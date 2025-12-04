Statistiche e quote Gran Premio Abu Dhabi: le nuove tendenze

Il Gran Premio di Abu Dhabi rappresenta non solo la tappa conclusiva della stagione di Formula 1, ma anche un momento di svolta per l’evoluzione tecnica della categoria. L’evento, che si terrà presso il moderno Yas Marina Circuit, segna l’ultima gara con l’attuale generazione di pneumatici, in attesa dei cambiamenti previsti dal 2026. L’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre, con la gara e i test post-stagionali che offriranno importanti indicazioni sulle future strategie e tecnologie.

Ultima gara dell’anno: cambiamenti in vista per la Formula 1

Il Gran Premio di Abu Dhabi chiuderà la stagione di Formula 1 e rappresenterà una tappa cruciale per lo sviluppo tecnico delle monoposto. Le gomme attualmente in uso, adottate dal 2022, verranno sostituite da una versione leggermente più stretta a partire dalla prossima annata, pur mantenendo il cerchio da 18 pollici. Questa modifica è pensata per adattarsi alle nuove specifiche regolamentari che entreranno in vigore nel 2026. A Yas Marina, i team e i piloti avranno l’opportunità di sperimentare le nuove mescole durante una sessione di test collettivi, utilizzando le cosiddette “mule car”, ovvero vetture modificate per simulare le caratteristiche aerodinamiche delle future monoposto. L’evento non solo chiuderà la stagione, ma offrirà ai tecnici dati preziosi per comprendere l’impatto delle nuove gomme sulle strategie e sulle prestazioni.

Analisi delle statistiche: andamento e precedenti ad Abu Dhabi

Il Yas Marina Circuit è ormai una costante nel calendario della Formula 1, avendo ospitato per la diciassettesima volta il gran finale stagionale. Dal suo debutto nel 2009, il tracciato si è distinto per la sua modernità e per le sue caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 5,281 chilometri

Numero di curve: 16

Rinnovato nel 2020 per garantire maggiore scorrevolezza e velocità

Rettifilo principale da 1,2 chilometri, ideale per i sorpassi

Asfalto con media rugosità, realizzato con granito britannico

Negli ultimi anni, il circuito ha visto un calo del fenomeno del graining, grazie anche al continuo sviluppo delle mescole. Nel 2024, quasi tutti i piloti hanno optato per una strategia a una sosta, partendo prevalentemente con le gomme Medium e passando poi alle Hard. Solo Hamilton ha scelto una strategia differente, partendo con le Hard, mentre Alonso è stato l’unico tra i primi dieci a effettuare due soste. La Soft è stata utilizzata da un solo pilota per tentare il giro veloce.

Dal punto di vista delle vittorie, Lewis Hamilton detiene il record con cinque successi e altrettante pole position, seguito da Max Verstappen con quattro trionfi. La scuderia campione in carica ha collezionato sette vittorie ad Abu Dhabi, con la Mercedes a una sola lunghezza di distanza.

Le quote principali e le strategie degli pneumatici in gara

Per l’ultimo appuntamento dell’anno, Pirelli ha confermato la selezione delle mescole C3, C4 e C5. Queste coperture offrono un ventaglio di scelte strategiche tipiche del tracciato di Yas Marina:

La Soft (C5) potrebbe essere più praticabile grazie alla maggiore resistenza delle gomme attuali.

Il degrado termico riguarda principalmente l’asse posteriore, complice la richiesta di trazione nell’ultimo settore.

Le strategie a una sosta sono risultate vincenti negli ultimi anni, ma la varietà di opzioni resta ampia grazie alle mescole disponibili.

Durante i test post-gara, i team avranno a disposizione una vasta gamma di pneumatici, tra cui:

Tipo di mescola Set disponibili C2 (prototipo) 1 C3 3 C4 3 C5 3 Intermedie 1

Le mescole C1 e Full Wet, pur essendo parte della gamma 2026, non saranno utilizzate a Yas Marina.

Curiosità numeriche e tendenze del Gran Premio

Alcuni dati e curiosità arricchiscono l’analisi di questa gara:

Il Gran Premio di Abu Dhabi si svolge consecutivamente dal 2009.

si svolge consecutivamente dal 2009. Lewis Hamilton è il pilota più vincente sulla pista con cinque trionfi.

è il pilota più vincente sulla pista con cinque trionfi. Max Verstappen potrebbe eguagliare questo record già quest’anno.

potrebbe eguagliare questo record già quest’anno. La Mercedes ha conquistato otto titoli Costruttori proprio ad Abu Dhabi nel 2021.

La pista, soggetta a escursioni termiche tra pomeriggio e sera, offre livelli di grip variabili e favorisce diversi approcci strategici. La presenza di categorie di supporto, come la Formula 2, può influire sulla gommatura e sulle condizioni dell’asfalto durante il weekend.

In conclusione, il Gran Premio di Abu Dhabi non rappresenta solo la chiusura di una stagione intensa di Formula 1, ma anche il punto di partenza per una nuova era tecnica. I dati e le statistiche raccolte in questo appuntamento saranno fondamentali per comprendere le dinamiche future del campionato e per affinare le strategie dei team in vista delle prossime sfide regolamentari.