Home | Statistiche e quote Lecce-Torino: dati, trend e numeri chiave

Lecce e Torino si affronteranno al Via del Mare domenica 30 novembre alle 12:30, in una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/26. Il match promette intensità e spunti di analisi non solo per gli appassionati di calcio, ma anche per chi si interessa delle statistiche e delle quote che le accompagnano. La partita, ambientata nell’atmosfera vibrante del Salento, vede i padroni di casa impegnati a difendere il terreno contro una formazione granata considerata leggermente favorita dai bookmaker.

Contesto e presentazione del match: Lecce-Torino al Via del Mare

Il confronto tra Lecce e Torino rappresenta un appuntamento importante nella corsa alla salvezza e al consolidamento delle rispettive posizioni in classifica. Sotto la guida tecnica di Di Francesco, i salentini scenderanno in campo con uno schieramento offensivo, puntando su Stulic al centro dell’attacco. Il Torino, orfano di Simeone ma con il recupero di Adams, cercherà di sfruttare il dinamismo del proprio centrocampo guidato da Vlasic. La partita si inserisce in un contesto di classifica equilibrato, dove ogni punto può risultare determinante. L’orario di pranzo e il clima invernale aggiungeranno ulteriore imprevedibilità a una gara che spesso, storicamente, ha regalato risultati inaspettati.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti tra le squadre

L’analisi delle statistiche più recenti evidenzia alcune differenze tra le due formazioni:

Lecce ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite; il rendimento casalingo resta comunque un punto di forza della squadra salentina.

ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite; il rendimento casalingo resta comunque un punto di forza della squadra salentina. Torino arriva alla sfida con una vittoria, due pareggi e due sconfitte negli ultimi cinque incontri, mostrando una leggera crescita rispetto all’inizio di stagione.

Nei precedenti più recenti, il bilancio tra le due squadre è piuttosto equilibrato, con alternanza di risultati favorevoli all'una e all'altra.

Un aspetto interessante riguarda i giocatori chiave: Sottil per il Lecce ha segnato 1 gol e fornito 1 assist in 7 presenze, mentre Vlasic si conferma punto di riferimento del Torino con 11 presenze e 1 gol oltre a numerose occasioni create per i compagni.

Quote principali proposte dai bookmaker per Lecce-Torino

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un leggero vantaggio al Torino, ma il quadro generale lascia spazio a molteplici esiti. Analizzando le quote offerte:

Bookmaker Vittoria Lecce Pareggio Vittoria Torino William Hill 2.90 2.90 2.60 Bet365 3.00 2.88 2.70

Le differenze tra le quotazioni dei bookmaker sono minime, ma evidenziano come la vittoria ospite sia leggermente più probabile secondo le stime degli operatori. Il pareggio e il successo dei padroni di casa vengono ritenuti esiti altrettanto plausibili, sintomo di un match aperto e combattuto.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche: focus su giocatori e rendimento

Diversi spunti numerici emergono dall’analisi delle tendenze stagionali:

Lecce ha trovato la via del gol in quasi tutte le partite casalinghe disputate fino a questo punto, pur concedendo spesso almeno una rete agli avversari.

ha trovato la via del gol in quasi tutte le partite casalinghe disputate fino a questo punto, pur concedendo spesso almeno una rete agli avversari. Torino mostra una maggiore solidità difensiva fuori casa, ma fatica talvolta a capitalizzare le occasioni create.

Tra i protagonisti, Ngonge si segnala con 1 gol e 1 assist per i granata, mentre Sottil è chiamato a confermare le aspettative con la maglia giallorossa.

si segnala con 1 gol e 1 assist per i granata, mentre è chiamato a confermare le aspettative con la maglia giallorossa. Le ultime sfide tra le due formazioni sono spesso terminate con margini ridotti, confermando l’equilibrio storico di questa partita.

In definitiva, Lecce-Torino si prospetta come una sfida bilanciata tra due squadre desiderose di punti e in cerca di conferme. Le quote dei bookmaker riflettono l’incertezza del pronostico, mentre le statistiche suggeriscono una gara combattuta e ricca di spunti tecnici e tattici, con diversi protagonisti chiamati a lasciare il segno.