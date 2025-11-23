Home | Statistiche e quote Lazio-Lecce: equilibrio e numeri chiave

Lazio e Lecce si affrontano nella dodicesima giornata della Serie A 2025-26, domenica 23 novembre 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La sfida vede i biancocelesti, alla ricerca di continuità per inseguire le zone europee, opposti ai giallorossi che puntano a consolidare la propria posizione in classifica e a conquistare punti preziosi per la salvezza. L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di spunti sia sul piano tecnico che statistico.

Analisi dell’evento: situazione classifica e scenario pre-partita

La gara tra Lazio e Lecce rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa occupano il nono posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio di 13 gol segnati e 9 subiti. Il Lecce segue al quindicesimo posto con 10 punti: 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, 8 reti realizzate e 14 subite.

Lazio : 4 vittorie – 3 pareggi – 4 sconfitte; 13 gol fatti, 9 subiti

: 4 vittorie – 3 pareggi – 4 sconfitte; 13 gol fatti, 9 subiti Lecce: 2 vittorie – 4 pareggi – 5 sconfitte; 8 gol fatti, 14 subiti

Per la Lazio, la sfida è l’opportunità di dare continuità dopo alcuni risultati positivi in casa, mentre per il Lecce si tratta di confermare il buon rendimento esterno, dato che ben il 70% dei suoi punti sono arrivati fuori casa. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con alcune assenze di rilievo, ma con la possibilità di schierare gli undici tipo. Lo Stadio Olimpico rappresenta tradizionalmente un fortino per i biancocelesti, ma i salentini hanno già dimostrato di essere competitivi lontano dal proprio stadio.

Statistiche comparative tra Lazio e Lecce: forma, precedenti e rendimento

La stagione di Lazio e Lecce si contraddistingue per alcune tendenze interessanti dal punto di vista statistico:

Lazio solida in difesa con 6 clean sheet in 11 giornate.

solida in difesa con 6 clean sheet in 11 giornate. Lecce capace di ottenere 5 partite senza subire gol, soprattutto in trasferta.

capace di ottenere 5 partite senza subire gol, soprattutto in trasferta. Nei 36 precedenti in Serie A , la Lazio ha vinto 19 volte, il Lecce 10, 7 i pareggi.

, la ha vinto 19 volte, il 10, 7 i pareggi. Negli ultimi 7 incontri, i salentini hanno ottenuto 4 successi contro i 2 biancocelesti, con 1 pareggio.

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle 18 partite casalinghe contro il Lecce, ma ha perso proprio l’ultima sfida all’Olimpico.

Per quanto riguarda la recente forma:

Lazio : successi contro Juventus e Cagliari , sconfitta con l’ Inter .

: successi contro e , sconfitta con l’ . Lecce: vittoria a Firenze, pareggi contro Sassuolo e Verona, ko interno con il Napoli.

Le quote principali disponibili per Lazio-Lecce

I principali bookmakers attribuiscono un netto favore del pronostico ai padroni di casa. Le quote offerte da Snai presentano il segno 1 (vittoria Lazio) a 1.60, il pareggio (X) a 3.70 e il successo esterno del Lecce (2) a quota 6.00. Questo indica una chiara aspettativa verso una prestazione solida dei biancocelesti, anche in virtù della loro recente affidabilità difensiva.

Le altre quote di rilievo:

Under/Over 2.5 gol: equilibrio tra una partita chiusa e una più aperta, dato il rendimento difensivo di entrambe.

Entrambe le squadre a segno (Goal/No Goal): la Lazio ha avuto molti clean sheet, mentre il Lecce ha segnato principalmente in trasferta.

Le scelte degli allenatori e le assenze potrebbero influire sulla dinamica tattica della partita e sulle scommesse relative ai marcatori.

Tendenze utili e curiosità numeriche sul match dell’Olimpico

Diverse statistiche sottolineano l’equilibrio e alcune particolarità di Lazio-Lecce:

La Lazio è la squadra con più clean sheet in campionato (sei, come la Roma ).

è la squadra con più clean sheet in campionato (sei, come la ). Il Lecce ha collezionato il 70% dei suoi punti in trasferta, con due vittorie esterne stagionali.

ha collezionato il 70% dei suoi punti in trasferta, con due vittorie esterne stagionali. Falcone (Lecce) è il portiere con più parate realizzate nel 2025; Provedel (Lazio) guida la statistica nel torneo in corso.

(Lecce) è il portiere con più parate realizzate nel 2025; (Lazio) guida la statistica nel torneo in corso. Zaccagni (Lazio) è il giocatore che ha causato più ammonizioni agli avversari (nove nei top 5 campionati europei).

(Lazio) è il giocatore che ha causato più ammonizioni agli avversari (nove nei top 5 campionati europei). Solo una gara della Lazio in stagione ha visto entrambe le squadre segnare.

Inoltre, la Lazio risulta superiore per possesso palla (49,5% contro 45,2%), precisione nei passaggi (84,7%) e tiri nello specchio (40 contro 34), mentre il Lecce si distingue per pressing alto (PPDA 12,3) e capacità di ripartenza sulle fasce.

In conclusione, il confronto tra Lazio e Lecce si preannuncia interessante non solo per il valore in palio, ma anche per le numerose statistiche che caratterizzano le due squadre. L’equilibrio difensivo, il rendimento esterno dei salentini e le individualità in grado di spostare gli equilibri fanno di questa partita un appuntamento da seguire attentamente per comprendere meglio le dinamiche del campionato.