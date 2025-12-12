Home | Statistiche e quote La Liga: favoriti, trend e numeri chiave

La sedicesima giornata di La Liga 2025/26 propone sfide di alto interesse sia per le zone alte che per quelle intermedie della classifica. Le partite in programma dal 12 al 15 dicembre vedranno protagoniste squadre come Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Real Sociedad e tante altre realtà spagnole. Questo articolo analizza statistiche, dati di forma e le quote principali offerte dai bookmaker, proponendo una panoramica dettagliata e accessibile anche a chi si avvicina da poco al mondo delle scommesse sportive.

Statistiche comparate e forma delle squadre in campo

La sedicesima giornata mette a confronto squadre dal rendimento molto vario:

Real Madrid arriva da una serie positiva, con Kylian Mbappé autore di 16 gol in 16 presenze e Vinícius Júnior sempre incisivo sulle fasce (5 reti e 4 assist).

arriva da una serie positiva, con autore di 16 gol in 16 presenze e sempre incisivo sulle fasce (5 reti e 4 assist). Atlético Madrid , guidato da Julián Álvarez (7 gol), punta a consolidare la propria posizione contro un Valencia in cerca di riscatto.

, guidato da (7 gol), punta a consolidare la propria posizione contro un in cerca di riscatto. Levante e Villarreal si affrontano in un derby valenciano che vede il “sottomarino giallo” favorito, complice una migliore sequenza di risultati recenti.

e si affrontano in un derby valenciano che vede il “sottomarino giallo” favorito, complice una migliore sequenza di risultati recenti. Real Sociedad e Girona si sfidano con i baschi leggermente favoriti; Brais Mendez e Ander Barrenetxea risultano tra i più propositivi della squadra di casa.

e si sfidano con i baschi leggermente favoriti; e risultano tra i più propositivi della squadra di casa. Rayo Vallecano e Real Betis si affrontano in una sfida equilibrata, con García Rivera e Jorge de Frutos tra i giocatori chiave dei padroni di casa, mentre Lo Celso dirige il gioco per gli ospiti.

La tabella seguente riassume alcune delle statistiche individuali più rilevanti dei protagonisti:

Giocatore Squadra Presenze Gol Assist Kylian Mbappé Real Madrid 16 16 4 Julián Álvarez Atlético Madrid 16 7 2 Brais Mendez Real Sociedad 14 3 0 García Rivera Rayo Vallecano 15 3 1 Giovani Lo Celso Real Betis 12 1 2

Quote principali disponibili: favoriti e possibili sorprese

I principali bookmaker concordano nel proporre come favorite squadre di vertice come Real Madrid e Atlético Madrid. Di seguito le quote più significative per alcune delle sfide:

Alavés-Real Madrid : vittoria ospite quotata tra 1.60 e 1.62, pareggio a circa 4.00, successo interno tra 5.00 e 5.50.

: vittoria ospite quotata tra 1.60 e 1.62, pareggio a circa 4.00, successo interno tra 5.00 e 5.50. Atlético Madrid-Valencia : vittoria dei Colchoneros quotata tra 1.30 e 1.32, il pareggio a 5.00 e la vittoria esterna a 10.00 o più.

: vittoria dei Colchoneros quotata tra 1.30 e 1.32, il pareggio a 5.00 e la vittoria esterna a 10.00 o più. Levante-Villarreal : Villarreal favorito con quote tra 1.67 e 1.70, pareggio e vittoria del Levante offerte tra 4.00 e 4.33.

: Villarreal favorito con quote tra 1.67 e 1.70, pareggio e vittoria del Levante offerte tra 4.00 e 4.33. Rayo Vallecano-Real Betis : equilibrio nei valori, con vittoria dei padroni di casa tra 2.50 e 2.55, pareggio intorno a 3.30-3.40, vittoria Betis tra 2.75 e 2.80.

: equilibrio nei valori, con vittoria dei padroni di casa tra 2.50 e 2.55, pareggio intorno a 3.30-3.40, vittoria Betis tra 2.75 e 2.80. Real Sociedad-Girona: baschi favoriti a 1.73-1.75, pareggio tra 3.60 e 4.00, Girona vincente a 4.50-4.60.

Questi dati suggeriscono una certa fiducia verso le big, ma anche la possibilità di risultati inattesi nelle sfide più equilibrate.

Tendenze e curiosità numeriche: rendimento casa/trasferta e individualità

Alcuni trend e curiosità emergono analizzando i numeri delle ultime giornate:

Mbappé segna in media un gol a partita, consolidando la sua leadership tra i marcatori.

segna in media un gol a partita, consolidando la sua leadership tra i marcatori. Atlético Madrid vanta una delle difese più solide della competizione, con Oblak spesso decisivo.

vanta una delle difese più solide della competizione, con spesso decisivo. Levante attraversa un periodo difficile, con cinque sconfitte consecutive, mentre Villarreal è reduce da cinque vittorie di fila.

attraversa un periodo difficile, con cinque sconfitte consecutive, mentre è reduce da cinque vittorie di fila. Espanyol e Getafe propongono attacchi molto giovani ma già produttivi, con Mayoral e Liso tra i più attesi.

e propongono attacchi molto giovani ma già produttivi, con e tra i più attesi. Il Real Betis si distingue per la capacità di segnare sia in casa che in trasferta, pur mantenendo valori difensivi costanti.

La variazione delle quote durante la settimana è spesso legata alle condizioni fisiche dei giocatori chiave e ai risultati delle partite precedenti, elementi che i bookmaker tengono in grande considerazione.

In conclusione, la sedicesima giornata di La Liga si presenta ricca di spunti analitici, tra statistiche individuali di rilievo e quote che riflettono sia le gerarchie del campionato sia il momento di forma delle squadre. Un’occasione per osservare l’evoluzione di giocatori affermati e giovani talenti, in un contesto competitivo sempre imprevedibile.