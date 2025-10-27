Statistiche e quote Juventus-Udinese: tutti i numeri chiave

La prossima giornata di Serie A vedrà protagonista la sfida tra Juventus e Udinese, in programma allo Stadium nel turno infrasettimanale. Un incontro che attira l’attenzione non solo per il valore delle squadre, ma anche per alcuni dati statistici e curiosità legate alla direzione arbitrale di Marco Di Bello, della Sezione AIA di Brindisi. Analizziamo nel dettaglio le statistiche, i precedenti e le principali quote offerte dai bookmaker per questa attesa partita.

Juventus-Udinese: l’evento e la direzione di gara

Il match tra Juventus e Udinese, valido per il turno infrasettimanale di Serie A, vedrà come arbitro Marco Di Bello. Per la squadra di casa si tratta del ventesimo incontro diretto dal fischietto pugliese nella massima serie. I precedenti con Di Bello come direttore di gara raccontano di una Juventus solida tra le mura amiche: in otto sfide casalinghe, i bianconeri hanno collezionato ben sette vittorie e un solo pareggio. È tuttavia interessante notare che l’ultimo successo in campionato sotto la direzione di Di Bello risale alla quattordicesima giornata della stagione 2022-2023 (1-0 contro il Verona), mentre nelle gare successive sono arrivati un ko all’Olimpico e tre pareggi contro Bologna, Hellas Verona ed Empoli. Per l’Udinese, invece, i precedenti con Di Bello sono 22: un bilancio che vede solo tre vittorie, cinque pareggi e ben quattordici sconfitte.

Confronto statistico tra Juventus e Udinese con Di Bello

Andando più a fondo nell’analisi dei precedenti, emergono alcuni dati interessanti che evidenziano il rendimento delle due squadre quando arbitra Di Bello:

Juventus – 19 incontri: 11 vittorie (7 in casa), 6 pareggi (1 in casa), 2 sconfitte (0 in casa)

– 19 incontri: 11 vittorie (7 in casa), 6 pareggi (1 in casa), 2 sconfitte (0 in casa) Gol realizzati dalla Juventus : 32 (17 in casa)

: 32 (17 in casa) Gol subiti dalla Juventus: 16 (5 in casa)

Udinese – 22 incontri: 3 vittorie (1 in trasferta), 5 pareggi (1 in trasferta), 14 sconfitte (6 in trasferta)

– 22 incontri: 3 vittorie (1 in trasferta), 5 pareggi (1 in trasferta), 14 sconfitte (6 in trasferta) Gol realizzati dall’ Udinese : 18 (5 in trasferta)

: 18 (5 in trasferta) Gol subiti dall’Udinese: 41 (19 in trasferta)

Questi numeri confermano una netta supremazia della Juventus nei confronti dell’Udinese quando la direzione di gara è affidata a Di Bello, soprattutto nelle partite disputate allo Stadium.

Le quote principali per Juventus-Udinese

Le statistiche dei precedenti influenzano anche le valutazioni dei principali bookmaker. La Juventus, forte dei numeri favorevoli sotto la direzione di Di Bello, viene generalmente vista come favorita nelle quote pre-partita. Le agenzie di scommesse tendono a proporre valori più bassi per il successo della squadra di casa, mentre la vittoria dell’Udinese viene quotata con margini più ampi, riflettendo la maggiore difficoltà storica dei friulani nei confronti dei bianconeri torinesi. Anche il pareggio viene considerato un risultato meno probabile, soprattutto in virtù della solidità della Juventus in casa con questo arbitro. Per chi si avvicina alle scommesse sportive, è importante interpretare le quote come un indice delle probabilità statistiche, senza considerarle una certezza.

Tendenze, curiosità e numeri sull’arbitro Di Bello

Un aspetto interessante riguarda anche l’andamento generale delle partite dirette da Di Bello in Serie A:

179 presenze totali nel massimo campionato italiano

73 vittorie per le squadre di casa

41 pareggi

65 vittorie per le squadre in trasferta

Nel corso di questa stagione, Di Bello ha diretto una sola partita in Serie B: Como-Cremonese 1-1 alla quinta giornata. Per quanto riguarda le ultime prestazioni con l’Udinese, i friulani sono reduci da due sconfitte consecutive quando l’arbitro brindisino era in campo (0-4 con l’Inter nel 2023-2024 e 1-2 con l’Atalanta nel 2024-2025). Questi dati offrono un quadro statistico utile per leggere la partita anche da un punto di vista numerico, senza dimenticare il valore dei singoli e il contesto delle gare.

In conclusione, la sfida tra Juventus e Udinese si preannuncia interessante sia per la posta in palio che per i dati storici legati alla direzione di Di Bello. Le statistiche e le quote confermano il trend favorevole alla squadra di casa, ma come sempre il calcio sa riservare sorprese e nessun dato può dare certezze assolute sull’esito finale dell’incontro.