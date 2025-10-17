Home | Statistiche e quote Liverpool-United: numeri e tendenze top

Liverpool e Manchester United si preparano a rinnovare la storica rivalità nel celebre “North West Derby” della Premier League. L’appuntamento per questo attesissimo confronto è fissato per il 19 ottobre alle ore 17:30, nello scenario suggestivo di Anfield Road. L’incontro non rappresenta solo un classico del calcio inglese, ma anche un banco di prova importante per due squadre ambiziose, con riflettori puntati su protagonisti di spicco come Mohamed Salah e Šeško. Di seguito, un’analisi dettagliata su statistiche, stato di forma e le principali quote dei bookmakers.

Analisi dettagliata delle formazioni e del contesto

Il “North West Derby” tra Liverpool e Manchester United si distingue da sempre per intensità e tradizione. Sul piano delle probabili formazioni, i padroni di casa si affidano al 4-2-3-1 con Mamardashvili tra i pali, una difesa guidata da Van Dijk e un tridente offensivo composto da Szoboszlai, Gakpo e Salah, con il supporto di Isak in attacco. Il Manchester United risponde con un modulo 3-4-2-1, puntando sulla solidità di De Ligt e Shaw in difesa e sulla dinamicità di Bruno Fernandes e Šeško in avanti. Questo confronto, oltre a mettere in palio punti importanti per la classifica, promette spettacolo grazie alla presenza di numerosi talenti e alla rivalità che anima da decenni le due tifoserie.

Statistiche comparative: rendimento e stato di forma

Analizzando lo stato di forma delle due squadre nelle ultime giornate di Premier League, emergono alcuni dati significativi:

Liverpool ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare, mostrando un buon rendimento soprattutto nelle partite casalinghe.

ha ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare, mostrando un buon rendimento soprattutto nelle partite casalinghe. Manchester United alterna risultati, con 3 successi e 2 sconfitte nelle stesse cinque giornate, sintomo di una squadra in fase di assestamento.

alterna risultati, con 3 successi e 2 sconfitte nelle stesse cinque giornate, sintomo di una squadra in fase di assestamento. Nei precedenti stagionali, Liverpool ha spesso mantenuto un atteggiamento propositivo, mentre gli ospiti hanno faticato contro avversari di pari livello.

Le statistiche individuali dei protagonisti offrono ulteriori spunti:

Mohamed Salah : 7 presenze, 2 gol e 2 assist, con 629 minuti giocati e 5 tiri nello specchio su 9 tentativi.

: 7 presenze, 2 gol e 2 assist, con 629 minuti giocati e 5 tiri nello specchio su 9 tentativi. Dominik Szoboszlai : sempre presente, 1 gol, 13 tackle e un rating medio di 7.01.

: sempre presente, 1 gol, 13 tackle e un rating medio di 7.01. Benjamin Šeško : 2 reti in 7 presenze, 6 tiri nello specchio su 10 totali, per un totale di 387 minuti giocati.

: 2 reti in 7 presenze, 6 tiri nello specchio su 10 totali, per un totale di 387 minuti giocati. Bruno Fernandes: regista avanzato, noto per la qualità nei passaggi chiave e la visione di gioco.

Quote principali e indicazioni dai bookmakers

I principali operatori di scommesse individuano nei padroni di casa i favoriti per la vittoria. Le quote offerte sono le seguenti:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Liverpool 1.62 1.62 Pareggio 4.33 4.33 Vittoria Manchester United 4.80 4.50

Si nota come la quota per il successo del Liverpool sia sensibilmente più bassa rispetto a quella per il Manchester United: ciò riflette la fiducia degli analisti nei confronti della squadra di casa, soprattutto per la solidità mostrata ad Anfield. Il pareggio è considerato un risultato meno probabile, ma non da escludere vista la storicità della sfida.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Oltre alle quote, alcune curiosità statistiche emergono dall’analisi delle ultime stagioni e delle attuali performance:

Il Liverpool ha segnato almeno una rete in tutte le partite casalinghe di questa stagione di Premier League .

ha segnato almeno una rete in tutte le partite casalinghe di questa stagione di . Negli ultimi cinque scontri diretti, la somma dei gol realizzati dalle due squadre è stata superiore a 2.5 in tre occasioni.

Salah si conferma tra i migliori marcatori nelle gare interne contro rivali storici.

si conferma tra i migliori marcatori nelle gare interne contro rivali storici. Il Manchester United ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte di campionato.

Questi dati sottolineano la tendenza di Liverpool a sfruttare il fattore campo e l’attitudine offensiva, mentre il Manchester United dovrà cercare di migliorare la tenuta difensiva per invertire il trend negativo in trasferta.

In sintesi, il confronto tra Liverpool e Manchester United si annuncia ricco di spunti interessanti, sia sotto il profilo statistico che dal punto di vista delle quote offerte dai principali bookmakers. L’analisi dei numeri e delle tendenze suggerisce un match equilibrato ma con i padroni di casa leggermente favoriti, confermando la tradizione di grandi sfide tra queste due storiche rivali inglesi.