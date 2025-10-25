Home | Statistiche e quote Lions Bisceglie-Vasto: numeri e curiosità

La sfida tra Lions Bisceglie e Vasto Basket, valida per il campionato di Serie B Interregionale, si disputerà domenica 26 ottobre alle ore 19 presso il PalaPanunzio di Molfetta. L’incontro rappresenta un appuntamento importante per i padroni di casa che, dopo una battuta d’arresto, cercano il riscatto davanti al proprio pubblico.

Il contesto della sfida tra Lions Bisceglie e Vasto

Il match fra Lions Bisceglie e Vasto Basket arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati da coach Vito Console, puntano a confermare il buon rendimento casalingo e a lasciarsi alle spalle la sconfitta rimediata a Jesi. L’obiettivo è conquistare la terza vittoria stagionale, fondamentale anche per annullare la penalizzazione di cinque punti in classifica. La squadra fa leva sul calore del pubblico, già dimostratosi numeroso nelle precedenti uscite contro Termoli e Canosa. Sul fronte ospite, la compagine abruzzese allenata da Max Cazzorla arriva a Molfetta con due successi ottenuti e la voglia di proseguire il buon momento. Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre motivate a migliorare la propria posizione nella classifica del girone D.

Statistiche comparative: rendimento, forma e precedenti

Analizzando i dati delle prime giornate di campionato, emergono alcune differenze e analogie tra le due squadre:

Lions Bisceglie ha subito in media 76,8 punti a partita, un dato superiore ai 71,5 punti realizzati offensivamente.

ha subito in media 76,8 punti a partita, un dato superiore ai 71,5 punti realizzati offensivamente. Il potenziale offensivo dei pugliesi appare ancora inespresso, complice anche alcuni problemi fisici che hanno colpito diversi giocatori nel roster.

Il capitano Leonardo Di Dio sottolinea come il gruppo sia ancora in fase di amalgama, fattore che potrebbe incidere sull’avvio delle partite.

sottolinea come il gruppo sia ancora in fase di amalgama, fattore che potrebbe incidere sull’avvio delle partite. Vasto Basket ha ottenuto due vittorie: una in trasferta a Jesi e una in casa contro Recanati.

ha ottenuto due vittorie: una in trasferta a Jesi e una in casa contro Recanati. Gli abruzzesi hanno perso due incontri, uno dei quali dopo ben tre tempi supplementari contro Canosa, mostrando dunque grande combattività.

Nei precedenti diretti recenti non sono disponibili dati specifici, ma l’equilibrio nelle prestazioni delle due squadre lascia presagire una sfida accesa e incerta.

Quote principali e informazioni di accesso all’evento

Le quote dei principali bookmakers confermano l’equilibrio della sfida, con un leggero favore per Lions Bisceglie grazie al fattore campo e alla spinta del pubblico locale. Nonostante la penalizzazione in classifica, i nerazzurri sono determinati a sfruttare ogni occasione utile per recuperare terreno. L’ingresso al palazzetto è fissato a 5 euro, con accesso gratuito per i minori di 18 anni e per tutti i tesserati del settore giovanile del club. Inoltre, l’incontro vedrà la copertura di aggiornamenti live tramite l’applicazione Fip stats (per abbonati) e i canali social ufficiali del club, che offriranno statistiche aggiornate al termine di ogni quarto e contenuti aggiuntivi pre e post partita.

Tendenze e curiosità numeriche della partita

Dai dati raccolti emerge che Vasto Basket ha spesso disputato partite dal punteggio elevato e non si è mai arresa facilmente, come dimostrano i tre tempi supplementari nel confronto con Canosa. Da segnalare inoltre il ritorno in squadra dell’esperto lungo croato Goran Oluic, elemento chiave nelle rotazioni abruzzesi dopo il rientro dall’infortunio. Tra i protagonisti attesi, il play-guardia italo-statunitense Dominic Laffitte e i due coratini Claudio Gatta e Simone Mascoli. Per Lions Bisceglie, la capacità di partire con il piede giusto nei primi quarti sarà determinante, come sottolineato anche dal capitano Di Dio.

In conclusione, Lions Bisceglie e Vasto Basket si preparano a una sfida che promette grande equilibrio e intensità, con numerosi spunti statistici e curiosità che rendono l’evento ancora più interessante per gli appassionati di Serie B Interregionale e non solo.