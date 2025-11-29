Statistiche e quote Lagonegro-Catania: equilibrio in Serie A2

La settima giornata della Serie A2 Credem Banca propone un confronto di grande interesse tra Rinascita Volley Lagonegro e Sviluppo Sud Catania, in programma domani alle 19:00 presso il Palasport di Villa d’Agri. Questo appuntamento arriva in un momento cruciale per entrambe le formazioni, desiderose di confermare i segnali di crescita emersi nelle ultime settimane e di consolidare la propria posizione in classifica davanti a un pubblico sempre molto partecipe.

Un evento chiave per la stagione di Lagonegro e Catania

La gara tra Lagonegro e Catania si preannuncia come una sfida ad alta intensità tecnica, caratterizzata dalla volontà di entrambe le squadre di dare continuità ai recenti risultati positivi. Dopo la sconfitta subita contro Ravenna, la formazione lucana guidata da Waldo Kantor cerca il riscatto davanti ai propri tifosi, forte anche del recupero graduale di tutti gli effettivi, incluso il rientrante Alex Andonovic. Sul fronte opposto, la squadra etnea allenata da Paolo Montagnani arriva galvanizzata dalla vittoria in rimonta contro la capolista Brescia, un successo che ha rilanciato le ambizioni del gruppo. Per entrambe, la partita rappresenta un banco di prova significativo per misurare ambizioni e proporre nuove soluzioni tecniche in un ambiente che si preannuncia caldo e coinvolgente.

Statistiche a confronto: punti, ace e muri

Il confronto tra Lagonegro e Catania si caratterizza per un equilibrio anche nei dati statistici più rilevanti, che confermano la vicinanza di rendimento tra le due formazioni. Prendendo in esame i principali numeri delle prime sei giornate:

Punti Totali: Catania 361, Lagonegro 338

361, 338 Ace: Catania 25, Lagonegro 23

25, 23 Muri-punto: Catania 64, Lagonegro 50

64, 50 Percentuale di positività in attacco Lagonegro: 46,7%

Da sottolineare anche le individualità di spicco: tra gli opposti, il nigeriano Arinze Kelvin Nwachukwu di Catania è il terzo miglior realizzatore del torneo con 113 punti, mentre tra le fila di Lagonegro si mettono in luce Raffaelli (56 punti) e Armenante (39 punti). Nel fondamentale del muro, spicca Nicolò Volpe di Catania con 17 punti, tra i migliori della categoria.

Quote principali e mercati disponibili

Sebbene i dettagli delle quote aggiornate dei bookmaker per l’incontro non siano stati diffusi nel dettaglio, il sostanziale equilibrio tra le due squadre lascia presagire valori molto vicini nei principali mercati di scommessa. Tradizionalmente, in partite di questa natura si osservano:

Quote 1X2 allineate per la vittoria di ciascuna squadra

allineate per la vittoria di ciascuna squadra Mercati su numero totale di set e over/under punti

e Possibilità di scommettere su miglior marcatore e numero di ace

L’andamento delle ultime giornate, caratterizzato da risultati incerti e rimonte, suggerisce che anche i bookmaker potrebbero offrire quote con margini ridotti tra le due formazioni, riflettendo la grande competitività del campionato.

Curiosità numeriche e trend da tenere d’occhio

Alcune tendenze e dati meritano attenzione in vista della sfida:

Catania ha appena rimontato dallo 0-2 al 3-2 contro Brescia , dimostrando grande capacità di reazione

ha appena rimontato dallo 0-2 al 3-2 contro , dimostrando grande capacità di reazione Nwachukwu (Catania) è tra i top scorer del campionato con 113 punti

(Catania) è tra i top scorer del campionato con 113 punti Luka Basic (Catania) ha già messo a referto 96 punti e rappresenta una minaccia costante in attacco

(Catania) ha già messo a referto 96 punti e rappresenta una minaccia costante in attacco Lagonegro può contare sul fattore campo: la spinta del pubblico di Villa d’Agri è spesso determinante

può contare sul fattore campo: la spinta del pubblico di è spesso determinante Entrambe le squadre hanno percentuali simili negli ace, a testimonianza di una battuta efficace

Da segnalare inoltre l’iniziativa congiunta delle squadre e della Federazione Italiana Pallavolo contro la violenza sulle donne, con la lettura di un messaggio e la presenza in campo delle delegate dell’Associazione Pianeta Donna.

In conclusione, la sfida tra Lagonegro e Catania si annuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici e statistici. I numeri delle due squadre, la qualità dei singoli e l’ambiente del Palasport di Villa d’Agri promettono un appuntamento avvincente e tutto da seguire per appassionati e addetti ai lavori.