Home | Statistiche e quote Juve Stabia-Venezia: numeri e curiosità

Juve Stabia e Venezia si preparano a scendere in campo per la seconda giornata di Serie B, in programma allo stadio di Castellammare. L’incontro, che segna il debutto casalingo delle Vespe nella stagione, vedrà come arbitro principale Daniele Perenzoni, recentemente promosso alla CAN e già protagonista in diverse gare della serie cadetta e maggiore. Analizziamo statistiche, dati storici e informazioni sulle quote per inquadrare meglio la sfida.

Analisi descrittiva dell’evento: debutto casalingo e designazione arbitrale

La gara tra Juve Stabia e Venezia rappresenta un appuntamento di rilievo per entrambe le squadre. Da un lato, la squadra di casa cerca il riscatto dopo l’ultima stagione in Serie C e punta a iniziare con il piede giusto davanti al proprio pubblico; dall’altro, i lagunari vogliono confermare le ambizioni di alta classifica. L’attenzione è anche sul direttore di gara, Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, che ha già diretto sfide di spessore in Serie B e Serie A, distinguendosi per affidabilità e personalità. Il match si svolgerà in un clima di grande interesse, alimentato dalla presenza dell’ex Adorante tra gli ospiti e dal desiderio di ben figurare davanti ai sostenitori locali.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le squadre

Un elemento centrale nell’analisi dell’incontro riguarda i precedenti tra le due compagini sotto la direzione dell’arbitro Perenzoni:

Juve Stabia : 3 precedenti, nessuna vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte

Venezia: 3 precedenti, 2 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta

Negli ultimi incroci, la squadra veneta si è dimostrata più efficace, sfruttando anche la propria compattezza difensiva. La scorsa stagione, proprio con Perenzoni in campo, il Venezia ha superato la Juve Stabia per 1-0 grazie a una rete di Orji Okwonkwo. La Juve Stabia, invece, non è ancora riuscita a conquistare i tre punti sotto la direzione di questo arbitro, mostrando qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva.

Forma recente delle squadre:

Juve Stabia arriva dalla promozione e punta sulla spinta emotiva del pubblico.

Venezia ha iniziato la stagione con ambizioni di vertice e punta a consolidarsi tra le favorite.

Statistiche dell’arbitro: rendimento e numeri principali

Daniele Perenzoni si segnala per una carriera in costante crescita. Ecco i numeri salienti:

Totale gare dirette Vittorie interne Pareggi Vittorie esterne Rigori assegnati Espulsioni 104 41 31 32 34 32

La distribuzione delle vittorie segnala un sostanziale equilibrio tra successi interni ed esterni, con una leggera prevalenza dei risultati a favore delle squadre di casa. Perenzoni tende a mantenere un certo rigore disciplinare, come evidenziato dal numero di rigori concessi e di espulsioni decretate. Nella stagione corrente ha già diretto una partita di Coppa Italia tra Monza e Frosinone, terminata con la vittoria degli ospiti e un’espulsione assegnata nel finale.

Quote principali e mercato scommesse: panoramica

Le principali piattaforme di scommesse offrono quote equilibrate per questa sfida, segno di incertezza e di attese bilanciate da parte degli operatori. Le quote sul risultato finale tendono a oscillare tra:

Vittoria Juve Stabia : intorno a 2.80-3.00

: intorno a 2.80-3.00 Pareggio: circa 3.10-3.20

Vittoria Venezia: tra 2.40 e 2.60

Questi valori riflettono la percezione di equilibrio, con una leggera preferenza per gli ospiti, complice la maggior esperienza nella categoria e i precedenti favorevoli. I mercati aggiuntivi, come Under/Over 2.5 e Goal/No Goal, propongono quote vicine all’unità, a conferma dell’incertezza sull’andamento della gara.

Tendenze, curiosità numeriche e dati utili

La Juve Stabia non ha mai vinto con Perenzoni arbitro, subendo 3 reti e segnandone 0 in tre gare dirette.

non ha mai vinto con arbitro, subendo 3 reti e segnandone 0 in tre gare dirette. Il Venezia ha sempre ottenuto almeno un punto sotto la direzione dello stesso direttore di gara.

ha sempre ottenuto almeno un punto sotto la direzione dello stesso direttore di gara. L’ultima gara arbitrata da Perenzoni a Castellammare ha visto la vittoria degli ospiti per 1-0.

a ha visto la vittoria degli ospiti per 1-0. Dal punto di vista disciplinare, la media di rigori ed espulsioni in carriera è piuttosto alta, fattore da considerare nel corso della partita.

In sintesi, la sfida tra Juve Stabia e Venezia si preannuncia incerta e combattuta, con numeri e statistiche che suggeriscono equilibrio, ma con qualche dato favorevole agli ospiti. La direzione di Perenzoni aggiunge un ulteriore elemento di interesse, visti i precedenti e il suo stile di arbitraggio attento e autorevole.