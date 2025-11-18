Statistiche e quote Jannik Sinner: stagione da record nel 2025

Jannik Sinner è stato il protagonista assoluto del circuito tennistico nel 2025, conquistando risultati storici che hanno inciso significativamente nel panorama internazionale. Dopo il trionfo alle Nitto ATP Finals e la decisione di non partecipare alla Davis Cup per prepararsi al meglio alla stagione 2026, il tennista azzurro si conferma tra i principali candidati ai titoli Slam dell’anno prossimo. Questo articolo offre uno sguardo dettagliato alle statistiche che ne hanno caratterizzato la stagione e alle principali quote sui tornei più prestigiosi del 2026.

Un 2025 da record: il dominio di Sinner tra numeri e primati

La stagione 2025 di Jannik Sinner verrà ricordata come una delle più impressionanti mai registrate da un tennista italiano. Spicca il trionfo a Wimbledon, torneo che nessun altro azzurro aveva mai conquistato dal 1877, e la vittoria alle Nitto ATP Finals, dove Sinner ha dominato senza cedere nemmeno un set. In totale, l’altoatesino ha raggiunto 10 finali su 12 tornei giocati, con una percentuale di accesso all’atto conclusivo pari all’83,3%. Va sottolineato che i soli tornei in cui non ha raggiunto la finale sono stati Halle e Shanghai, a testimonianza di una continuità di rendimento fuori dal comune.

6 titoli vinti: 2 Slam ( Australian Open e Wimbledon ), 1 Masters 1000 ( Parigi ), 2 ATP 500 ( Pechino e Vienna ) e le ATP Finals.

e ), 1 Masters 1000 ( ), 2 ATP 500 ( e ) e le ATP Finals. Record contro Top 10: 19 vittorie e 4 sconfitte, tutte contro Carlos Alcaraz .

. Percentuale di vittorie stagionale: 90,63% con 58 successi e 6 sconfitte.

Questi numeri, uniti alle 31 vittorie consecutive sul cemento indoor – una striscia iniziata dopo la finale persa alle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic – confermano la solidità e la crescita di Sinner ai massimi livelli.

Statistiche comparative: Sinner tra i grandi del tennis mondiale

Confrontando le prestazioni di Sinner con quelle dei grandi della storia, emergono dati sorprendenti:

È il terzo tennista a raggiungere almeno la finale in tutti gli Slam e alle ATP Finals nella stessa stagione, dopo Roger Federer e Novak Djokovic .

e . Unica percentuale di vittorie superiore al 90% in due stagioni consecutive, impresa riuscita solo a Federer fra il 2004 e il 2006.

Ha ottenuto la miglior percentuale di game vinti sia al servizio (91,9%) sia in risposta (32,7%) tra tutti i giocatori ATP nel 2025.

Leader anche nella percentuale di break point convertiti (45,1%), break point salvati (71,8%) e tie-break vinti (84,2%).

Ha trascorso 37 settimane da numero 1 nel 2025, portando il totale personale a 66 settimane in vetta al ranking ATP.

Nella storia recente, solo miti come McEnroe, Lendl e Connors vantano percentuali di successo superiori sul cemento indoor, mentre tra i giocatori in attività nessuno ha fatto meglio di Sinner.

Quote principali per gli Slam 2026: Sinner tra i favoriti

I bookmaker, analizzando i risultati della stagione appena conclusa, inseriscono Jannik Sinner tra i principali favoriti per la vittoria dei tornei dello Slam nel 2026. La sua capacità di imporsi sia su superfici rapide che su quelle più lente rende Sinner un punto di riferimento nelle quote antepost:

Australian Open : Sinner tra i primi due favoriti, con quote molto vicine a quelle di Alcaraz e Djokovic .

: Sinner tra i primi due favoriti, con quote molto vicine a quelle di e . Roland Garros : favorito insieme ad Alcaraz, davanti a Zverev e Djokovic.

: favorito insieme ad Alcaraz, davanti a Zverev e Djokovic. Wimbledon : prima posizione nelle quote, grazie al successo nel 2025.

: prima posizione nelle quote, grazie al successo nel 2025. US Open: nuovamente tra i favoriti, a conferma della sua polivalenza.

Le quote, peraltro, sono soggette a variazioni man mano che si avvicinano i tornei, ma il trend vede Sinner costantemente tra i candidati principali al titolo.

Tendenze e curiosità: i numeri dietro l’exploit di Sinner

Tra le curiosità statistiche che caratterizzano la stagione di Sinner si segnalano alcune serie impressionanti:

31 vittorie consecutive sul cemento indoor, con il 96,7% dei successi ottenuti in due set a zero.

20 set consecutivi vinti alle ATP Finals tra 2024 e 2025.

Media di 11.500 punti ATP in 12 tornei giocati, quasi 1000 punti a evento.

Unico italiano ad aver vinto tutti i principali tornei internazionali su superfici diverse.

Questi dati sottolineano la continuità, la capacità di adattamento e la forza mentale di Sinner, che si conferma tra i principali protagonisti del tennis mondiale.

La stagione 2025 ha consacrato Jannik Sinner come uno dei migliori tennisti al mondo, grazie a statistiche eccezionali e un rendimento costante ai vertici. In attesa di rivederlo in campo nei grandi Slam del 2026, le sue prestazioni e le quote dei bookmaker lo pongono tra i principali protagonisti anche della prossima annata.