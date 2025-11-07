Statistiche e quote Ligue 1: la 12ª giornata tra equilibrio e sfide

La dodicesima giornata della Ligue 1 si preannuncia ricca di spunti interessanti per appassionati e analisti. Il weekend dell’8 e 9 novembre vedrà disputarsi una serie di match equilibrati, con particolare attenzione alle statistiche dei giocatori chiave e alle quote offerte dai principali bookmaker. Le sfide in programma promettono di influire sulle dinamiche della classifica e sulle strategie delle diverse squadre impegnate.
Equilibrio e tensione: presentazione della giornata di Ligue 1
Il calendario della dodicesima giornata di Ligue 1 offre numerosi spunti di interesse e match dal pronostico tutt’altro che scontato. Tra i più attesi, spiccano Olympique Lione-Paris Saint-Germain, Marseille-Brest, Monaco-Lens e Strasburgo-Lilla. Queste partite si disputeranno tra sabato 8 e domenica 9 novembre, con orari differenziati e location storiche come lo Stade Louis II, il Parc Olympique Lyonnais, l’Orange Vélodrome e lo Stade de la Meinau. L’interesse dei bookmaker si concentra soprattutto su questi incontri, considerati veri e propri banchi di prova per le ambizioni di vertice e salvezza.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Analisi delle statistiche: forma recente, precedenti e rendimento
Le statistiche delle squadre protagoniste offrono una panoramica sulle tendenze dell’ultimo periodo:
- Paris Saint-Germain mantiene un trend positivo con risultati utili alternando vittorie e pareggi, rafforzando la propria posizione di leader della classifica.
- Olympique Lione vive una fase altalenante, con alcune difficoltà nei duelli e un rendimento offensivo affidato a Šulc e Satriano.
- Monaco si conferma solida in casa, grazie anche alla vena realizzativa di Balogun e la creatività di Golovin e Minamino.
- Lens si affida all’esperienza di Thauvin e alla finalizzazione di Édouard, con numeri interessanti in fase offensiva.
- Marseille può contare su un attacco prolifico, con Greenwood e Aubameyang tra i protagonisti più incisivi.
- Brest e Nantes cercano punti preziosi in trasferta, con Ajorque e El-Arabi osservati speciali per la loro esperienza e capacità di incidere a partita in corso.
Alcuni dati salienti:
|Squadra
|Ultime 5 partite
|Punti
|Paris Saint-Germain
|W D W D D
|11
|Marseille
|W D L W W
|10
|Lens
|W L W W W
|12
|Lille
|W L W W D
|10
Quote principali: favoriti e valori di mercato secondo i bookmaker
Le quote offerte dai bookmaker per i principali incontri riflettono scenari di equilibrio e qualche favorito dichiarato:
- Lione-Paris Saint-Germain: il successo esterno dei parigini è quotato tra 1.83 e 1.85, il pareggio tra 3.70 e 3.90, mentre la vittoria del Lione oscilla tra 3.90 e 4.00.
- Monaco-Lens: i padroni di casa sono favoriti (2.05), con il pareggio tra 3.60 e 3.90 e la vittoria ospite tra 3.10 e 3.20.
- Marseille-Brest: i marsigliesi partono nettamente avanti nelle quote (1.44 per la vittoria interna).
- Le Havre-Nantes: i padroni di casa sono favoriti con quote tra 1.90 e 1.95.
- Metz-Nizza: il Nizza trova il favore dei bookmaker a 2.10, mentre la vittoria del Metz si aggira tra 3.10 e 3.30.
Questi valori suggeriscono partite combattute e margini ridotti tra le contendenti, segno di un campionato molto equilibrato nella sua parte centrale.
Curiosità numeriche e tendenze: i dati più interessanti della giornata
Alcune tendenze e curiosità statistiche emergono dall’analisi dei protagonisti:
- Esteban Lepaul (Rennes): 7 gol in 9 presenze, con una percentuale altissima di tiri nello specchio.
- Mason Greenwood (Marseille): 7 reti e 3 assist in 10 partite, con 21 passaggi chiave.
- Joaquín Panichelli (Strasburgo): 9 gol in 11 match, punta di diamante della squadra alsaziana.
- Gonçalo Ramos (PSG): 19 tiri totali, 11 nello specchio, per un attaccante sempre pericoloso.
- Issa Soumaré (Le Havre): 996 minuti giocati, 3 gol e 2 assist, con un impatto fisico notevole nei duelli.
Tra gli altri dati curiosi: Brest e Nantes hanno spesso segnato in trasferta nelle ultime uscite, mentre Lille si affida all’esperienza di Giroud per cercare punti pesanti lontano da casa.
In conclusione, la dodicesima giornata di Ligue 1 si configura come un’occasione per osservare l’evoluzione delle squadre e dei singoli, con quote che riflettono l’equilibrio di molte sfide e statistiche individuali che promettono spettacolo e colpi di scena. Gli appassionati potranno godere di partite combattute e di diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.