Statistiche e quote Italia-Germania ai Mondiali Volley femminile

Il torneo mondiale di volley femminile entra nel vivo con gli ottavi di finale che vedranno opposte Italia e Germania. L’incontro è in programma sabato 30 agosto alle ore 12 a Phuket, e rappresenta un crocevia cruciale per le ambizioni delle azzurre, fresche di un percorso perfetto nella fase a gironi e decise a confermare la propria supremazia internazionale. Nel seguente articolo analizziamo dati, statistiche e principali quote offerte dai bookmaker per questa sfida.

Italia-Germania: La sfida degli ottavi ai Mondiali di volley

Il cammino delle azzurre nei gironi è stato pressoché impeccabile: tre vittorie su tre, con un solo set perso nell’ultima gara contro il Belgio. Nei match precedenti, le ragazze guidate da Velasco hanno superato agevolmente Slovacchia e Cuba per 3-0, consolidando una striscia positiva che ha raggiunto le 32 vittorie consecutive. L’obiettivo dichiarato è il proseguimento di questa serie proprio contro la Germania, affrontata e battuta recentemente in VNL dopo una rimonta che ha richiesto cinque set.

La Germania arriva agli ottavi dopo aver perso un combattuto match contro la Polonia (3-2), mostrando comunque solidità e capacità di giocare punto a punto anche contro avversarie più quotate. Da segnalare inoltre la presenza di ben sei atlete tedesche militanti nella Serie A italiana, elemento che contribuisce a rendere la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista tecnico e tattico.

Analisi statistica: forma recente e precedenti tra Italia e Germania

Un confronto tra le due squadre evidenzia alcuni dati salienti:

Italia : 32 vittorie consecutive nei tornei ufficiali, con un solo set concesso nell’intera fase a gironi.

: 32 vittorie consecutive nei tornei ufficiali, con un solo set concesso nell’intera fase a gironi. Precedente recente: successo delle azzurre in VNL contro la Germania al quinto set, dopo una rimonta.

in contro la al quinto set, dopo una rimonta. Germania : accesso agli ottavi grazie a una prestazione solida nel girone nonostante la sconfitta finale.

: accesso agli ottavi grazie a una prestazione solida nel girone nonostante la sconfitta finale. Sei giocatrici tedesche attualmente in forze a club della Serie A italiana.

Questi dati confermano la superiorità attuale dell’Italia in termini di continuità e risultati, ma anche la capacità della Germania di rendersi pericolosa e di tenere testa a squadre di vertice.

Le quote dei bookmaker per Italia-Germania

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono il netto favore nei confronti delle azzurre per il passaggio ai quarti di finale:

Risultato Snai Starvegas Bwin Italia vincente 1,05 1,05 1,03 Germania vincente 8,50 8,10 8,25

Particolarmente interessante la quota relativa alla vittoria per 3-0 delle azzurre, considerato il risultato più probabile secondo i bookmaker:

Bet365 : 1,66

: 1,66 Starvegas e Admiralbet : 1,57

e : 1,57 Vincitu: 1,41

Le quote evidenziano dunque una solida fiducia nella capacità dell’Italia di imporsi senza cedere set, ma la presenza di numerose atlete tedesche nel campionato italiano lascia aperte alcune incognite relative all’approccio tattico del match.

Tendenze e curiosità numeriche in vista dell’ottavo

Dalla lettura dei dati emerge come il gruppo di Velasco abbia raggiunto livelli di continuità e rendimento raramente visti negli ultimi anni. Alcune curiosità statistiche:

L’ Italia non perde un set nei tornei ufficiali contro avversarie di media-bassa classifica da oltre 12 partite consecutive.

non perde un set nei tornei ufficiali contro avversarie di media-bassa classifica da oltre 12 partite consecutive. Le ultime 5 vittorie delle azzurre sono arrivate con almeno due set di scarto.

sono arrivate con almeno due set di scarto. La Germania ha mostrato una certa resilienza nei tie-break, portando la Polonia al quinto set nel match decisivo del girone.

Questi dati sottolineano quanto la solidità del gruppo italiano e la conoscenza reciproca tra molte atlete possano rappresentare fattori decisivi nello svolgimento del match.

In sintesi, l’incontro tra Italia e Germania rappresenta uno dei match più attesi degli ottavi dei Mondiali di volley femminile: i dati e le quote confermano il ruolo di favorita delle azzurre, ma la presenza di numerose giocatrici tedesche nella Serie A italiana aggiunge un elemento di imprevedibilità e interesse a questa sfida cruciale.