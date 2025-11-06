Statistiche e quote Juventus-Torino: numeri e tendenze derby

Juventus e Torino si preparano a disputare il derby della Mole, valido per l’11ª giornata della Serie A 2025/26. L’incontro si terrà sabato 8 novembre alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Il match, atteso da tifosi e appassionati, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN a partire dalle 17:30. Questo appuntamento rappresenta uno dei momenti clou della stagione per entrambe le squadre, vista la storica rivalità cittadina e l’importanza dei punti in palio.
Derby della Mole: presentazione e contesto della sfida
Il derby tra Juventus e Torino si conferma come uno degli eventi più sentiti e seguiti del calendario calcistico italiano. Il confronto dell’8 novembre arriva in un momento in cui entrambe le formazioni cercano conferme: la Juventus punta a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere una lunga tradizione favorevole nei confronti dei granata, mentre il Torino desidera interrompere una serie negativa nei derby e cercare un risultato prestigioso in trasferta. L’ultimo confronto tra le due squadre, terminato 1-1 l’11 gennaio scorso, ha lasciato aperti molti interrogativi sulla capacità del Torino di arginare l’egemonia bianconera nei derby. Le probabili formazioni vedono la Juventus schierata con il 3-4-2-1 e il Torino con il 3-4-1-2, con alcuni indisponibili importanti su entrambi i fronti.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche recenti e precedenti: dominio Juventus e segnali Torino
L’analisi dei dati storici e delle statistiche recenti mette in luce il netto predominio della Juventus nei derby della Mole:
- 37 derby su 38 imbattuti per la Juventus (27 vittorie, 10 pareggi).
- L’unica vittoria granata nel periodo risale al 26 aprile 2015 (2-1).
- 20 match consecutivi senza sconfitta per la Juventus contro il Torino, seconda serie aperta più lunga dopo quella contro il Bologna.
- Imbattibilità casalinga nei derby: 19 partite di fila senza sconfitte all’Allianz Stadium (14 vittorie, 5 pareggi).
Per quanto riguarda il Torino, i granata arrivano imbattuti da cinque gare di campionato (2 vittorie, 3 pareggi), anche se in trasferta il rendimento è meno brillante: solo una vittoria nelle ultime dieci trasferte di Serie A, con ben cinque partite senza segnare gol. L’ultimo successo esterno risale al 14 settembre (1-0 contro la Roma).
Quote e mercati principali per Juventus-Torino
Le principali agenzie di scommesse quotano la Juventus come favorita nella sfida, alla luce dei numeri e della storia recente. Solitamente, la vittoria bianconera presenta una quota piuttosto bassa rispetto a quella del Torino, che parte da underdog. Il pareggio, considerata la possibilità di equilibrio come visto nell’ultimo confronto diretto, si attesta su quote intermedie. I mercati più attenzionati sono:
- Esito finale 1X2 (vittoria Juventus, pareggio, vittoria Torino)
- Under/Over 2.5 gol (spesso in equilibrio nei derby)
- Marcatori: attenzione a Kenan Yildiz per la Juventus e a Giovanni Simeone per il Torino, entrambi spesso decisivi nei derby recenti.
I bookmaker tengono conto delle recenti difficoltà offensive del Torino in trasferta e dell’ampia distribuzione dei gol tra i giocatori bianconeri, proponendo quote interessanti anche sui marcatori e sulle reti totali.
Tendenze e curiosità statistiche del derby della Mole
L’aspetto statistico del derby regala numerose curiosità:
- La Juventus ha utilizzato ben 11 marcatori diversi in questa stagione, un dato che la pone al pari dell’Inter per varietà di uomini a segno.
- Le ultime nove reti bianconere sono state segnate da nove calciatori differenti, a dimostrazione della pericolosità diffusa della squadra di Spalletti.
- Il Torino è una delle tre squadre che hanno subito più gol in questo campionato (16 reti incassate), e detiene il primato negativo di reti subite nel primo tempo (11).
- Kenan Yildiz ha segnato in entrambi gli ultimi due derby; solo Gianluca Vialli riuscì a segnare in tre derby consecutivi dal 1995 al 1996.
- Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in Serie A, record condiviso con Duván Zapata dalla stagione 2016/17.
Inoltre, la Juventus ha perso solo una delle ultime 31 gare all’Allianz Stadium, mantenendo la porta inviolata in ben 17 occasioni. Questi dati sottolineano la solidità casalinga dei bianconeri e le difficoltà che il Torino dovrà affrontare.
Il derby della Mole tra Juventus e Torino resta una sfida ricca di fascino, storia e numeri che fotografano l’andamento recente delle due squadre. Le statistiche e le quote evidenziano il predominio bianconero, ma in una partita così sentita il risultato non è mai scontato e anche le tendenze possono essere sovvertite sul campo.