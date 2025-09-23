Statistiche e quote Grand Final: Brisbane-Geelong a confronto

La Grand Final dell’AFL 2025 mette di fronte due delle squadre più vincenti degli ultimi anni: Brisbane e Geelong. L’evento, in programma a fine settembre, attira l’attenzione di tifosi e appassionati non solo per il valore sportivo della sfida, ma anche per le numerose storie individuali e statistiche che la accompagnano. In questa analisi vengono approfonditi i dati principali, le condizioni dei protagonisti e le quote dei bookmakers, oltre ad alcune curiosità che caratterizzano questa affascinante rivalità.

Le scelte di formazione e il peso degli infortuni nella Grand Final

Entrambe Brisbane e Geelong arrivano alla Grand Final dopo aver affrontato serie difficoltà legate agli infortuni dei loro giocatori chiave. Da un lato, Lachie Neale di Brisbane ha accusato un infortunio al polpaccio che, secondo le stime iniziali, avrebbe potuto costargli fino a sei settimane di stop. Tuttavia, Neale ha già dimostrato una notevole capacità di recuperare e potrebbe essere regolarmente in campo se supererà una settimana di allenamenti senza complicazioni. Anche Jarrod Berry ha subito una lussazione alla spalla, ma potrebbe scendere in campo stringendo i denti, sebbene il rischio di aggravare l’infortunio rimanga elevato.

Per Geelong, la perdita di Tom Stewart per protocollo commozione cerebrale è un colpo significativo. Il suo ruolo in difesa è cruciale e la squadra dovrà valutare alternative come Jed Bews o adattare le posizioni di Mark Blicavs e Rhys Stanley. Questi aspetti influenzano notevolmente le valutazioni degli esperti e le quote dei bookmakers, che tengono conto sia della qualità degli assenti sia delle possibili soluzioni tattiche adottate dagli allenatori.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra le due squadre

La rivalità tra Brisbane e Geelong è una delle più accese della AFL moderna, con numerosi precedenti nelle fasi finali. Dal 2020 a oggi, le due squadre si sono affrontate cinque volte in finale, segno di una costanza di rendimento ai massimi livelli. Ecco alcune statistiche rilevanti:

Brisbane ha registrato il miglior record degli anni ’20 con 102 vittorie, 2 pareggi e 43 sconfitte.

ha registrato il miglior record degli anni ’20 con 102 vittorie, 2 pareggi e 43 sconfitte. Geelong segue con 97 vittorie, 1 pareggio e 46 sconfitte nello stesso arco temporale.

segue con 97 vittorie, 1 pareggio e 46 sconfitte nello stesso arco temporale. Nelle ultime quattro occasioni in cui queste due squadre si sono affrontate sia nella qualificazione sia nella Grand Final , chi ha perso la qualificazione ha poi vinto la finale.

, chi ha perso la qualificazione ha poi vinto la finale. Brisbane ha battuto Geelong due volte nella stagione regolare 2025, ma Geelong si è imposto nella finale di qualificazione.

Questi dati suggeriscono un equilibrio notevole tra le due formazioni, con una leggera tendenza al riscatto da parte di chi parte sfavorito dopo la qualificazione.

Focus sui protagonisti: carriere e traguardi personali

La Grand Final 2025 rappresenta un crocevia importante anche per i singoli atleti. Lachie Neale potrebbe aggiungere al suo palmarès un secondo titolo da capitano, due premi Brownlow e numerose altre onorificenze individuali. Patrick Dangerfield, dopo aver vinto la Premiership nel 2022, punta a diventare capitano vincente, consolidando così il proprio status tra le leggende del football australiano.

Anche Bailey Smith, passato a Geelong di recente, è sotto i riflettori: già considerato tra i migliori in campo nelle ultime finali, potrebbe essere decisivo anche nella sfida finale. Giocatori emergenti come Ty Gallop e Logan Morris, rispettivamente per Brisbane, dovranno dimostrare maturità contro la solida difesa di Geelong.

Quote principali disponibili per la Grand Final AFL 2025

I bookmakers propongono quote piuttosto equilibrate per la vittoria finale, con una lieve preferenza per Geelong grazie all’esito degli ultimi scontri diretti e alla tradizione nelle finali. Tuttavia, il rendimento esterno di Brisbane e la capacità di ribaltare pronostici, come avvenuto in passato, mantengono alta l’attenzione degli operatori su tutti i mercati principali:

Vittoria Geelong : quota compresa tra 1.90 e 2.10

: quota compresa tra 1.90 e 2.10 Vittoria Brisbane : quota tra 2.00 e 2.30

: quota tra 2.00 e 2.30 Margine di vittoria inferiore a 12 punti: proposto tra 2.50 e 3.00, vista la storica incertezza dei confronti diretti

Le quote dedicate ai marcatori principali e agli MVP (come Dangerfield, Neale, Smith) sono tra le più consultate, data l’alta concentrazione di talento in campo.

Tendenze e curiosità numeriche sulla rivalità Brisbane-Geelong

La storia recente suggerisce alcune tendenze interessanti per la Grand Final:

In quattro delle ultime cinque edizioni in cui le stesse squadre si sono affrontate sia in qualificazione sia in finale, la squadra sconfitta nella prima occasione ha poi vinto la finale.

Brisbane è l’unica squadra con oltre 100 vittorie negli ultimi cinque anni.

è l’unica squadra con oltre 100 vittorie negli ultimi cinque anni. La difesa di Geelong è tra le più solide del campionato, ma ha subito almeno tre goal da giovani attaccanti avversari nelle ultime partite di playoff.

è tra le più solide del campionato, ma ha subito almeno tre goal da giovani attaccanti avversari nelle ultime partite di playoff. Il tecnico Chris Scott può diventare uno dei pochi allenatori con almeno tre titoli in carriera negli ultimi vent’anni.

Questi dati contribuiscono a rendere ancora più avvincente una sfida già ricca di spunti sportivi e statistici.

La Grand Final dell’AFL 2025 tra Brisbane e Geelong si annuncia come una delle più equilibrate e ricche di storie degli ultimi anni. Le statistiche, le condizioni dei protagonisti e le quote dei bookmakers rendono questa sfida imprevedibile e interessante sia per gli appassionati che per chi si avvicina per la prima volta al football australiano.