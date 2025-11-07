Home | Statistiche e quote Ligue 1: la 12ª giornata tra equilibrio e sfide

La dodicesima giornata della Ligue 1 si preannuncia ricca di spunti interessanti per appassionati e analisti. Il weekend dell’8 e 9 novembre vedrà disputarsi una serie di match equilibrati, con particolare attenzione alle statistiche dei giocatori chiave e alle quote offerte dai principali bookmaker. Le sfide in programma promettono di influire sulle dinamiche della classifica e sulle strategie delle diverse squadre impegnate.

Equilibrio e tensione: presentazione della giornata di Ligue 1

Il calendario della dodicesima giornata di Ligue 1 offre numerosi spunti di interesse e match dal pronostico tutt’altro che scontato. Tra i più attesi, spiccano Olympique Lione-Paris Saint-Germain, Marseille-Brest, Monaco-Lens e Strasburgo-Lilla. Queste partite si disputeranno tra sabato 8 e domenica 9 novembre, con orari differenziati e location storiche come lo Stade Louis II, il Parc Olympique Lyonnais, l’Orange Vélodrome e lo Stade de la Meinau. L’interesse dei bookmaker si concentra soprattutto su questi incontri, considerati veri e propri banchi di prova per le ambizioni di vertice e salvezza.

Analisi delle statistiche: forma recente, precedenti e rendimento

Le statistiche delle squadre protagoniste offrono una panoramica sulle tendenze dell’ultimo periodo:

Paris Saint-Germain mantiene un trend positivo con risultati utili alternando vittorie e pareggi, rafforzando la propria posizione di leader della classifica.

mantiene un trend positivo con risultati utili alternando vittorie e pareggi, rafforzando la propria posizione di leader della classifica. Olympique Lione vive una fase altalenante, con alcune difficoltà nei duelli e un rendimento offensivo affidato a Šulc e Satriano .

vive una fase altalenante, con alcune difficoltà nei duelli e un rendimento offensivo affidato a e . Monaco si conferma solida in casa, grazie anche alla vena realizzativa di Balogun e la creatività di Golovin e Minamino .

si conferma solida in casa, grazie anche alla vena realizzativa di e la creatività di e . Lens si affida all’esperienza di Thauvin e alla finalizzazione di Édouard , con numeri interessanti in fase offensiva.

si affida all’esperienza di e alla finalizzazione di , con numeri interessanti in fase offensiva. Marseille può contare su un attacco prolifico, con Greenwood e Aubameyang tra i protagonisti più incisivi.

può contare su un attacco prolifico, con e tra i protagonisti più incisivi. Brest e Nantes cercano punti preziosi in trasferta, con Ajorque e El-Arabi osservati speciali per la loro esperienza e capacità di incidere a partita in corso.

Alcuni dati salienti:

Squadra Ultime 5 partite Punti Paris Saint-Germain W D W D D 11 Marseille W D L W W 10 Lens W L W W W 12 Lille W L W W D 10

Quote principali: favoriti e valori di mercato secondo i bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker per i principali incontri riflettono scenari di equilibrio e qualche favorito dichiarato:

Lione-Paris Saint-Germain : il successo esterno dei parigini è quotato tra 1.83 e 1.85, il pareggio tra 3.70 e 3.90, mentre la vittoria del Lione oscilla tra 3.90 e 4.00.

: il successo esterno dei parigini è quotato tra 1.83 e 1.85, il pareggio tra 3.70 e 3.90, mentre la vittoria del oscilla tra 3.90 e 4.00. Monaco-Lens : i padroni di casa sono favoriti (2.05), con il pareggio tra 3.60 e 3.90 e la vittoria ospite tra 3.10 e 3.20.

: i padroni di casa sono favoriti (2.05), con il pareggio tra 3.60 e 3.90 e la vittoria ospite tra 3.10 e 3.20. Marseille-Brest : i marsigliesi partono nettamente avanti nelle quote (1.44 per la vittoria interna).

: i marsigliesi partono nettamente avanti nelle quote (1.44 per la vittoria interna). Le Havre-Nantes : i padroni di casa sono favoriti con quote tra 1.90 e 1.95.

: i padroni di casa sono favoriti con quote tra 1.90 e 1.95. Metz-Nizza: il Nizza trova il favore dei bookmaker a 2.10, mentre la vittoria del Metz si aggira tra 3.10 e 3.30.

Questi valori suggeriscono partite combattute e margini ridotti tra le contendenti, segno di un campionato molto equilibrato nella sua parte centrale.

Curiosità numeriche e tendenze: i dati più interessanti della giornata

Alcune tendenze e curiosità statistiche emergono dall’analisi dei protagonisti:

Esteban Lepaul ( Rennes ): 7 gol in 9 presenze, con una percentuale altissima di tiri nello specchio.

( ): 7 gol in 9 presenze, con una percentuale altissima di tiri nello specchio. Mason Greenwood ( Marseille ): 7 reti e 3 assist in 10 partite, con 21 passaggi chiave.

( ): 7 reti e 3 assist in 10 partite, con 21 passaggi chiave. Joaquín Panichelli ( Strasburgo ): 9 gol in 11 match, punta di diamante della squadra alsaziana.

( ): 9 gol in 11 match, punta di diamante della squadra alsaziana. Gonçalo Ramos ( PSG ): 19 tiri totali, 11 nello specchio, per un attaccante sempre pericoloso.

( ): 19 tiri totali, 11 nello specchio, per un attaccante sempre pericoloso. Issa Soumaré (Le Havre): 996 minuti giocati, 3 gol e 2 assist, con un impatto fisico notevole nei duelli.

Tra gli altri dati curiosi: Brest e Nantes hanno spesso segnato in trasferta nelle ultime uscite, mentre Lille si affida all’esperienza di Giroud per cercare punti pesanti lontano da casa.

In conclusione, la dodicesima giornata di Ligue 1 si configura come un’occasione per osservare l’evoluzione delle squadre e dei singoli, con quote che riflettono l’equilibrio di molte sfide e statistiche individuali che promettono spettacolo e colpi di scena. Gli appassionati potranno godere di partite combattute e di diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.