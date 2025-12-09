Statistiche e Quote JL Bourg-Trento: numeri chiave in EuroCup

La Dolomiti Energia Trentino si prepara ad affrontare una sfida di altissimo livello sul campo della capolista JL Bourg-en-Bresse nel Round 10 della BKT EuroCup. La gara, in programma martedì 9 dicembre 2025, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso europeo della formazione trentina. Dopo aver sfiorato l’impresa al Forum di Assago, i bianconeri cercano continuità e punti pesanti contro una delle squadre più solide e in forma dell’intera competizione.

Dolomiti Energia Trentino a caccia di un colpo esterno in EuroCup

La stagione della Dolomiti Energia Trentino in EuroCup è caratterizzata da risultati altalenanti ma anche da segnali incoraggianti. La squadra guidata da coach Cancellieri viene da una convincente vittoria esterna contro Ulm (87-100), con prestazioni individuali di rilievo da parte di Jones (19 punti), Bayehe (19), Steward (18), Jakimovski (13) e Jogela (12). L’ultima sfida al Forum contro Milano ha visto i trentini lottare fino agli ultimi secondi, sfiorando la vittoria. Per la sfida in Francia, la Dolomiti Energia avrà a disposizione l’organico al completo, elemento che aumenta le possibilità di una prestazione solida contro la capolista del girone.

Forma e statistiche a confronto: Trento contro la capolista Bourg

Il JL Bourg-en-Bresse arriva all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive in EuroCup e di una striscia complessiva di sette successi nelle ultime otto gare tra campionato e coppa. I francesi, guidati da Frédéric Fauthoux, sono considerati tra i favoriti del torneo, anche grazie a una difesa di altissimo livello (69.6 punti subiti di media). In cabina di regia spicca Darius McGhee, affiancato da un roster profondo e versatile, con atleti come Adam Mokoka, JT Shumate e il lungo Kevin Kokila.

Trento in EuroCup: 81.3 punti segnati di media, 51.4% da due, 27% da tre, 74.3% ai liberi

in EuroCup: 81.3 punti segnati di media, 51.4% da due, 27% da tre, 74.3% ai liberi Seconda squadra per rimbalzi totali (38.1 a partita), prima per rimbalzi offensivi (14.2)

Concede 88 punti di media agli avversari

Bourg-en-Bresse : 80.8 punti segnati, 55.9% da due, 35.8% da tre, 71.7% ai liberi

: 80.8 punti segnati, 55.9% da due, 35.8% da tre, 71.7% ai liberi 16.6 assist, 35.9 rimbalzi complessivi (10.2 offensivi)

Miglior difesa della competizione con 69.6 punti subiti

Precedenti e andamento recente delle due squadre

I precedenti tra Trento e Bourg sorridono ai francesi, che hanno vinto tutti e tre i confronti finora disputati. Nella stagione 2023-2024, Bourg si è imposto sia in casa (79-67) sia in trasferta (79-72), mentre nella gara d’andata della stagione attuale i transalpini hanno travolto Trento 79-48 con una prestazione dominante di McGhee (22 punti). Il dato dei precedenti evidenzia la solidità della formazione francese e le difficoltà storiche dei bianconeri contro questo avversario.

Quote e mercati principali per il match di EuroCup

Le principali agenzie di scommesse evidenziano il netto favore della JL Bourg-en-Bresse per la vittoria, considerando il rendimento interno e la solidità difensiva dei francesi. Le quote per la vittoria dei padroni di casa si aggirano tra 1.20 e 1.30, mentre il successo esterno di Trento viene valutato tra 3.50 e 4.50. I mercati più seguiti comprendono:

Handicap punti a favore di Trento (+8.5/+10.5)

Totale punti (over/under 155.5)

Quote su margine di vittoria (Bourg con scarto superiore a 10 punti)

Le quote riflettono la forza difensiva di Bourg, spesso coinvolta in partite a basso punteggio grazie alla propria solidità nel pitturato e sul perimetro.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcune tendenze e dati numerici emergono con evidenza dall’analisi statistica delle due squadre:

Bourg ha la migliore difesa della EuroCup 2025, concedendo solo il 48.5% da due e il 29.4% da tre agli avversari.

ha la migliore difesa della EuroCup 2025, concedendo solo il 48.5% da due e il 29.4% da tre agli avversari. Trento è la squadra che conquista più extra possessi grazie ai rimbalzi offensivi.

è la squadra che conquista più extra possessi grazie ai rimbalzi offensivi. McGhee (Bourg) è stato protagonista nel match d’andata con 22 punti contro Trento.

(Bourg) è stato protagonista nel match d’andata con 22 punti contro Trento. I bianconeri subiscono mediamente 88 punti, dato che potrebbe pesare contro una squadra organizzata come Bourg.

Nel complesso, le statistiche suggeriscono un confronto tra la capacità realizzativa e la fisicità a rimbalzo di Trento contro il sistema difensivo e la versatilità di Bourg.

L’incontro tra Dolomiti Energia Trentino e JL Bourg-en-Bresse promette di essere una sfida intensa tra due squadre con caratteristiche tecniche e statistiche molto differenti. I numeri e le quote raccontano di un match in cui Bourg parte favorita, ma Trento proverà a sfruttare le proprie doti a rimbalzo e la rinnovata fiducia per tentare il colpo in trasferta.