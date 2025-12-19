Home | Statistiche e quote Lazio-Cremonese: numeri chiave e trend

La Lazio si prepara ad ospitare la Cremonese allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 20 dicembre alle ore 18:00, per la sedicesima giornata della Serie A 2025/26. Il confronto mette di fronte una squadra biancoceleste che punta a risalire la classifica verso la zona Europa e una formazione grigiorossa determinata a conquistare punti vitali in chiave salvezza. I riflettori sono puntati sulle statistiche delle due squadre e sulle principali quote offerte dai bookmaker per questo match, che si preannuncia ricco di spunti tecnici e numerici.

Contesto e scenario della sfida all’Olimpico

La gara tra Lazio e Cremonese rappresenta una tappa importante per entrambe le compagini. I padroni di casa, guidati da Maurizio Sarri, cercano di sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico romano per consolidare la propria posizione in classifica. Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola arriva nella capitale con la volontà di sorprendere e mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate del torneo, nonostante alcune assenze pesanti. La partita si inserisce in un momento cruciale della stagione, con la necessità per entrambe di capitalizzare ogni occasione utile per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti

Uno sguardo alle statistiche recenti consente di individuare alcune tendenze interessanti sulle due squadre:

Lazio : alterna vittorie e sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con un rendimento altalenante ma un attacco che ha spesso trovato la via del gol.

: alterna vittorie e sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con un rendimento altalenante ma un attacco che ha spesso trovato la via del gol. Cremonese: ha raccolto risultati misti, con due vittorie, una sconfitta e una serie di prestazioni in cui la difesa ha evidenziato alcune fragilità.

Nei precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, la Lazio ha spesso avuto la meglio, complice la maggiore qualità tecnica e una rosa più profonda. Tuttavia, la Cremonese ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche avversari più quotati, soprattutto quando riesce a sfruttare le ripartenze e la fisicità dei propri attaccanti.

Quote e valutazioni dei bookmaker: Lazio favorita

I principali operatori di scommesse evidenziano un chiaro favore nei confronti dei padroni di casa. Le quote offerte da bookmaker come William Hill e Bet365 sono allineate su valori che riflettono la superiorità tecnica della Lazio:

Vittoria Lazio : quota tra 1.62 e 1.65

: quota tra 1.62 e 1.65 Pareggio: quota tra 3.50 e 3.75

Vittoria Cremonese: quota tra 5.00 e 6.00

Questi valori sottolineano il peso del fattore campo e la maggiore esperienza dei biancocelesti, anche se la possibilità di sorprese non può essere del tutto esclusa, soprattutto considerando l’imprevedibilità tipica di questa fase del campionato.

Numeri chiave e curiosità statistiche sui protagonisti

Il match vede in campo alcuni giocatori che stanno vivendo un momento particolarmente interessante dal punto di vista statistico:

Giocatore Presenze Gol Assist Tiri in porta Rating medio Matteo Cancellieri (Lazio) 8 3 0 8/15 7.11 Valentín Castellanos (Lazio) 9 2 3 7/13 6.92 Federico Bonazzoli (Cremonese) 12 5 1 10/18 7.04 Jamie Vardy (Cremonese) 11 4 0 – 6.78

Da segnalare inoltre che la Lazio ha spesso segnato almeno un gol nelle ultime gare casalinghe, mentre la Cremonese ha fatto registrare una certa regolarità realizzativa soprattutto grazie ai propri attaccanti di esperienza.

In sintesi, la sfida tra Lazio e Cremonese si preannuncia interessante non solo per i punti in palio ma anche per le numerose statistiche e le quote che la accompagnano. I numeri suggeriscono un leggero vantaggio per i biancocelesti, ma il calcio, si sa, riserva spesso sorprese e ogni partita fa storia a sé.