Home | Statistiche e quote GP Brasile: Norris, Verstappen e le incognite

Nel fine settimana dal 7 al 9 novembre, il circuito di Interlagos a San Paolo ospita il Gran Premio del Brasile di Formula 1. L’appuntamento brasiliano, attesissimo nella fase conclusiva della stagione 2025, si preannuncia decisivo sia per la corsa al titolo piloti, con Lando Norris nuovo leader della classifica, che per la lotta tra Ferrari e Mercedes nel campionato costruttori. In programma anche la quinta e penultima Sprint Race dell’anno, aggiungendo ulteriore spettacolo e incertezza a un weekend già ricco di spunti statistici e quote aggiornate dai bookmaker.

Formula 1 a Interlagos: scenario e protagonisti del GP del Brasile 2025

Il Gran Premio del Brasile rappresenta una tappa chiave della stagione, con quattro gare ancora da disputare. Lando Norris si presenta a Interlagos da nuovo leader della classifica piloti, forte del recente successo in Messico e del sorpasso sul compagno di scuderia Oscar Piastri. Max Verstappen, dopo aver dominato negli ultimi anni, è chiamato a una rimonta impegnativa per mantenere vivo il sogno del quinto titolo consecutivo. Occhi puntati anche sulle prestazioni delle Ferrari di Charles Leclerc e delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con la squadra di Maranello e quella di Stoccarda impegnate in un serrato duello per il secondo posto tra i costruttori. Da non sottovalutare la variabile meteo: le previsioni indicano pioggia per le giornate di venerdì e sabato, fattore che potrebbe influenzare fortemente strategie e risultati, soprattutto nella Sprint Race del sabato.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento a Interlagos

Le statistiche storiche del GP del Brasile sottolineano la difficoltà e l’imprevedibilità del tracciato di Interlagos. Alcuni dati salienti:

Michael Schumacher detiene il record assoluto con 4 vittorie.

detiene il record assoluto con 4 vittorie. Tra i piloti attivi, sia Lewis Hamilton che Max Verstappen hanno vinto 3 volte su questo circuito (Hamilton: 2016, 2018, 2021; Verstappen: 2019, 2023, 2024).

che hanno vinto 3 volte su questo circuito (Hamilton: 2016, 2018, 2021; Verstappen: 2019, 2023, 2024). Fernando Alonso è il pilota in attività con più podi a Interlagos (9 totali: 0 vittorie, 3 secondi posti, 6 terzi posti).

è il pilota in attività con più podi a (9 totali: 0 vittorie, 3 secondi posti, 6 terzi posti). I team più vincenti sono Ferrari , McLaren e Red Bull , tutti a quota 7 successi.

, e , tutti a quota 7 successi. La Williams detiene invece il primato di pole position (8).

Il circuito di Interlagos presenta caratteristiche tecniche peculiari: 4,309 km a giro, 15 curve (10 a sinistra, 5 a destra), senso di marcia antiorario, velocità massima di 325 km/h e una media di 7 frenate per giro. La probabilità di safety car è stimata al 40%, mentre il sorpasso è generalmente considerato più facile rispetto ad altri tracciati del calendario.

Quote principali: favoriti e valori proposti dai bookmaker

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote molto equilibrate nella parte alta della lavagna:

Pilota Vittoria GP Sprint Race Titolo Piloti Max Verstappen 2,25-2,50 2,50 4,00 Lando Norris 2,75 2,50 1,70 Oscar Piastri 4,50 5,00 3,50 Charles Leclerc 10,00 10,00 – George Russell 15,00 10,00 – Lewis Hamilton 20,00 20,00 –

La lotta per la vittoria del GP vede Verstappen leggermente favorito, seguito da Norris e Piastri, mentre per la Sprint Race le quote sono pressoché allineate tra Verstappen e Norris. Analoga situazione per le qualifiche, dove entrambi i piloti partono da quota 2,50. Per il titolo piloti, Norris è ora il principale indiziato secondo i bookmaker (1,70), ma la corsa resta aperta anche per Piastri (3,50) e Verstappen (4,00).

Tendenze numeriche e curiosità: meteo e strategie in primo piano

L’edizione 2025 del GP del Brasile è segnata dalla variabile meteo: le previsioni danno pioggia durante le prime sessioni e la Sprint Race, mentre la gara domenicale dovrebbe disputarsi su asfalto asciutto. Questo aspetto potrebbe incidere sull’usura degli pneumatici e sulle strategie delle scuderie. Pirelli ha scelto di portare mescole più dure (C2, C3 e C4) per rispondere alle difficoltà riscontrate l’anno precedente con l’asfalto nuovo. Interessante notare che 14 dei 35 vincitori a Interlagos sono partiti dalla pole position, ma non manca qualche sorpresa: la posizione peggiore dalla quale si è vinto risale all’ottavo posto di partenza di Giancarlo Fisichella nel 2003.

In sintesi, il GP del Brasile 2025 si presenta come uno degli appuntamenti più incerti e ricchi di spunti sia dal punto di vista sportivo che statistico, con le quote dei bookmaker che testimoniano l’equilibrio tra i protagonisti principali e la possibilità di sorprese dettate anche da fattori esterni come il meteo e le strategie di gara.