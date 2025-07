Statistiche e quote GP Ungheria: McLaren, Ferrari e Verstappen

Il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, in programma nel weekend sull’Hungaroring, si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione 2025. Con le monoposto della McLaren protagoniste indiscusse e la Ferrari alla ricerca del primo trionfo annuale, l’appuntamento in Ungheria si carica di aspettative sia per gli appassionati di motori che per chi segue le dinamiche delle quote e delle statistiche fornite dai principali bookmaker.

Il duello interno McLaren e la rincorsa Ferrari

La stagione 2025 di Formula 1 si sta caratterizzando per il duello serrato tra i due piloti McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris. Entrambi sono in vetta alle lavagne dei bookmaker, con quote praticamente identiche per la vittoria del Gran Premio d’Ungheria. Piastri, fresco di successo a Spa e già vincitore all’Hungaroring lo scorso anno, è visto come leggero favorito dagli analisti, con una quota che oscilla tra 2.25 e 2.50. Norris, invece, cerca il riscatto dopo essere arrivato secondo proprio su questo circuito nel 2024 e, con un distacco di 16 punti dal compagno in classifica mondiale, ha tutte le motivazioni per cercare il colpaccio.

Alle loro spalle si piazza il quattro volte campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull, che ha già vinto due volte su questo tracciato e vede la sua quota per il successo domenicale tra 5.00 e 5.50. La Ferrari, invece, si trova davanti a una vera e propria sfida: la scuderia di Maranello non vince in Ungheria dal 2017 e l’ultima affermazione porta la firma di Sebastian Vettel. Il successo della squadra italiana è dato a 6.00, mentre le vittorie dei singoli piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sono proposte rispettivamente a 12 e 16.

Statistiche comparative: forma e precedenti tra i protagonisti

Analizzando le statistiche recenti, si evince chiaramente come Piastri e Norris abbiano imposto un ritmo costante durante la stagione. Piastri ha già messo a segno sei vittorie stagionali e, storicamente, l’Hungaroring gli è particolarmente favorevole:

Prima vittoria in carriera di Piastri proprio su questo circuito nel 2024.

proprio su questo circuito nel 2024. Norris secondo classificato in Ungheria l’anno scorso.

secondo classificato in Ungheria l’anno scorso. Verstappen vanta due successi su questa pista, confermandosi sempre tra i favoriti.

vanta due successi su questa pista, confermandosi sempre tra i favoriti. Hamilton è il pilota più vincente all’Hungaroring con ben otto trionfi.

è il pilota più vincente all’Hungaroring con ben otto trionfi. La Ferrari ha vinto in Ungheria sette volte nella sua storia, anche se manca il successo da otto anni.

La rivalità interna McLaren ricorda le stagioni dominate da una sola scuderia, come accaduto nel 2016 con il duello tutto Mercedes tra Rosberg e Hamilton conclusosi con un margine ristretto.

Nelle quote principali, McLaren e Verstappen davanti a tutti

Le quote offerte dai principali bookmaker mettono in evidenza un equilibrio al vertice tra i due piloti McLaren. Sia per la gara che per le qualifiche, Piastri e Norris partono appaiati a 2.25-2.50. Verstappen, unico vero antagonista, ha una quota compresa tra 5.00 e 5.50. Più indietro, le possibilità di vittoria di Ferrari e dei suoi piloti sono considerate meno probabili:

Pilota/Scuderia Quota vittoria Oscar Piastri 2.25 – 2.50 Lando Norris 2.25 – 2.50 Max Verstappen 5.00 – 5.50 Ferrari (scuderia) 6.00 Charles Leclerc 8.50 – 12.00 Lewis Hamilton 15.00 – 16.00

Interessante notare anche le quote per il podio: Leclerc a 2.25, Hamilton a 3.00, mentre una doppietta Ferrari è a 7.50.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sull’Hungaroring

L’Hungaroring è un tracciato che spesso regala sorprese. Tra le curiosità numeriche più rilevanti:

Hamilton detiene il record di vittorie sul circuito con otto successi.

detiene il record di vittorie sul circuito con otto successi. La Ferrari non vince dal 2017, ma ha già celebrato sette trionfi complessivi in Ungheria.

non vince dal 2017, ma ha già celebrato sette trionfi complessivi in Ungheria. Piastri è stato protagonista di una crescita costante: dopo la vittoria a Spa, la sua quota antepost per il titolo è scesa da 1.65 a 1.50.

è stato protagonista di una crescita costante: dopo la vittoria a Spa, la sua quota antepost per il titolo è scesa da 1.65 a 1.50. Verstappen ha visto la sua quota antepost salire da 15 a 25 in una sola settimana.

ha visto la sua quota antepost salire da 15 a 25 in una sola settimana. Il podio, per la Ferrari, appare un obiettivo più realistico delle vittorie singole.

In sintesi, il Gran Premio d’Ungheria si presenta come una tappa cruciale per il campionato di Formula 1, con le McLaren pronte a confermare la loro supremazia e la Ferrari chiamata a sbloccare la stagione. Le quote e le statistiche attuali fotografano un equilibrio ai vertici e una lotta serrata tra piloti e scuderie, con l’Hungaroring pronto a regalare nuovi dati per gli appassionati di motori e numeri.