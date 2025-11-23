Home | Statistiche e quote Lecco-Cittadella: numeri e curiosità Serie C

Lecco e Cittadella si preparano ad affrontarsi in un match di alta classifica valido per il girone A di Serie C. La sfida, in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi, mette di fronte la seconda e la quarta forza del campionato, entrambe intenzionate a consolidare le proprie ambizioni di promozione. L’incontro si annuncia estremamente equilibrato, con entrambe le squadre reduci da risultati che confermano la loro competitività nella stagione in corso.

Equilibrio storico tra Lecco e Cittadella: i numeri dei precedenti

Il confronto tra Lecco e Cittadella non è una novità per il panorama della Serie C. Le due formazioni si sono già incrociate in 30 occasioni ufficiali. Analizzando i dati storici:

Cittadella ha ottenuto 10 vittorie.

ha ottenuto 10 vittorie. Lecco si è imposto 5 volte.

si è imposto 5 volte. Ben 15 incontri si sono conclusi in parità, un dato che sottolinea il bilanciamento tra le squadre.

Questo trend suggerisce che il pareggio non è affatto un’ipotesi remota, considerando anche le attuali posizioni di classifica e l’importanza della posta in palio. L’ultimo precedente al Rigamonti-Ceppi aveva visto un confronto combattuto, lasciando presagire un nuovo match all’insegna dell’equilibrio.

Analisi della forma e del rendimento stagionale

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida in situazioni di forma differenti:

Lecco ha ripreso la marcia dopo alcuni intoppi, come la sconfitta contro il Novara , ma la vittoria di misura sulla Pro Patria ha lasciato qualche dubbio sulla solidità dei blucelesti.

ha ripreso la marcia dopo alcuni intoppi, come la sconfitta contro il , ma la vittoria di misura sulla ha lasciato qualche dubbio sulla solidità dei blucelesti. Cittadella, dopo un inizio difficile caratterizzato da quattro sconfitte consecutive, ha cambiato marcia con sei vittorie di fila, dimostrando una crescita evidente sotto la guida di Manuel Iori.

Dal punto di vista difensivo, le due squadre presentano dati simili: Lecco ha subito 8 reti, Cittadella 10. In attacco, però, emergono differenze significative: Lecco ha segnato 21 gol, mentre Cittadella solo 12, dato che colloca i granata tra i peggiori attacchi del girone.

Quote principali e bilanciamento del mercato scommesse

Per quanto riguarda il mercato delle quote, gli analisti dei bookmakers sottolineano il grande equilibrio dell’incontro. Le valutazioni attuali vedono infatti quote piuttosto alte per tutti e tre gli esiti:

Vittoria Lecco

Pareggio

Vittoria Cittadella

Nessuna delle due squadre parte con il favore dei pronostici, riflettendo così l’incertezza che caratterizza questo scontro diretto. Le cifre elevate per ciascun risultato testimoniano la difficoltà di individuare un chiaro favorito, aspetto che rende la partita particolarmente interessante anche dal punto di vista dell’analisi delle tendenze di gioco.

Tendenze, curiosità e altri dati statistici

Alcuni spunti statistici arricchiscono l’analisi del match:

Cittadella è la squadra più in forma del momento grazie alle 6 vittorie consecutive.

è la squadra più in forma del momento grazie alle 6 vittorie consecutive. Il pareggio è risultato molto frequente nei precedenti (50% delle volte).

Lecco vanta uno dei migliori attacchi del girone, mentre Cittadella figura tra le squadre meno prolifiche.

A livello arbitrale, la direzione sarà affidata al sig. Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, assistito da una terna proveniente da Viterbo e Bergamo, dettagli che confermano l’attenzione posta su un match di alta classifica.

In conclusione, Lecco e Cittadella si affronteranno in una gara che promette equilibrio e spettacolo, con dati e quote che evidenziano l’imprevedibilità dell’evento. Le statistiche storiche e le recenti tendenze confermano l’importanza della sfida per la classifica e la difficoltà di individuare una favorita netta tra le due contendenti.