenta un’opzione molto quotata, segno di una partita dal pronostico incerto.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

Alcuni dati statistici e curiosità meritano attenzione in vista del match:

Il Livorno ha mostrato difficoltà a mantenere costanza nei risultati, soprattutto tra le mura amiche, dove la difesa ha concesso numerose reti.

ha mostrato difficoltà a mantenere costanza nei risultati, soprattutto tra le mura amiche, dove la difesa ha concesso numerose reti. Il Forlì ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato, dimostrando una certa efficacia offensiva.

ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro gare di campionato, dimostrando una certa efficacia offensiva. Entrambe le squadre hanno alternato diversi interpreti nei rispettivi reparti offensivi, segno di una ricerca continua della miglior soluzione in attacco.

La media punti del Forlì in trasferta è leggermente superiore a quella casalinga, fattore che potrebbe incidere sull’andamento della gara.

Alla luce di queste statistiche, il confronto tra Livorno e Forlì appare quindi equilibrato, con diversi elementi che potrebbero fare la differenza nei novanta minuti.

In conclusione, la partita tra Livorno e Forlì rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni nel girone B di Serie C. Le statistiche, le quote e le ultime tendenze suggeriscono un confronto aperto, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo ai fini del risultato finale.