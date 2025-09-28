Statistiche e quote Ligue 1: Metz-Le Havre e Angers-Brest

La sesta giornata di Ligue 1 propone due sfide fondamentali per la parte bassa della classifica: Metz-Le Havre e Angers-Brest. Entrambe le partite si disputeranno domenica 28 settembre alle ore 17:15, promettendo grande tensione ed equilibrio tra squadre in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Analizziamo statistiche, quote e curiosità numeriche che accompagnano questi incontri.

Metz-Le Havre: duello fondamentale per la salvezza

La sfida tra Metz e Le Havre, in programma allo Stade Saint-Symphorien, rappresenta uno scontro diretto cruciale per la lotta salvezza. I padroni di casa sono ultimi in classifica con un solo punto raccolto in cinque giornate, frutto di quattro sconfitte e un pareggio. L’ultima uscita ha visto il Metz cedere nettamente al Monaco per 5-2, evidenziando problemi sia in fase difensiva che offensiva. Dall’altro lato, il Le Havre guidato da Didier Digard ha iniziato la stagione con due sconfitte consecutive, ma ha successivamente ottenuto una vittoria interna contro il Nizza e un pari con il Lorient, portandosi così a tre lunghezze dal Metz e fuori dalla zona retrocessione. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre chiamate a invertire il proprio trend negativo e a mostrare maggiore solidità.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti di Metz e Le Havre

Analizzando il rendimento recente delle due squadre:

Metz : 1 pareggio, 4 sconfitte, 8 gol subiti nelle ultime 5 gare.

: 1 pareggio, 4 sconfitte, 8 gol subiti nelle ultime 5 gare. Le Havre: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte, segnali di crescita nelle ultime uscite.

Nel confronto diretto più recente, il Le Havre è riuscito a ottenere risultati utili, ma il bilancio generale resta equilibrato. In casa, il Metz cerca la prima vittoria stagionale, mentre il Le Havre punta a confermare la solidità mostrata negli ultimi incontri. Da segnalare che entrambe le squadre hanno subito almeno un gol in quattro delle prime cinque giornate.

Angers-Brest: punti pesanti in palio allo Stade Raymond Kopa

Lo scontro tra Angers e Brest vede protagoniste due formazioni in cerca di continuità. L’Angers, guidato da Alexandre Dujeux, ha raccolto 5 punti in cinque giornate (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), mostrando una certa solidità tra le mura amiche, dove è ancora imbattuto. Tuttavia, la squadra fatica a trovare la via del gol, con un attacco poco incisivo e una difesa che ha già incassato 4 reti. Il Brest di Éric Roy ha avuto un percorso simile, con 4 punti frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. La recente vittoria per 4-1 contro il Nizza potrebbe rappresentare una svolta psicologica, mentre il precedente confronto diretto con l’Angers ha visto prevalere il Brest per 2-0. La gara si preannuncia quindi combattuta, con entrambe le squadre determinate a sfruttare ogni occasione.

Statistiche comparative: andamento di Angers e Brest nelle prime giornate

Angers : 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte, 4 gol subiti, imbattuto in casa.

: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte, 4 gol subiti, imbattuto in casa. Brest: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte, vittoria esterna convincente nell’ultimo turno.

I dati delle prime giornate mostrano due squadre con andamento altalenante, ma con l’Angers che sembra maggiormente solido tra le mura amiche, mentre il Brest potrebbe sfruttare l’entusiasmo della recente vittoria per invertire il trend negativo in trasferta.

Quote principali e mercati disponibili per Metz-Le Havre e Angers-Brest

Le principali piattaforme di betting offrono quote equilibrate per entrambe le sfide, riflettendo l’incertezza dei pronostici:

Incontro 1 X 2 Metz-Le Havre 2.60 3.10 2.75 Angers-Brest 2.50 3.15 2.90

Le quote evidenziano come nessuna delle quattro squadre parta nettamente favorita, con valori molto vicini tra vittoria, pareggio e sconfitta. Interessanti anche le opzioni relative al numero di gol, vista la tendenza delle squadre a subire e segnare con regolarità.

Tendenze e curiosità numeriche delle squadre in campo

Il Metz non ha ancora vinto in campionato e ha subito almeno un gol in ogni partita.

non ha ancora vinto in campionato e ha subito almeno un gol in ogni partita. L’ Angers è imbattuto in casa e ha una delle difese meno perforate tra le squadre in lotta per la salvezza.

è imbattuto in casa e ha una delle difese meno perforate tra le squadre in lotta per la salvezza. Il Brest ha vinto l’ultimo scontro diretto con l’ Angers e arriva da un successo convincente contro il Nizza .

ha vinto l’ultimo scontro diretto con l’ e arriva da un successo convincente contro il . Entrambe le sfide vedono squadre con rendimento altalenante che puntano a invertire la tendenza negativa.

In sintesi, la sesta giornata di Ligue 1 propone due scontri diretti dal grande valore statistico e con quote che riflettono l’equilibrio in campo. Metz-Le Havre e Angers-Brest saranno partite da seguire attentamente per monitorare l’andamento delle squadre impegnate nella corsa salvezza e per osservare come i dati numerici continueranno a influenzare il cammino stagionale.