Home | Statistiche e Quote: Juve Stabia-Palermo tra numeri e tendenze

Palermo si prepara a una trasferta delicata nel campionato di Serie B: la formazione rosanero, guidata da Pippo Inzaghi, affronterà la Juve Stabia domenica, con fischio d’inizio previsto alle ore 15:00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. L’incontro arriva dopo la brillante vittoria per 5-0 contro il Pescara e si inserisce in un momento cruciale per la stagione dei siciliani, chiamati a confermare la loro ambizione anche lontano dal Barbera.

Una trasferta che sa di riscatto per il Palermo

La prossima partita rappresenta per il Palermo una doppia sfida: da un lato la volontà di dare continuità a una vittoria esaltante, dall’altro l’opportunità di riscattarsi dopo la dolorosa eliminazione subita nei playoff dello scorso anno proprio per mano della Juve Stabia. Gli uomini di Inzaghi sono reduci da una delle migliori prestazioni stagionali, ma sono chiamati a dimostrare maturità e solidità anche in trasferta, dove finora hanno giocato appena quattro partite, meno di ogni altra squadra del campionato. L’ultima uscita esterna si è conclusa con una sconfitta sul campo del Catanzaro, episodio che rende ancora più stringente la necessità di tornare a raccogliere punti fuori casa.

Statistiche a confronto: forma e rendimento delle due squadre

Analizzando le statistiche più recenti emergono alcuni dati interessanti:

è imbattuta nelle ultime quattro gare interne (2 vittorie, 2 pareggi). La formazione campana ha subito soltanto una rete in queste partite giocate tra le mura amiche, confermando una notevole solidità difensiva al Menti .

non perde da 13 trasferte consecutive in contro squadre campane. Più della metà di queste sfide esterne sono terminate con la porta inviolata per i siciliani.

Questi numeri evidenziano una certa affidabilità del Palermo contro le compagini della regione, ma anche la difficoltà nel violare il campo di una Juve Stabia in salute, almeno sul piano sportivo.

I numeri offensivi e difensivi: focus su giocatori chiave

Nella sfida di domenica, particolare attenzione va riservata al momento di forma di alcuni protagonisti:

Brunori e Pohjanpalo sono tra i principali riferimenti offensivi del Palermo , capaci di incidere con gol e assist.

e sono tra i principali riferimenti offensivi del , capaci di incidere con gol e assist. La difesa rosanero ha dimostrato spesso solidità in trasferta, come testimoniano le molte gare senza subire gol contro le squadre campane.

Dall’altra parte, la Juve Stabia ha costruito la propria imbattibilità casalinga su una fase difensiva compatta e organizzata.

L’equilibrio tra attacco e difesa sarà quindi uno degli elementi chiave dell’incontro.

Quote e mercati principali: cosa dicono i bookmaker

Le principali agenzie di scommesse sottolineano l’equilibrio della sfida. Il segno “2” (vittoria esterna del Palermo) è leggermente favorito rispetto al segno “1”, ma le quote sono ravvicinate, segno di una partita aperta a ogni risultato. Il pareggio resta una soluzione considerata probabile, vista la solidità difensiva della Juve Stabia e la necessità del Palermo di non sbilanciarsi troppo. I mercati “Under/Over” riflettono anch’essi una certa prudenza, con l’Under 2.5 leggermente favorito rispetto all’Over, coerentemente con le tendenze difensive delle due squadre.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati da non perdere

Alcune statistiche e curiosità arricchiscono il quadro della sfida:

La Juve Stabia non ha mai perso in casa in questa stagione.

non ha mai perso in casa in questa stagione. Il Palermo ha segnato in 10 delle ultime 13 trasferte contro squadre campane.

ha segnato in 10 delle ultime 13 trasferte contro squadre campane. Il tecnico Inzaghi ha già affrontato la Juve Stabia da allenatore, senza mai vincere fuori casa.

Questi dati suggeriscono una sfida equilibrata, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

In sintesi, la trasferta del Palermo contro la Juve Stabia rappresenta un banco di prova significativo per la squadra di Inzaghi, chiamata a confermare i progressi mostrati nell’ultima giornata e a consolidare la propria posizione in classifica. Le statistiche e le quote fotografano un match aperto, dove la solidità difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni saranno determinanti.