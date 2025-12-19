Home | Statistiche e Quote Knicks-76ers: tutti i dati chiave della sfida

Sabato 20 dicembre, all’1:00 di notte italiana, il Madison Square Garden di New York sarà il palcoscenico della sfida tra New York Knicks e Philadelphia 76ers, una partita attesa dagli appassionati di NBA non solo per il valore delle due squadre, ma anche per il momento di forma che vivono. Analizziamo dati, statistiche e quote principali che caratterizzano questo evento.

Il contesto della sfida tra Knicks e 76ers: entusiasmo e incertezze a confronto

I New York Knicks arrivano a questa partita con il morale alle stelle, forti di cinque successi consecutivi e del recente trionfo nella NBA Cup, ottenuto per la terza volta nella loro storia. L’ultima vittoria contro gli Spurs, grazie alle prestazioni convincenti di Anunoby e Brunson, ha consolidato la fiducia del gruppo. Sul fronte opposto, i Philadelphia 76ers vivono una situazione più complessa: la squadra ha appena subito una sconfitta combattuta contro gli Atlanta Hawks, mettendo in luce alcune difficoltà nei momenti decisivi delle partite. Affrontare i Knicks in trasferta, in questo scenario, rappresenta un banco di prova impegnativo per la formazione di coach Nick Nurse.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti tra le due squadre

Analizzando i dati delle ultime settimane, emergono alcune differenze chiave tra le due formazioni:

New York Knicks : 5 vittorie consecutive Trionfo nell’ultima edizione della NBA Cup Leader in campo: Anunoby e Brunson

: Philadelphia 76ers : Sconfitta nell’ultimo match contro Atlanta Hawks Difficoltà nei finali di gara Assenze e rotazioni limitate

:

I precedenti stagionali tra Knicks e Sixers vedono generalmente confronti equilibrati, ma il fattore campo può giocare un ruolo determinante, come spesso accaduto al Madison Square Garden.

Le quote principali offerte dai bookmakers per Knicks-76ers

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che rispecchiano l’attuale momento di forma delle due squadre:

Esito Finale Quota Knicks Quota 76ers Vittoria 1.60 2.30

Le quote favoriscono i Knicks, ritenuti più solidi e costanti negli ultimi incontri, mentre i 76ers sono considerati outsider, anche a causa delle recenti difficoltà e delle assenze pesanti nel roster.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla sfida

I Knicks hanno vinto tutte le ultime 3 partite casalinghe contro i 76ers .

hanno vinto tutte le ultime 3 partite casalinghe contro i . La formazione di New York va a segno con almeno 110 punti da 4 partite consecutive.

va a segno con almeno 110 punti da 4 partite consecutive. Per Philadelphia , la difesa ha subito più di 105 punti in 5 delle ultime 7 gare.

, la difesa ha subito più di 105 punti in 5 delle ultime 7 gare. L’MVP Joel Embiid (76ers) è atteso al rientro dopo una breve assenza, ma non è ancora certa la sua presenza in quintetto.

Da notare anche la capacità dei Knicks di coprire spesso lo spread, segno di una squadra non solo vincente, ma capace di chiudere le partite con margine, elemento che incide anche sulle scelte di quotazione dei bookmakers.

In conclusione, la sfida tra New York Knicks e Philadelphia 76ers si preannuncia ricca di spunti sia dal punto di vista tecnico che statistico. Le quote riflettono il momento favorevole dei padroni di casa, ma il basket NBA ci ha spesso abituato a sorprese, rendendo ogni sfida avvincente fino all’ultima sirena.