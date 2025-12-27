Statistiche e Quote Inter-Atalanta: la ThuLa ricarica l’attacco

Inter e Atalanta si preparano a una sfida attesissima nella prossima giornata di Serie A, in programma a Bergamo. L’evento, che si disputerà domani sera, segna il ritorno dal primo minuto della coppia d’attacco denominata “ThuLa”, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In un momento della stagione in cui la squadra nerazzurra vuole riaffermare la propria supremazia, la scelta di schierare i due attaccanti titolari rappresenta una risposta decisa a chi aveva intravisto segnali di crisi nel recente passato.

Ritorno della ThuLa: il tandem d’attacco dell’Inter si ricompone

La notizia principale riguarda la decisione di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, di affidarsi di nuovo alla collaudata coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Dopo alcune settimane segnate da infortuni e rotazioni, la “ThuLa” torna a guidare l’attacco nerazzurro dal primo minuto, rinnovando un sodalizio che ha già portato successi importanti come uno scudetto e una Supercoppa. In questa stagione, complice l’assenza di Thuram per problemi muscolari, la coppia è stata impiegata con minore frequenza, ma i numeri dimostrano una sinergia ancora superiore rispetto alle alternative. Il match contro l’Atalanta rappresenta quindi un banco di prova significativo per verificare se la chimica tra i due attaccanti sia rimasta intatta e se sia in grado di garantire nuovo slancio alla manovra offensiva interista.

Forma attuale e confronto con la passata stagione: dati e trend

L’analisi dei dati mette in luce alcune dinamiche interessanti:

Lautaro Martinez si è distinto per continuità, risultando ancora più prolifico rispetto allo stesso punto della stagione precedente, con tre gol in più.

si è distinto per continuità, risultando ancora più prolifico rispetto allo stesso punto della stagione precedente, con tre gol in più. Marcus Thuram ha vissuto una stagione più discontinua, penalizzato da un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per sei partite.

ha vissuto una stagione più discontinua, penalizzato da un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori per sei partite. Nel confronto con il primo anno insieme, dopo 15 giornate, la coppia aveva giocato 15 gare insieme per 1066 minuti; oggi sono solo 8 partite per 505 minuti in Serie A .

. Anche in Champions League le presenze in tandem sono calate, passando da 5 a 3 apparizioni rispetto alla scorsa stagione.

Questi dati evidenziano come il calo sia principalmente dovuto alla gestione delle risorse e agli infortuni, più che a una reale perdita di efficacia o di intesa tra i due attaccanti.

Gerarchie e rendimento delle alternative: numeri a confronto

Nonostante l’assenza di Thuram abbia permesso a giovani come Bonny e Pio Esposito di mettersi in mostra, la coppia originale rimane la più efficace. Ecco una panoramica delle combinazioni offensive dell’Inter:

Coppia Gol segnati Lautaro-Thuram 21 Lautaro-Bonny 17 Lautaro-Pio 15 Thuram-Bonny 14 Pio-Bonny 8

Questi dati sottolineano come la “ThuLa” sia ancora la coppia più prolifica e che l’esperienza e gli automatismi tra Lautaro e Thuram rappresentino un valore aggiunto rispetto alle altre soluzioni provate durante la stagione.

Quote principali e mercati disponibili sui bookmakers

Le quote dei principali bookmakers riflettono la fiducia nel ritorno della “ThuLa”. Sebbene i valori possano variare a ridosso dell’incontro, le attese si concentrano soprattutto sulle performance della coppia d’attacco. I mercati più seguiti sono:

Primo marcatore : Lautaro e Thuram figurano tra i principali favoriti.

: Lautaro e Thuram figurano tra i principali favoriti. Risultato esatto : le combinazioni con più gol sono le più giocate, dato il potenziale offensivo dell’Inter con entrambi in campo.

: le combinazioni con più gol sono le più giocate, dato il potenziale offensivo dell’Inter con entrambi in campo. Marcatori multipli: le quote per entrambi a segno sono tra le più interessanti del palinsesto.

Queste tendenze mostrano come la presenza congiunta di Lautaro e Thuram influenzi sia le aspettative dei tifosi sia i mercati delle scommesse.

Curiosità statistiche e trend da non perdere

Tra le curiosità numeriche emergono alcuni dati significativi:

La partita contro l’ Atalanta sarà la 93ª giocata insieme da Lautaro e Thuram.

sarà la 93ª giocata insieme da Lautaro e Thuram. La “ ThuLa ” ha contribuito a una Supercoppa e uno scudetto negli ultimi due anni.

” ha contribuito a una Supercoppa e uno scudetto negli ultimi due anni. L’ultima gara in cui entrambi sono partiti titolari risale agli incontri contro Como e Liverpool a inizio dicembre.

e a inizio dicembre. La presenza della coppia dal primo minuto è spesso coincisa con le migliori prestazioni offensive della squadra.

Questi trend confermano come il tandem d’attacco rappresenti ancora il punto di riferimento per la squadra nerazzurra, sia in termini di numeri che di leadership sul campo.

In sintesi, il ritorno della “ThuLa” nel match di Bergamo restituisce all’Inter la sua arma più efficace. I numeri e le statistiche confermano che la coppia formata da Lautaro e Thuram resta la più incisiva a disposizione di Chivu, riportando entusiasmo e aspettative tra i tifosi e gli osservatori.